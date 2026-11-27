El exministro de Economía Martín Guzmán advirtió que la economía argentina atraviesa un escenario de estancamiento que podría prolongarse durante 2027, con una actividad productiva que no logra consolidar una recuperación y una inflación que tampoco encuentra margen para seguir bajando. Además, cuestionó el diseño del programa económico de Javier Milei, al considerar que el ajuste fiscal y la apertura de las importaciones profundizaron las dificultades de una parte importante del entramado productivo.

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Durante una entrevista en la quinta edición de los Premios Fortuna Pymes, Guzmán sostuvo que la economía presenta una marcada heterogeneidad entre sectores. Mientras actividades como la energía, la minería y el agro mantienen un desempeño positivo, buena parte de los rubros vinculados al mercado interno atraviesa un proceso de contracción.

"Lo que tenemos que mirar es hacia dónde tiende la economía y esa tendencia, desde nuestras proyecciones, es una tendencia de estancamiento", explicó. En ese sentido, anticipó que el próximo año podría mostrar niveles de actividad e inflación similares a los actuales.

"Para el año que viene deberíamos esperar más o menos el mismo nivel de actividad económica que tenemos hoy en el agregado y más o menos las mismas tasas de inflación que tenemos hoy", señaló. De todos modos, aclaró que no observa un escenario de implosión financiera: "No vemos ni una recuperación ni poder afianzar un proceso de reducción de la inflación".

Entrevista a Martí Guzmán | Crédito: Captura

La recesión y la heterogeneidad de la economía

Al referirse a la discusión sobre la recesión técnica, Guzmán consideró que se trata de una definición que no necesariamente refleja la situación que atraviesan todos los sectores. Si bien reconoció que la medición de dos trimestres consecutivos de caída es una referencia habitual, remarcó que una parte importante del sistema productivo ya venía contrayéndose antes de que el indicador agregado reflejara ese comportamiento.

"Para muchísima gente ya se sentía una economía de recesión", afirmó. También sostuvo que la heterogeneidad entre actividades explica por qué algunos sectores no perciben el deterioro económico que sí atraviesan otros.

En su análisis, esa dinámica también genera dificultades para las cuentas públicas. Guzmán planteó que los sectores que muestran mayor crecimiento son, al mismo tiempo, algunos de los que se beneficiaron con una reducción de la carga impositiva. Mencionó especialmente el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las condiciones tributarias asociadas al impuesto a las Ganancias.

Según explicó, las deducciones previstas en ese esquema pueden reducir significativamente la carga efectiva de las empresas alcanzadas. "No solamente la alícuota se reduce al 15%, sino que hay tantas deducciones que se termina pagando muy poco", señaló.

A partir de ese diagnóstico, advirtió que la caída de la recaudación en términos reales limita la capacidad del Estado para compensar el retroceso de la actividad privada. "Tenemos esta situación donde un sector grande de la economía se cae y el Estado al mismo tiempo ve una reducción de sus ingresos, entonces le cuesta encontrar cómo hacer contrapeso", afirmó.

Entrevista a Martí Guzmán

La dependencia del financiamiento de Estados Unidos y la acumulación de reservas

En otro tramo de la entrevista, Guzmán se refirió a los condicionamientos financieros que enfrenta el Gobierno y puso el foco en la dependencia del respaldo de Estados Unidos para cubrir las necesidades de financiamiento externo.

El economista recordó las intervenciones del Fondo Monetario Internacional y del Departamento del Tesoro estadounidense durante los episodios de tensión cambiaria del año pasado. En particular, mencionó el acuerdo con el FMI y el apoyo del Tesoro norteamericano mediante la compra de pesos y la activación de un swap de monedas con el Banco Central.

Para Guzmán, ese respaldo permitió contener las corridas cambiarias, pero también generó una dependencia que los mercados siguen de cerca. En ese marco, consideró que el resultado de las últimas elecciones legislativas estadounidenses abrió interrogantes sobre la continuidad de ese apoyo.

El exministro señaló que el mercado observa qué puede ocurrir a partir del 3 de enero, cuando asuman las nuevas autoridades en el Congreso de Estados Unidos, y si desde ese ámbito pueden surgir restricciones a la asistencia financiera del gobierno de Donald Trump a la administración de Milei.

"Lo que hoy todo el mundo mira es qué pasa si después del 3 de enero se hace algo desde el Congreso de los Estados Unidos que impida que el propio gobierno, el Departamento del Tesoro, asista financieramente al gobierno de Milei", sostuvo.

En ese escenario, planteó que podrían aparecer dificultades para cerrar el programa financiero y cubrir las necesidades de dólares. Por ese motivo, consideró que el Gobierno enfrenta una mayor presión para preservar las reservas disponibles y avanzar en su acumulación.

