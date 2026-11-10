Las nuevas reglas para exportar: consejos del secretario general de ISO a las pymes argentinas para competir en el mundo

Para las empresas argentinas, competir en el mundo ya no depende sólo de ofrecer un buen producto a un precio atractivo. O al menos, no sólo de eso. Demostrar cómo se produce, qué impacto ambiental tiene una actividad, de dónde provienen los insumos y qué estándares de calidad y seguridad se cumplen puede resultar tan determinante como los costos a la hora de conseguir un cliente internacional. En un escenario de creciente competencia y mayores exigencias técnicas, las normas internacionales se están convirtiendo en una herramienta para abrir mercados, pero también en una condición que puede dejar afuera a quienes no logren adaptarse.

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El desafío es particularmente importante para las pequeñas y medianas empresas argentinas, que enfrentan costos de producción elevados, dificultades de financiamiento y recursos limitados para incorporar nuevas tecnologías y procesos. ¿Cómo puede una pyme acceder a las cadenas globales de valor si, además de competir en precio, debe demostrar que cumple con estándares cada vez más exigentes? La respuesta no necesariamente pasa por realizar grandes inversiones ni por acumular certificaciones, sino por identificar qué requisitos demandan los potenciales compradores y cuáles pueden contribuir a mejorar la productividad.

Así lo plantea Sergio Mujica, secretario general de la Organización Internacional de Normalización (ISO), quien estuvo en Buenos Aires a fines de octubre para participar de las actividades por el Día Mundial de la Normalización, realizadas en la Unión Industrial Argentina (UIA). En una entrevista con PERFIL, el directivo sostuvo que, aunque la mayoría de las normas internacionales son voluntarias, pueden convertirse en requisitos decisivos cuando forman parte de las regulaciones de un país o son exigidas por los clientes. En esos casos, no cumplirlas puede significar directamente perder la posibilidad de vender en determinados mercados.

Sergio Mujica, Secretario General de ISO | Crédito: Cedoc

Mujica también puso el foco en una cuestión central para la Argentina: las normas internacionales no resuelven los problemas de financiamiento ni los desequilibrios económicos, pero pueden ayudar a reducir costos, mejorar procesos y fortalecer la posición de las empresas frente a sus competidores. Para una pyme que busca exportar o convertirse en proveedora de una multinacional, el primer paso debería ser conocer las exigencias del mercado al que pretende ingresar y avanzar gradualmente en las mejoras que aporten valor al negocio.

La oportunidad atraviesa sectores estratégicos para la economía argentina, desde alimentos y agroindustria hasta energía, minería y servicios tecnológicos. A las exigencias tradicionales de calidad se suman otras vinculadas con la huella de carbono, la trazabilidad de los productos y la gestión responsable de la inteligencia artificial. En todos estos campos, la capacidad de acreditar procesos confiables empieza a jugar un papel cada vez más relevante para acceder a clientes y cadenas de suministro internacionales.

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En ese contexto, el titular de ISO destacó el papel de la Argentina en la elaboración de estándares globales a través del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), aunque evitó establecer si el país está adelantado o rezagado frente a sus competidores regionales. Para Mujica, la verdadera oportunidad consiste en transformar esa participación internacional en mejoras concretas de productividad, innovación y desarrollo industrial.

En diálogo con PERFIL, el secretario general de ISO analizó cuáles son las nuevas condiciones para competir en el comercio global, qué deberían hacer las pymes argentinas para no quedar excluidas de determinados mercados y por qué la normalización debe entenderse como una inversión para mejorar el negocio y no simplemente como una obligación adicional.

Entrevista con Sergio Mujica, Secretario General de ISO

PERFIL - Durante mucho tiempo, competir internacionalmente significaba ofrecer buenos productos a precios competitivos. ¿Hasta qué punto las normas internacionales se han convertido en un requisito para participar en el comercio global? ¿Puede una empresa quedar excluida de determinados mercados por no cumplirlas?

