A pesar de la turbulencia geopolítica en el mundo, Argentina mostró condiciones favorables para la evaluación y ejecución de inversiones y transacciones corporativas en un contexto de continuidad de reformas orientadas al mercado, según lo revela el último informe de compras y fusiones de empresas. El documento de KPMG Argentina ofrece una visión general de las principales tendencias en fusiones y adquisiciones.

A nivel sectorial, Energía y Recursos Naturales junto a Consumo continuaron concentrando la mayor cantidad de transacciones. La actividad estuvo vinculada con procesos de consolidación, rotación de portafolios y adquisición de activos, junto con perspectivas de inversión vinculadas, entre otros factores, con los incentivos derivados del RIGI.



Durante los primeros nueve meses del año se registraron 78 operaciones de M&A, lo que representa un aumento del 5% en la cantidad de transacciones frente al mismo período de 2025. Además, el valor total de las operaciones con importe divulgado aumentó un 9%, principalmente por la incidencia de un grupo reducido de transacciones de gran escala. La actividad continuó dominada por compradores estratégicos, en línea con la tendencia señalada en el último informe publicado.

“Entre los factores que están impulsando el interés inversor se destaca el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que, a dos años de la sanción de la Ley Bases y de la reglamentación del régimen, se ha convertido en uno de los principales vehículos para la atracción de inversiones de largo plazo en Argentina. Actualmente, el conjunto de proyectos aprobados y aquellos que permanecen bajo análisis supera los USD 150.000 millones distribuidos en iniciativas de gran escala”, explica Andrea Oteiza, socia a cargo de Deal Advisory en Argentina.

Entre las operaciones más relevantes destacan la adquisición de Prisma Medios de Pago y Newpaypor parte de Visa, por aproximadamente USD 1.500 millones; la adquisición de RaízenArgentina por parte de MercuriaEnergy Group, por aproximadamente USD 1.420 millones.