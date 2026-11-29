El Gobierno eliminó la mayoría de los fondos fiduciarios en estos tres años de gestión, pero para el año que viene tiene previsto quedarse con siete. El Fondo Monetario Internacional (FMI) le pidió al oficialismo que sólo mantenga el que canaliza los subsidios para el gas residencial. Los casos paradigmáticos de los recursos para el Transporte y la de Infraestructura Hídrica, donde se recauda pero no se ejecuta para financiar al Tesoro y sostener el superávit. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, adelantó que se volcarán esos recursos que quedaron pendientes.

El presidente, Javier Milei, se refirió a los fideicomisos como “las cajas negras de la política” en una entrevista con LN+ en febrero de 2024. “Vamos a avanzar fuertemente” y “si los tengo a tiro de decreto, son boleta”, sostuvo. En lo que va de la gestión libertaria se eliminaron 23, según consta en el informe de gestión 146 de Jefatura de Gabinete, que presentó Diego Santilli el 25 de noviembre en el Senado.

Sin embargo, en su último staff report de mayo de este año, el FMI señaló que el Gobierno debía “eliminar todos los fondos fiduciarios con la excepción del fondo fiduciario para subsidios de gas residencial” para 2025. En el documento, la entidad detalló que “no lo cumplió”, aunque destacó el avance en la materia.

Según reza el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027, que ya obtuvo media sanción en Diputados, para el año que viene el Gobierno prevé quedarse con los siguientes fideicomisos:

•Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte (FFSIT), •Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH), •Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas (FFGAS), •Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER), •Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), •Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC) •Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina).

De acuerdo a los datos del informe de Ejecución Presupuestaria de los Fondos Fiduciarios del Estado de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP), que elabora la Secretaría de Hacienda, estos fondos registraron un resultado financiero superavitario de $ 926.165 millones en el acumulado del primer semestre del año. Cabe aclarar que dentro del guarismo se contemplan los fondos que fueron eliminados pero se encuentran en liquidación y aún registran movimientos. En comparación con similar período del ejercicio 2025, el resultado financiero mejora en $ 362.052 millones.

Mientras que para el año que viene, al sumar los siete fondos fiduciarios incluidos en la planilla del Presupuesto 2027, el resultado financiero proyectado es de un superávit de $ 1,1 billones. El Sistema de Infraestructura del Transporte proyecta ingresos corrientes por $ 4,2 billones, de los cuales $ 3,4 billones serían por el cobro de impuestos, y obtener un superávit financiero de $ 669.434 millones, el mayor saldo positivo según el Presupuesto 2027. Seguido del FOGAR que proyecta un resultado financiero por $ 513.247,8 millones. Por su parte, el de Infraestructura Hídrica se calcula en $ 113.130 millones. El único que se estima tendría déficit es el de la Ampliación de la Matriz Fueguina por $ 177.344 millones.

“Creo que lo principal es que le dan al gobierno discrecionalidad en el gasto, más allá de que cada uno tiene su particularidad. Como funcionan con otras reglas que presupuesto de la Administración Nacional el gobierno no tiene que explicar en detalle qué va a hacer con lo que recauda. Entonces la plata entra por impuestos que tienen un fin específico pero se gasta mucho menos de lo que corresponde y el resto queda guardado”, comentó a PERFIL Pablo Wahren, economista e integrante del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP). Y agregó: “Así el gobierno hace caja y mejora el resultado fiscal con recursos que tendrían que estar yendo a obras. Si los cerrara tendría que pasar esa plata al presupuesto, donde todo se ve más, e ir al Congreso a discutir qué hacer con esa recaudación”.

De acuerdo a los datos de la ONP, el FFSIT tuvo ingresos corrientes por $ 1,4 billones y acumuló un superávit de $ 438.167 millones a junio de este año. “Se destacan los ingresos impositivos obtenidos a partir del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, los cuales alcanzan la suma de $ 891.560 millones y representan el 60,9% del total de ingresos corrientes”, detalló el informe.

Dentro del Fideicomiso del Transporte se encuentra el Sistema Vial Integrado (SISVIAL), programa destinado al mantenimiento de las rutas del país a partir de la recaudación de una parte del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL). Cómo publicó PERFIL, el Ministerio de Economía lleva acumulados $ 1,4 billones desde que asumió Luis Caputo en 2023, que se mantienen en las arcas del Estado para maquillar el superávit fiscal y no se ejecutaron para el cuidado de los corredores viales, de acuerdo a los registros de ARCA procesados por el Instituto Argentina Grande (IAG).

En tanto, el fondo colocó en inversiones financieras $ 197.127 millones en términos netos, cerca 2,7 veces lo que el fondo destinó a obras en el mismo período, según consignó La Nación.

Denuncia por incumplimiento

El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, denunciaron penalmente al Presidente, Javier Milei, y a su ministro de Economía, Luis Caputo, por subejecución y desvío de recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica. La acusación señala delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, retardo de pagos y administración fraudulenta. La presentación del mes pasado se suma a la denuncia de Victoria Tolosa Paz por no utilizar donde corresponden los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles que deben destinarse por ley al arreglo de las rutas.