Sergio Mujica: El comercio global depende cada vez más de factores que exceden el precio y la calidad de los productos. Las empresas enfrentan crecientes exigencias técnicas, ambientales y de seguridad que varían según los mercados. Las normas internacionales ayudan a establecer especificaciones y métodos compartidos, facilitando que las organizaciones puedan operar a nivel mundial sin tener que adaptarse a enfoques completamente diferentes en cada mercado.

Si bien la mayoría de las normas internacionales son de aplicación voluntaria, pueden convertirse en condiciones importantes para acceder a determinados mercados cuando están incorporadas en reglamentaciones o son exigidas por los clientes. En esos casos, su incumplimiento puede impedir que un producto ingrese a un mercado. Cuando los consumidores demandan el cumplimiento de normas internacionales, satisfacer esos requisitos puede ser decisivo para concretar oportunidades comerciales.

Perfil: Desde su posición al frente de ISO, ¿cómo evalúa la participación de la Argentina en el sistema internacional de normalización? ¿Estamos avanzando al mismo ritmo que Brasil, Chile, México y otros competidores regionales, o existe una brecha que podría afectar nuestra competitividad exportadora?

Sergio Mujica: Argentina participa activamente en el sistema ISO a través de IRAM, su organismo nacional de normalización. Mediante esta participación, especialistas argentinos contribuyen al desarrollo de normas internacionales que ayudan a definir el rumbo de las industrias y los mercados de todo el mundo.

Más que considerar la normalización internacional como una competencia entre países, creo que la pregunta más importante es cuán eficazmente se involucra cada país en la elaboración de normas y cómo logra traducir esa participación en beneficios concretos para su economía. Esta es una oportunidad para la Argentina, al igual que para Brasil, Chile y México.

La participación en los comités técnicos es importante, pero también lo es la capacidad de transformar ese trabajo en innovación, desarrollo industrial y mayor productividad. No afirmaría que la Argentina está por delante o por detrás de sus vecinos de la región sin realizar una evaluación más amplia. La oportunidad consiste en garantizar que la normalización internacional esté estrechamente vinculada con las prioridades económicas del país y las necesidades de sus industrias.

PERFIL- Si tuviera que asesorar a una pyme argentina que quiere comenzar a exportar o convertirse en proveedora de una empresa multinacional, ¿cuáles serían las tres primeras decisiones que le recomendaría tomar en materia de normalización? ¿Qué normas debería priorizar y cuánto tiempo podría pasar antes de que comience a observar resultados económicos concretos?

Sergio Mujica: Mi primera recomendación sería comprender qué exigen sus clientes, especialmente si la empresa busca convertirse en proveedora de una multinacional o ingresar a un mercado de exportación. En segundo lugar, analizar sus propias operaciones e identificar en qué aspectos las mejoras de los procesos, la eficiencia y el cumplimiento de las entregas podrían generar un mayor impacto. En tercer lugar, identificar las normas internacionales que pueden contribuir a alcanzar esas mejoras.

ISO 9001:2026 es un buen punto de partida para la gestión de la calidad, independientemente del tamaño o sector de la organización, aunque pueden resultar relevantes otras normas según el mercado. Los organismos nacionales de normalización, como IRAM, pueden orientar a las empresas para que puedan identificar las normas más adecuadas para sus actividades.

No existe un plazo universal para comenzar a observar resultados económicos. Esto depende de la situación inicial de cada empresa y de cómo implemente las normas. Sin embargo, las mejoras en la eficiencia, los procesos y el desempeño empresarial pueden comenzar a manifestarse a medida que estos cambios se ponen en práctica. Lo importante es abordar la normalización como una inversión para mejorar el desempeño del negocio, y no simplemente como otro requisito que debe cumplirse.

PERFIL: En el caso de la Argentina, ¿cuál es actualmente el mayor obstáculo que impide a una pyme competir internacionalmente: la falta de financiamiento, los costos de producción o las dificultades para demostrar el cumplimiento de los requisitos de los mercados más desarrollados?

