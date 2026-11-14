Los cierres avanzan: desde enero a agosto 2026 se perdieron casi 10 mil empresas

Casi no hay excepciones, apenas si Neuquén, con Vaca Muerta, se salva del aplazo y el color rojo: el resto del país solo cuenta cierres de empresas, y el nuevo informe de la Secretaría de Riesgos del Trabajo, en su informe sobre agosto, contó que en ese mes otras 139 empresas de todo tamaño debieron cerrar sus puertas, y eso lleva el saldo de los primeros 8 meses de 2026 al cierre de 9.821 compañías.

.La SRT, como se sabe, no evalúa consumos ni actividades industriales, se limita a hacer cuentas entre quienes se suman al mercado laboral formal, y quienes salen del universo de trabajo registrado. Así cuenta los seguros que debe emitir por los riesgos inherentes a cada una de las distintas actividades que se llevan adelante en todo el país.

Los datos globales los procesa el CEPA (Centro de Política Económica Argentina), y allí se señala que cuando el gobierno de Javier Milei llegó al poder, el último informe de la SRT de noviembre 2023 precisaba que en todo el país había 512.300 empleadores, se trate e PyMes o grandes compañías. Tres años después, esas seis cifras bajaron a 479.900, una caída brutal de más 32.400 empresas.

Impacto en el trabajo: se perdieron más de 7.500 puestos formales en agosto

Y si no hablamos de firmas, pasamos al repaso de personas, familias que se quedan sin un empleo registrado, los números bajaron de 9.857.100 en noviermbre 2023, a 9.389.100, es decir que el slado, demoledor, revela que quedaron en el camino 468 mil empleos formales.

Industria manufacturera.

Las razones como siempre serán de acuerdo a quien lo trate de explicar. El Gobierno sostendrá que "cerraron los que eran ineficientes y no pudieron adaptarse al nuevo marco de la economía", incluso los libertarios más acérrimos festejaran que "cierren los que cazaban en el zoo", otros hablaron de los problemas que registra el consumno y las "inconsistencias" del plan económico de Milei-Caputo, los más críticos dirán que el Gobierno "está destruyendo todo", lo cierto es que abrir importaciones, con tarifas de servicios indexadas, termina conformando un combo que a muchos empresarios no les dejó más opción que el cierre. En casos, de empresas o compañías con muchos años en el país.

HB