Sin embargo, advirtió que el proceso no está exento de costos. Según explicó, el Estado tiene distintas alternativas para comprar divisas: emitir pesos, tomar deuda interna o incrementar la recaudación. Pero cada una presenta limitaciones en el contexto actual.

La emisión monetaria sin esterilización podría trasladarse a los precios, mientras que el endeudamiento en pesos para comprar dólares presionaría sobre las tasas de interés y la liquidez del mercado. A su vez, descartó que una mayor recaudación sea hoy una alternativa sencilla, debido a la caída de los ingresos tributarios.

"Es muy difícil que la inflación baje y que la actividad económica crezca", resumió. No obstante, volvió a diferenciar ese escenario de una crisis del sistema financiero: sostuvo que los bancos mantienen una posición robusta y que no observa riesgos de una implosión bancaria.

Las críticas al programa económico de Milei

Al analizar el rumbo económico del Gobierno, Guzmán defendió la necesidad de mantener la sostenibilidad fiscal como condición para estabilizar la economía, aunque aclaró que el equilibrio de las cuentas públicas no alcanza por sí solo para garantizar una recuperación.

"Sin tener un esquema fiscalmente sostenible, no hay ninguna chance de estabilizar la economía, y sin estabilizar la economía no hay despegue posible. No alcanza, pero no es posible", planteó.

Su principal cuestionamiento estuvo puesto en la forma en que se implementó el ajuste. A su entender, la reducción del gasto y de los ingresos tributarios terminó afectando recursos que podrían destinarse a infraestructura, educación e inversión en conocimiento, factores que considera centrales para mejorar la productividad.

También cuestionó que determinados sectores con mayor capacidad contributiva se hayan beneficiado con reducciones impositivas mientras el Estado pierde recursos para financiar obras y políticas que impulsen la actividad.

A ese escenario sumó otros dos factores: la apertura importadora y la apreciación del tipo de cambio real. Según indicó, esa combinación golpea especialmente a las empresas que producen para el mercado interno, porque deben enfrentar una mayor competencia externa en un contexto de caída de la demanda.

"Tenés la competencia externa, que está bien, pero en un contexto donde la demanda crece, no en un contexto donde está cayendo la demanda y se te aprecia el tipo de cambio real", señaló. En esa línea, afirmó que durante el año se acumuló una apreciación del tipo de cambio real del 13,5%.

Para Guzmán, el efecto de esa combinación alcanza a una parte importante del entramado productivo, que concentra buena parte del empleo. También advirtió que los trabajadores desplazados de esos sectores tienden a trasladarse hacia actividades de menor productividad, como las plataformas de transporte y delivery, lo que termina presionando sobre sus ingresos reales.

"Faltó una visión de desarrollo, de prosperidad para la Argentina", sostuvo. Y agregó que alcanzar el superávit fiscal y eliminar la emisión para financiar al Tesoro eran objetivos necesarios, pero insuficientes para resolver los problemas estructurales de la economía.

Entrevista a Martí Guzmán | Crédito: Captura

La falta de una estrategia de desarrollo productivo

Por último, Guzmán planteó que uno de los problemas recurrentes de la economía argentina desde el regreso de la democracia fue la dificultad para sostener programas económicos consistentes a lo largo del tiempo.

En su repaso histórico, mencionó las restricciones externas que condicionaron el inicio de la democracia en 1983, la crisis de deuda de los años ochenta, el colapso de 2001 y la oportunidad que, a su criterio, existió entre 2003 y 2005, cuando el país logró combinar crecimiento económico y superávit gemelos.

También señaló que la falta de consensos políticos y sociales impidió sostener estrategias de desarrollo durante períodos prolongados. Como ejemplo, mencionó a Chile, donde consideró que hubo una mayor continuidad de determinadas políticas a lo largo de distintos gobiernos.

En ese sentido, defendió la necesidad de una política industrial entendida en un sentido amplio, que no se limite a la manufactura tradicional y que permita impulsar nuevas actividades, integrar cadenas productivas y aprovechar los efectos positivos de la inversión.

"Estados Unidos hace mucha política industrial hoy en día, Europa también, Brasil está haciendo política industrial y me parece que es una premisa muy importante para un plan que desarrolle a una nación", afirmó.

Para el exministro, la Argentina tiene una oportunidad por la demanda internacional de los bienes que produce, pero necesita una estrategia que permita transformar esas ventajas en crecimiento para el conjunto de la economía.

"La política industrial es esencialmente una valorización de la producción como motor del desarrollo en un país", concluyó.

FN