Sergio Mujica: Los tres factores pueden representar desafíos importantes y están estrechamente relacionados. El acceso al financiamiento y los costos de producción afectan la capacidad de una empresa para competir, mientras que demostrar el cumplimiento de los requisitos globales puede determinar si logra acceder a determinados clientes o mercados.

Las normas internacionales no pueden resolver las restricciones de financiamiento ni los desafíos económicos más amplios. Lo que sí pueden hacer es ayudar a las organizaciones a mejorar su eficiencia operativa, reducir costos y prepararse para las especificaciones técnicas y evaluaciones que pueden encontrar al exportar. Para las empresas más pequeñas, esto debe ser posible sin generar costos ni complejidades innecesarias.

PERFIL: ¿Estamos entrando en una etapa en la que las normas internacionales serán tan importantes como los aranceles para determinar quiénes pueden vender al mundo y quiénes quedan afuera?

Sergio Mujica: Los aranceles y las normas internacionales influyen en el comercio de distintas maneras. Los aranceles afectan el costo de ingresar a un mercado, mientras que las normas pueden contribuir a establecer un lenguaje común, acordado a nivel mundial, para determinar si los productos, las tecnologías y los sistemas son compatibles con los requisitos técnicos de ese mercado.

Las normas internacionales también cumplen un papel importante en el sistema comercial global. El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) reconoce su valor como base para las reglamentaciones técnicas, ayudando a los países a evitar diferencias innecesarias entre sus requisitos. En lugar de convertirse en otro obstáculo, las normas internacionales bien diseñadas deberían hacer que el comercio global sea más accesible y previsible.

PERFIL: Las grandes empresas multinacionales cuentan con equipos especializados y recursos para cumplir con las normas internacionales, pero una pyme argentina enfrenta limitaciones financieras, tecnológicas y de personal. ¿Cómo puede una pequeña empresa comenzar este proceso sin asumir costos que terminen perjudicando su competitividad?

Sergio Mujica: Mi consejo es comenzar por lo que la empresa ya hace. Muchas PyMEs aplican buenas prácticas de gestión de la calidad sin necesariamente reconocerlas como tales. Las normas internacionales facilitan la organización y fortalecimiento de estas prácticas existentes, en lugar de exigir que una empresa comience desde cero.

La clave está en identificar las normas más relevantes, priorizar las mejoras que aporten valor práctico e implementarlas de manera proporcional al tamaño y las actividades de la organización. Avanzar de manera gradual, comenzando por las áreas con mayor potencial de mejora, permite administrar mejor los costos y recursos involucrados. La certificación, por su parte, es una decisión independiente que cada empresa debería evaluar en función de las exigencias de sus clientes o mercados.

Las normas no buscan que las pequeñas empresas funcionen como grandes corporaciones. Se trata de brindarles a las organizaciones de todos los tamaños herramientas para construir confianza, mejorar su desempeño y competir por nuevas oportunidades.

PERFIL: La Argentina tiene potencial exportador en alimentos, agroindustria, energía, minería, servicios basados en el conocimiento y tecnología. ¿En cuáles de estos sectores pueden las normas internacionales generar las ventajas competitivas más significativas? ¿Qué oportunidades concretas identifica para las pymes proveedoras de grandes empresas exportadoras?

Sergio Mujica: Las normas internacionales pueden fortalecer la competitividad en todos los sectores mencionados, aunque las oportunidades son diferentes en cada caso. En alimentos y agroindustria, ISO 22000 proporciona un marco para la gestión de la inocuidad alimentaria. En energía y minería, ISO 14001 e ISO 50001 respaldan la gestión ambiental y energética, mientras que ISO 45001 aborda la seguridad y salud en el trabajo. En tecnología y servicios basados en el conocimiento, ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 42001 ayudan a las organizaciones a gestionar de manera responsable la seguridad de la información y la inteligencia artificial (IA).

Para las PyMEs que abastecen a grandes empresas exportadoras, la oportunidad es particularmente importante. Las grandes compañías necesitan proveedores confiables que puedan demostrar una calidad constante y cumplir con los requisitos acordados. Las normas internacionales proporcionan un punto de referencia reconocido que puede permitir a las empresas más pequeñas dar cuenta de sus capacidades y participar en cadenas de suministro más exigentes.

