La nacionalización de empresas confirma la salida de las multinacionales del país

La economía argentina atraviesa una paradoja: pese a la estabilidad macroeconómica y a los incentivos del RIGI, la inversión extranjera directa arroja saldos negativos, y las empresas del exterior que operan en el país prefieren girar sus ganancias o vender sus activos y retirarse. Esa salida puede leerse como una señal de desconfianza sobre la continuidad de las condiciones locales. Su contracara es una intensa ola de fusiones y adquisiciones en la que los grupos económicos locales absorben a las multinacionales que se van; en sectores que van de la banca y las telecomunicaciones al consumo masivo, la energía y los hidrocarburos. Salvo contadas excepciones, el nuevo mapa corporativo no refleja la llegada de capital fresco, sino un simple cambio de manos de los activos existentes.

El informe de Inversión Extranjera Directa (IED) que publicó el Banco Central el jueves pasado registró un récord en la distribución de utilidades y dividendos de las empresas extranjeras que operan en el país: USD 2.882 millones en el segundo trimestre de 2026. El indicador viene en ascenso desde el tercer trimestre de 2025, lo que confirma que los negocios en la Argentina dejan ganancias. Sin embargo, la decisión de las compañías de distribuirlas y girarlas al exterior, en un contexto de débiles saldos de inversión, puede leerse como una señal de desconfianza sobre la continuidad de las condiciones locales.

Durante la gestión de Javier Milei, el balance cambiario expone dos cifras críticas: la Inversión Extranjera Directa (IED) registró un saldo negativo de USD 1.746 millones entre 2024 y septiembre de 2026 —evidenciando que la salida de capitales superó la llegada de fondos para nuevos proyectos—, mientras que el giro de utilidades y dividendos al exterior alcanzó los USD 4.063 millones solo en los primeros nueve meses de 2026. Dado que la normativa del Banco Central autorizó girar utilidades a partir de los ejercicios 2025 (cuyos balances se auditan y liquidan al año siguiente), las transferencias efectivas a las casas matrices comenzaron a concretarse a principios de 2026.

Cambio de manos

Para que una empresa extranjera logre repatriar su capital a su casa matriz, no basta con apagar las máquinas: necesita liquidar sus activos locales —vender la filial, la marca, las plantas y la red de distribución— y hallar un mecanismo legal o financiero para girar esos fondos al exterior. La fusión o adquisición (M&A) por parte de grupos locales actúa allí como el puente financiero indispensable, y es la contracara de aquel fenómeno. El capital local compra con ventaja: conoce las reglas formales e informales de la economía doméstica y está en mejores condiciones de absorber riesgos que el inversor extranjero prefiere evitar. Así, la salida de unos se convierte en oportunidad para otros, y la propiedad de los activos productivos cambia de manos sin que necesariamente ingrese capital fresco al país.

Un estudio del Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) analizó el intenso proceso de M&A en la Argentina de Milei. Sus autores reconocen que el fenómeno forma parte de una tendencia que comenzó con la crisis financiera de 2008, y ocurre en un contexto de declive global de la IED, asociado al giro proteccionista y a las políticas industriales de los países centrales. En el país, observan, se concentró especialmente en la industria y el consumo masivo —golpeados por la contracción de la demanda interna, la apertura comercial y la apreciación cambiaria—. En contraste, la producción minera metalífera y de hidrocarburos constituyó una excepción impulsada por los proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). A esto se suma que los grupos locales también capitalizaron la compra de activos públicos a partir del incipiente proceso de privatizaciones y de los desprendimientos de YPF.

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Los autores, Pablo Manzanelli y Valentina Castro, identificaron 21 adquisiciones privadas por parte de grupos económicos locales entre fines de 2023 y 2026, además de otras 8 correspondientes a activos estatales. Un dato que resulta paradójico, dada la estrecha relación bilateral con los Estados Unidos, es que de las 21 firmas extranjeras que se desprendieron de sus activos, 8 son de origen norteamericano. Entre las operaciones más destacadas se encuentran:

-Telecomunicaciones y Banca: La salida de Telefónica y su adquisición por parte de un consorcio liderado por el Grupo Clarín, lo que genera un inédito nivel de concentración en el sector al fusionarse con Telecom Argentina. Asimismo, la venta del HSBC —uno de los bancos más relevantes del sistema— al Banco Galicia (propiedad de las familias Escasany, Ayerza y Braun), sumándose a la previa compra del Banco Itaú por parte del Banco Macro apenas antes de la asunción de Milei.

-Consumo masivo y Automotriz: El desprendimiento de Procter & Gamble en dos etapas: la venta de las marcas Ariel y Magistral a Dreamco, y la transferencia de su planta industrial junto a las marcas Gillette, Pampers y Pantene al grupo Newsan. A esto se añade la venta de la filial de Mercedes-Benz Argentina —una de las plantas industriales más tradicionales del cordón bonaerense— a la firma Prestige Auto del Grupo ST.

