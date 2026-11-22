Francisco De Narváez compró la cadena Día, los supermercados “del ahorro”, con un 46,6% de descuento. Luego anunció que se sumaba como socio Íntegra Capital, el holding de José Luis Manzano, que apenas un día antes había concretado la compra de Burger King. Son dos multinacionales que hacía tiempo buscaban salir de la Argentina y se suman a una lista de gigantes que eligieron la era Javier Milei para dar el paso final: el consumo masivo está en caída, pero hoy hay precios más acomodados para tasar las filiales e irse. Todo queda en manos de argentinos, que ven en la diversificación una oportunidad de negocio y de mayor lobby.

En lo que va del gobierno de La Libertad Avanza al menos seis empresas extranjeras de consumo masivo vendieron sus sucursales en el país. En 2024 Procter&Gamble dio el puntapié inicial y quedó en manos de Newsan, de Rubén Cherñajovsky. En 2026 hubo una ola: en junio el grupo Pérez Companc adquirió a la firma de foodtech chilena Not Co y las bodegas francesas Etchart. En octubre la familia siguió de compras con la exClorox (de las marcas Ayudín y Poett). Y en el lapso de tres días, los super españoles y la segunda hamburguesería más grande del mundo.

No es casual: el cambio en una norma de Defensa de la Competencia los apuraba a cerrar todos los deals posibles antes del 17 de noviembre. Desde ahora, la autoridad nacional deberá aprobar primero una fusión o compra para que efectivamente se concrete la operación.

El 2026 puede quedar así en la historia como el mejor año para el mercado de M&A (fusiones y adquisiciones), indicaron los expertos de PwC. Mientras que el consumo masivo vive uno de sus peores momentos, con una caída acumulada del 2,7% en lo que va del año, según la consultora Scentia.



El factor más técnico es que con un dólar más estable, sin brecha, y un riesgo país más bajo, las multinacionales pueden hacer mejor sus valuaciones y vender. Los argentinos, por su parte, ven una oportunidad de diversificación o de consolidar un modelo de negocios. Incluso, puede ser la puerta de entrada a una mesa de negociación: el holding de Manzano tiene inversiones en minería y energía, pero hasta ahora no se había metido en el consumo. Ante un eventual cambio de gobierno, con una lógica más intervencionista, le asegura un lugar en la mesa de discusión de precios.Para Juan Tripier, director de Deals de PwC, “no es un escenario de compras a precios regalados”. “Son multinacionales que deciden vender operaciones en ciertos países y encuentran un mejor momento para salir”, explicó.

El economista Dante Sica, titular de Abeceb, planteó que es un cambio de régimen económico que obliga a reacomodar los canales y la rentabilidad. “Cuando solo te queda la renta propia del negocio, las tasas de ganancia bajan porque se acomodan a la competencia. Para ganar más, tenés que ser más eficiente o tener más escala”, detalla.

Ahí aparece la lógica detrás de la consolidación en el sector lácteo, el de alimentos y el retail. En los supermercados, el juego ya no pasa solo por abrir locales, sino por sostener estructuras logísticas y crecer en plazas del interior. Para De Narváez, dueño de Chango Más, sumar a Día le permite montar una red sobre su estructura actual, bajar costos y ganar escala. Del otro lado, las multinacionales operan como “transatlánticos” que, una vez que deciden virar, reasignan capital hacia mercados más atractivos.

Según PwC Argentina, en el primer semestre de 2026 se registraron 56 transacciones de M&A por USD 5.700 millones, el tercer semestre con mayor volumen desde 2010. El 59% de los compradores fueron grupos locales. Alimentos y Agro registró su mejor semestre en seis años, en una ventana que los empresarios buscan aprovechar antes de que el calendario electoral de 2027 vuelva a enfriar las decisiones.