Por ejemplo, una pequeña empresa productora de alimentos que cuenta con prácticas consolidadas de gestión de la inocuidad alimentaria puede estar mejor posicionada para cumplir con los requisitos de compra de una gran cadena minorista o una empresa exportadora. Del mismo modo, una empresa tecnológica con procesos sólidos de seguridad de la información puede responder de manera más eficaz a las expectativas de los clientes internacionales.

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El objetivo no es simplemente cumplir requisitos, sino utilizar las normas para mejorar el desempeño y convertirse en una empresa más competitiva.

PERFIL: Los mercados internacionales exigen cada vez más información sobre las huellas ambientales, el origen de los insumos y las condiciones de producción. ¿Qué requisitos deberían comenzar a anticipar hoy las empresas argentinas para evitar perder acceso a los mercados dentro de cinco años? ¿Están preparadas las pymes para demostrar el cumplimiento de estas exigencias?

Sergio Mujica: Los requisitos seguirán variando según el sector y el mercado de exportación, por lo que resulta difícil predecir con precisión qué deberá enfrentar cada empresa durante los próximos cinco años. Sin embargo, las organizaciones ya deberían prestar especial atención a cómo miden sus impactos ambientales, contabilizan sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y rastrean el origen de los materiales y productos a lo largo de sus cadenas de suministro.

Las normas internacionales pueden ser aliadas de las organizaciones para prepararse en estas áreas. Por ejemplo, ISO 14064-1 respalda la cuantificación y presentación de informes sobre las emisiones de GEI de las organizaciones; ISO 14067 aborda la huella de carbono de los productos; e ISO 22095 proporciona un marco para los sistemas de cadena de custodia. Estas son herramientas prácticas que permiten a las empresas a responder a las expectativas cambiantes de los mercados, aunque no reemplazan los requisitos específicos establecidos por las reglamentaciones o las demandas de los clientes.

Las pymes presentan distintos niveles de preparación, según su sector, recursos y experiencia. Precisamente por eso son importantes las normas internacionales accesibles y los sistemas nacionales de apoyo. Pueden colaborar con las empresas más pequeñas a prepararse de manera progresiva, fortalecer sus capacidades y responder a las nuevas expectativas del mercado.

PERFIL: La inteligencia artificial está transformando los procesos productivos, la gestión de datos y los modelos de negocio. ¿Qué papel pueden desempeñar las nuevas normas internacionales sobre inteligencia artificial, como ISO/IEC 42001, para generar confianza y permitir que las pymes adopten estas tecnologías sin incrementar sus riesgos? ¿Podría convertirse en un factor de diferenciación competitiva al exportar servicios tecnológicos?

Sergio Mujica: La IA ofrece oportunidades significativas para las empresas de todos los tamaños, pero es fundamental adoptarla de manera responsable. Las compañías necesitan comprender cómo se utiliza la IA, qué riesgos introduce y cómo deben gestionarse. Esto incluye cuestiones relacionadas con la calidad de los datos, la rendición de cuentas, la supervisión humana y el seguimiento de los sistemas de IA a lo largo de todo su ciclo de vida.

ISO/IEC 42001, la norma internacional para los sistemas de gestión de la IA, proporciona un marco para que las organizaciones establezcan estructuras y procesos de gobernanza adecuados, ayudándolas a gestionar tanto los riesgos como las oportunidades asociadas con esta tecnología. Está diseñada para ser aplicable a organizaciones de distintos tamaños y sectores.

Para las compañías argentinas que exportan servicios tecnológicos, demostrar una gobernanza responsable de la IA puede convertirse en una importante ventaja competitiva.

Un enfoque estructurado de la gobernanza de la IA puede contribuir con las empresas tecnológicas a responder las consultas de sus clientes internacionales sobre cómo desarrollan, gestionan y supervisan sus sistemas. Esto puede diferenciar sus servicios en un mercado competitivo, aunque implementar una norma no significa que se eliminen los riesgos asociados con la IA.

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