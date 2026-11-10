La Provincia de Buenos Aires convocó a una audiencia pública para definir las tarifas de luz de los próximos cinco años

La provincia de Buenos Aires convocó a una audiencia pública para discutir las tarifas de luz que regirán durante los próximos cinco años, en el marco del proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI) del servicio eléctrico.

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La medida fue oficializada este martes 10 de noviembre de 2026 en el Boletín Oficial bonaerense, mediante la Resolución 827/2026, firmada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis. La cita será el 16 de diciembre y permitirá analizar las propuestas de las distribuidoras antes de la aprobación de los nuevos cuadros tarifarios.

La convocatoria alcanza a los usuarios de las distribuidoras provinciales EDELAP, EDEN, EDEA y EDES, así como a quienes reciben el servicio de concesionarias municipales bajo jurisdicción bonaerense. El objetivo es presentar las condiciones previstas para la prestación del suministro eléctrico y abrir una instancia de participación ciudadana sobre los cambios que podrían aplicarse durante el próximo período quinquenal.

La audiencia se celebrará entre las 9 y las 18, mediante una plataforma digital y con transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. La resolución también contempla la posibilidad de extender el encuentro al día siguiente, dentro del mismo horario, si el desarrollo de las exposiciones así lo requiere.

Tarifas de luz en Buenos Aires: qué se discutirá en la audiencia pública

Uno de los principales puntos será la continuidad de la etapa de transición tarifaria que actualmente rige para las distribuidoras provinciales y municipales. Este esquema fue establecido durante la emergencia energética y continuará vigente hasta que se implemente el primer cuadro tarifario surgido de la nueva Revisión Tarifaria Integral.

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La normativa establece que las revisiones tarifarias deben realizarse cada cinco años y que los valores aprobados pueden ajustarse para reflejar modificaciones en los costos que las empresas concesionarias no pueden controlar. En este proceso, la Provincia busca evaluar las condiciones económicas necesarias para sostener la distribución eléctrica y garantizar la calidad del servicio.

Para avanzar con esa evaluación, las distribuidoras provinciales presentaron información sobre los ingresos que consideran necesarios y sus planes de inversión para el próximo quinquenio. Las propuestas incluyen medidas destinadas a alcanzar progresivamente determinados parámetros de calidad, mientras que las concesionarias municipales también formularon sus propios requerimientos y consideraciones sobre el futuro esquema tarifario.

Otro de los aspectos analizados es el funcionamiento del Fondo Provincial Compensador Tarifario (FPCT), un mecanismo destinado a compensar las diferencias de costos de distribución entre las distintas empresas. Su finalidad es permitir que usuarios con características de consumo similares paguen importes equivalentes por la misma cantidad de electricidad, independientemente de su ubicación geográfica o de las particularidades de la prestación.

La revisión se desarrolla bajo la continuidad de la emergencia económica provincial, declarada por la Ley 15.557 hasta el 31 de marzo de 2027. La normativa vincula esa situación con la recesión y los incumplimientos, demoras o reducciones en las transferencias de recursos nacionales a la Provincia. En ese marco, el Gobierno bonaerense mantiene los cuadros tarifarios de transición mientras avanza hacia un nuevo esquema para el servicio eléctrico.

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La audiencia estará presidida por la Subsecretaría de Energía, con la participación de las áreas provinciales de Política Energética y Tarifaria y de Regulación, junto con el Organismo de Control de Energía Eléctrica de Buenos Aires (OCEBA). También fueron convocadas las distribuidoras, las federaciones que representan a las cooperativas eléctricas municipales y el Defensor del Pueblo bonaerense.

Por último, los usuarios podrán acceder a la información y a las condiciones de participación a través del sitio oficial de audiencias públicas del Ministerio de Infraestructura bonaerense y de la página del OCEBA. El resultado de este proceso será determinante para la definición del próximo esquema tarifario eléctrico provincial.

GZ