-Energía, Combustibles y Agroindustria: La venta de Raízen-Shell (refinería de Dock Sud y red de estaciones de servicio) a una alianza entre el suizo Mercuria Energy Group y capitales locales con fuerte protagonismo de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. La recuperación a manos locales de la tradicional cementera Loma Negra —antes en manos brasileñas— por parte de LATCEM (Marcelo Mindlin y fondos de inversión). Y la desinversión de la canadiense Nutrien en Profertil (en sociedad con YPF), adquirida por Adecoagro y ACA.





Un apartado especial merece la intensa actividad de M&A en el mercado de hidrocarburos. Por un lado, se contabilizan cuatro operaciones de venta de activos no convencionales en Vaca Muerta: ExxonMobil a Pluspetrol, TotalEnergies a YPF, y las participaciones de Petronas (en La Amarga Chica) y Equinor a Vista. Por otro lado, se registró un dinamismo similar en yacimientos convencionales, en donde quien se desprende no son firmas extranjeras sino fundamentalmente YPF y los adquirentes grupos locales (Pérez Companc, que regresa al oligopolio petrolero; Petroquímica Comodoro Rivadavia, de las familias Brandi y Cavallo; y CAPSA, de la familia Götz).

El grupo Pérez Companc, además de sus adquisiciones petroleras, avanzó en alimentos y vinos a través de Molinos Río de la Plata, que absorbió a la chilena NotCo y a la Bodega Etchart. Por su parte, la asociación de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti sumó Shell-Raízen y Metrogas a su presencia en los servicios públicos, que ya tenía en Edenor desde que compró a Pampa Energía el 51% de la compañía, a fines de 2020. Filiberti, además, resultó adjudicatario de AySA junto con la local Rowing y dos empresas extranjeras, con la firma del contrato prevista para el 13 de noviembre. Así se integraría verticalmente, ya que es proveedor de la compañía mediante Transclor.

Los grupos locales y el capital extranjero en el RIGI

Tanto por su importancia en las M&A como por la centralidad que allí asume la producción hidrocarburífera no puede soslayarse en este análisis el impacto del RIGI. De acuerdo con FLACSO, la mayor parte de la inversión promocionada (un 42,1%) corresponde a proyectos de empresas locales, donde prevalecen los grandes grupos: Pluspetrol, Tecpetrol (Techint), Pampa Energía, el grupo Sielecki y Petroquímica Comodoro Rivadavia. Los proyectos de capitales extranjeros, en tanto, representan el 32,4%, y el 25,5% restante corresponde a consorcios mixtos de capitales nacionales y extranjeros, liderados en un caso por Pan American Energy (Bridas, de la familia Bulgheroni, asociada a la china CNOOC, y British Petroleum) y en otro por YPF.

El RIGI moviliza a grupos locales vinculados principalmente a los hidrocarburos en Vaca Muerta, que son las inversiones de mayor envergadura, mientras que la presencia extranjera predomina en la minería metalífera y el litio. Una vez más, en el universo de los proyectos extranjeros es notable la ausencia de empresas norteamericanas y la preeminencia de canadienses, australianas, chinas y suizas.

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El último bloque lo integran consorcios mixtos (nacionales y extranjeros), entre los que se destaca el proyecto de transporte y exportación de GNL liderado por Southern Energy -con participación mayoritaria de Pan American Energy, seguido por YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y la noruega Golar LNG-, y el Oleoducto Sur (VMOS) encabezado por YPF y con participación de varios grupos locales y empresas transnacionales (Pluspetrol, Chevron, Pan American Energy, Pampa Energía, Vista, Shell y Tecpetrol).

Sin estos proyectos del RIGI —que iniciaron en 2025 pero ganaron peso en 2026—, la IED habría sido aún más negativa, advierte FLACSO, aunque aclaran también que estas grandes iniciativas ya habían sido anunciadas antes de la sanción del régimen.

Los datos dibujan una economía donde las inversiones ganan, pero no necesariamente se quedan. Las empresas extranjeras distribuyen utilidades récord y las giran al exterior, la IED acumula saldos negativos y las multinacionales que se retiran venden sus activos a grupos locales que, en el marco de un modelo que los favorece, ganan escala y poder de mercado. Las excepciones, los proyectos del RIGI en hidrocarburos y minería, confirman la regla: sin ellos la IED habría sido aún más negativa, según FLACSO, y varias de esas iniciativas ya habían sido anunciadas antes del régimen. Es cierto que parte del giro de utilidades responde a la normalización cambiaria tras años de restricciones. Pero el resultado de fondo es una transferencia de propiedad más que una expansión de la capacidad productiva: los activos cambian de manos sin que necesariamente ingrese capital fresco.

MP/ML