Noviembre y diciembre suelen concentrar una serie de gastos extraordinarios que pueden complicar las finanzas personales: despedidas de año, regalos, reuniones familiares y vacaciones se combinan con los compromisos habituales y las cuotas que todavía quedan por pagar. En ese contexto, la planificación del aguinaldo y el uso de la tarjeta de crédito se vuelven centrales para evitar que los consumos de fin de año se conviertan en una deuda difícil de afrontar durante los primeros meses de 2027.

El escenario del crédito a las familias ofrece una señal de alerta. Según el último Informe sobre Bancos del Banco Central (BCRA), el ratio de irregularidad de las financiaciones a los hogares se ubicó en el 12,20% en septiembre, frente al 3,82% correspondiente a las empresas.

Nicolás Passini, divulgador financiero y fundador de Finanzas Bajo Control, planteó que uno de los principales errores de esta época es analizar cada consumo de manera aislada. Una despedida, un regalo o una salida pueden parecer gastos manejables, pero cuando se suman a las cuotas que ya se vienen pagando, el presupuesto puede quedar comprometido. Por eso, recomendó reunir todos los compromisos de fin de año en una misma lista antes de definir cuánto dinero destinar a cada actividad.



Recuperarse. Para recuperar margen antes de las fiestas, aconsejó revisar los últimos dos resúmenes de la tarjeta e identificar suscripciones que ya no se utilizan, gastos repetidos y cuotas que continuarán llegando. A partir de esa revisión, conviene establecer un límite para los nuevos consumos según la capacidad real de pago: el límite habilitado por el banco no equivale al dinero que una persona puede destinar a pagar la tarjeta.

Datos imprescindibles. La recomendación central es pagar el total del resumen todos los meses. Cancelar solamente el pago mínimo deja un saldo financiado que genera intereses y se suma a los compromisos siguientes. También es importante conocer las fechas de cierre y vencimiento: comprar después del cierre puede dar más plazo, pero ese gasto debe estar contemplado en el presupuesto del mes siguiente.

Frente a la llegada del medio aguinaldo, Passini recomendó definir su destino antes de cobrarlo. Si existe una deuda que genera intereses elevados, como un saldo de tarjeta que se viene arrastrando, la prioridad debería ser reducirla. Sin embargo, utilizar todo el aguinaldo para cancelar deudas puede ser contraproducente si eso obliga a volver a financiar gastos básicos pocos días después.

Las cuotas pueden ser útiles cuando la compra estaba planificada y los pagos entran cómodamente en el presupuesto. Para decidir, hay que comparar el precio al contado con la suma de las cuotas y revisar el Costo Financiero Total (CFT). Para Passini, las cuotas sin interés también son deuda: cinco compras de $40.000 mensuales representan una obligación de $200.000 por mes.

Por último, para quienes ya tienen una deuda importante, el objetivo no necesariamente será cancelarla antes del 31 de diciembre. La prioridad pasa por evitar que siga creciendo y establecer un plan de pagos sostenible, sin descuidar las necesidades básicas.