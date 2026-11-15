La crisis se paga con tiempo: más mujeres trabajan, pero en empleos más precarios

Cada vez más mujeres ingresan al universo laboral. Entre 2015 y 2026, la tasa de empleo de las mujeres pasó del 33,4% al 39,1%, mientras que la de los varones se mantuvo prácticamente estable: pasó del 50,0% al 50,8%. Los datos surgen del último monitor sociolaboral del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) al que tuvo acceso PERFIL. Más allá de la tendencia estructural al crecimiento del empleo femenino, en la coyuntura recesiva actual, esta tendencia responde más a una estrategia defensiva frente a la caída de los ingresos del hogar que a una búsqueda de desarrollo personal o profesional, explican.

Eso sucede en toda Latinoamérica y en particular en nuestro país. Es la hipótesis del “trabajador adicional”, que es un concepto de Economía que postula que, cuando el sostén principal del hogar (generalmente el jefe o jefa de familia) pierde su empleo o ve reducidos sus ingresos debido a una crisis o recesión económica, otros miembros de la familia que estaban inactivos (como el cónyuge o los hijos) salen a buscar trabajo para compensar la pérdida y proteger los ingresos del hogar.

“Esto se ve con jóvenes que interrumpen sus estudios y empiezan a trabajar, también con adultos mayores y sobre todo con mujeres. Es muy llamativo cómo en los últimos diez años creció la cantidad de horas de trabajo de las mujeres: entre 2016 y 2025, el aumento fue del 16%, el doble que entre los varones. El gran problema es que ese esfuerzo extra se traduce en trabajos precarios e inestables. Cada vez trabajan más para compensar ingresos que no alcanzan, pero las alternativas que ofrece el mercado de trabajo son de peor calidad”, agrega Matías Maito, director del CETyD.

Y sintetiza: “Esta crisis se paga con ingresos que no alcanzan, con deuda y también con tiempo: con un exceso de tiempo de trabajo, sobre todo en el caso de las mujeres, que conlleva a una situación generalizada de agotamiento”.

Emprendimientos con cara de precarización

Otro dato que surge del CETyD abona a esta interpretación. El aumento del trabajo femenino no se tradujo, en su mayoría, en empleos de mayor calidad. Entre 2016 y 2025, el 74% de los nuevos puestos ocupados por mujeres se concentró en el empleo asalariado informal y en el trabajo independiente. En el período 2023-2025, todas las nuevas inserciones laborales femeninas fueron independientes.

Define a esta época la proliferación de empleos por cuenta propia, y las mujeres no son una excepción. Es una salida rápida frente a una situación urgente. Crecen los emprendimientos personales de venta por internet -de gastronomía, ropa, cosmética, perfumería e higiene-, también el empleo como profesoras o en salones de belleza, en el caso del empleo femenino, según advierte el informe del CETyD. En muchos casos son una salida ante la imposibilidad de conseguir empleos más estables o como un extra para llegar a fin de mes.

Feria artesanal | Crédito: Feria Parque Centenario

“Me fui de mi trabajo porque no coincidía con la gerencia, básicamente. Junté unos ahorros y decidí irme. A comienzos de 2025 la situación del país era otra, a los diez días ya tenía trabajo. Pero un trabajo informal y con menor sueldo. Entonces decidí empezar con el emprendimiento y, como cualquier otro argentino, tener dos laburos”, relata Yanina, diseñadora gráfica de Campana. Allí terminó entrenando a la inteligencia artificial para que hiciera su trabajo y, después, despidieron a la mayoría del plantel. Sin empleo, se dedicó de lleno al emprendimiento de venta de ropa hasta conseguir trabajo en su profesión. “Ahora que estoy yendo más a ferias veo que cada vez se llenan más cupos, que hay más emprendimientos y gente vendiendo en la calle para sumar un ingreso”, remata.

Pluriempleo

Las mujeres están amortiguando el impacto de la crisis. Según surge del mencionado informe, los ingresos totales de las mujeres pudieron sostenerse frente a la inflación (subir 3%) a fuerza de incrementar la cantidad de trabajo realizado. De esta manera, el aumento del trabajo femenino compensó parcialmente la caída de los ingresos de los varones (menos 6%) y moderó la contracción en el total (menos 3%). Si bien esta compensación se produjo en un contexto donde la brecha de género se agudiza: la informalidad entre las mujeres sigue siendo cinco puntos más alta y sus ingresos laborales, 20% más bajos que los de los varones, detallan.

Mariana es socióloga, asistente de CONICET, y logró ingresar hace poco tiempo pese a las demoras por el vaciamiento que está encarando el Gobierno. Relata que hoy cobra $1,6 millones netos y con ese sueldo apenas le alcanza hasta mitad de mes, por eso necesitó pluriemplearse: vende servicios de consultoría, redacción de informes y análisis de datos cuantitativos y estadística que contratan fundaciones y ONG. “Son trabajos a veces poco interesantes, que no haría si no necesitara el dinero”, argumenta. Según sus cálculos, los investigadores de Conicet perdieron alrededor de un 40% de poder adquisitivo, de modo que el pluriempleo lo ve también en compañeros de su equipo: “Quienes vienen de las letras se dedican mucho a correcciones, edición y apoyo en la escritura de tesis, que a veces se vinculan con sus saberes específicos y otras no tanto. Algunos trabajan como conductores de Uber.”

Esta situación prolifera aún cuando los investigadores de CONICET tienen prohibido por reglamento tener otros trabajos que no sean docencia universitaria, “pero la situación es acuciante”.

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Otro testimonio es el de Yanina, economista, que combina cuatro fuentes de ingreso para sostenerse: “Trabajo como consultora para dos dependencias del Estado en distintas provincias: en una, bajo monotributo; en la otra, estoy contratada en relación de dependencia, pero sin aguinaldo. Es la primera vez en mi vida laboral que no lo cobro. También doy tres materias en una universidad privada, pero el sueldo es muy bajo. Además, tengo un emprendimiento propio con una amiga, en el que brindamos asesoría financiera a dos clientes, por ahora: una fundación y una cooperativa. Tengo muchísimo trabajo, incluso los fines de semana, y es muy difícil compatibilizar los horarios y mi propia energía. Pero lo necesito. Estoy, como la mayoría de las personas, bastante endeudada.”

Mujeres trabajando | Crédito: Pexels

Es que la presión sobre las familias se observa también en los salarios y en las estrategias para llegar a fin de mes. Aunque, según datos oficiales, en julio el poder adquisitivo del salario privado se ubicó en un nivel similar al de fines de 2023, un cálculo realizado por el CETyD en base a una canasta de consumo actualizada muestra una pérdida mayor. Y al descontar los gastos fijos, el salario disponible cae entre 18 y 24 puntos, según el índice utilizado. En ese contexto, no solo el pluriempleo sino también el endeudamiento se consolidaron en 2026 como estrategias para sostener sus gastos: según el informe, en el primer trimestre casi seis de cada diez hogares urbanos recurrió a alguna forma de financiamiento.

Los datos y los testimonios cuentan la misma historia: las mujeres trabajan más, no porque el mercado les ofrezca mejores oportunidades, sino porque los ingresos del hogar ya no alcanzan. Ese esfuerzo extra amortigua la crisis, pero se paga con más horas, empleos precarios y deudas, y esa es una cuenta que no puede extenderse indefinidamente.