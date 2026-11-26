Pampa Energía anunció que desde hace años emplea una estrategia integral de datos e inteligencia artificial como pilar central de su transformación digital. En 2025, la compañía fortaleció su estrategia de IA desplegando espacios colaborativos donde equipos de negocio y TI co-crearon soluciones, capacitó a más de 170 colaboradores en ciencia de datos e IA generativa y organizó un Prompt-a-thon que generó soluciones innovadoras para la empresa. En 2026 Pampa dio un nuevo paso significativo con la adopción masiva de Microsoft 365 Copilot.

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La incorporación de Microsoft 365 Copilot representa un nuevo avance en su estrategia como herramienta de IA para incrementar su eficiencia y productividad y la creación de más de 300 agentes de IA en áreas estratégicas del negocio. Estos agentes ejecutan de manera autónoma tareas y procesos completos como una nueva forma de trabajo digital que obliga a repensar estructuras, roles y toma de decisiones.

En 2026 las empresas fronteras ya están empleando agentes como parte de un cambio profundo en su forma de trabajar y se consolida a nivel global la nueva etapa de la IA agéntica. Según el “Índice de Tendencias Laborales” 2026 de Microsoft, la IA dejó de ser solo una herramienta para hacer más rápido lo mismo y empezó a ampliar lo que las personas pueden hacer: el 66% de los usuarios de IA dice que puede dedicar más tiempo a trabajo de alto valor y el 58% produce trabajos que no podía hacer un año atrás, cifra que sube al 80% entre los usuarios más avanzados (Frontier Professionals).

La IA también entró en el trabajo cognitivo: en más de 100.000 conversaciones de Microsoft 365 Copilot, el 49% apoya tareas de analizar, razonar y decidir. Además, se pasa de asistentes a agentes: los usuarios más avanzados, que representan el 16% de los usuarios de IA, ya usan agentes en flujos de trabajo de varios pasos y rediseñan procesos de forma habitual. De cara a 2027, la conversación se corre de la herramienta al rediseño del trabajo: los factores organizacionales (cultura, liderazgo y prácticas de talento) explican el 67% del impacto reportado de la IA, frente a un 32% de los factores individuales.

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En este marco y como parte de su estrategia de IA agéntica Pampa Energía adopta masivamente Microsoft 365 Copilot como su copiloto de IA y en sólo 4 meses da acceso a todos los colaboradores de la empresa logrando que el 70% la integre al trabajo diario, con privacidad, seguridad y bajo estándares corporativos.

"Para Pampa la IA es el resultado de un camino de varios años en el que fuimos construyendo capacidades en datos, analítica y automatización, formando talento interno y generando una cultura de innovación. Con Microsoft 365 Copilot dimos un nuevo paso relevante en ese recorrido, consolidando el uso extendido y responsable de la IA y potenciando la productividad de nuestros colaboradores bajo estándares de gobernanza, privacidad y seguridad. Es otro paso relevante en una hoja de ruta ambiciosa con la visión de convertirnos en una organización verdaderamente data-driven” afirmó Fernando Arcos, gerente de Datos y Tecnologías Aplicadas de Pampa

La forma en la que las empresas adoptan la IA, es clave para el éxito de la iniciativa, a partir de un programa piloto de Microsoft 365 Copilot que Pampa llevó adelante con 1.000 licencias asignadas y 5000 horas dedicadas a formación en mejores prácticas de uso.

Por otro lado, la compañía avanzó en la creación de más de 300 agentes de IA demandados por distintas divisiones de negocio. En una industria donde el conocimiento técnico es muy relevante y complejo, Pampa decidió convertir ese desafío en una oportunidad: desarrolló agentes de inteligencia artificial personalizados que funcionan como copilotos digitales para distintas áreas.

La compañía implementó, entre otros, un agente especializado en energía, diseñado para optimizar el uso de la información técnica vinculada al funcionamiento de generadoras y procesos propios de la operación. Este agente actúa como un especialista técnico a quien se pueden consultar definiciones, entender conceptos clave y acceder a particularidades técnicas del negocio, facilitando tanto el trabajo cotidiano como el entrenamiento de nuevos colaboradores. También desarrolló un agente enfocado en procesos de contratación y adquisiciones, que centraliza normativa e información relevante para el área de abastecimientos, agilizando consultas sobre vinculación de temas contractuales.

En este sentido Willy Loayza, jefe de Arquitectura Tecnológica y responsable de la ejecución del programa en Pampa destacó: “El éxito del programa radicó en convertir el conocimiento técnico de la compañía en un activo accesible y accionable. A través de Microsoft 365 Copilot y el desarrollo de agentes de IA especializados, logramos centralizar información crítica que antes estaba dispersa, reduciendo tiempos de búsqueda y mejorando la calidad de las decisiones operativas. Estos agentes funcionan como expertos digitales para áreas clave del negocio, acompañando las tareas diarias. El alto nivel de adopción demuestra que, cuando la tecnología se diseña desde las necesidades reales de los equipos, el impacto es inmediato y sostenible.”

Por su parte Sebastián Aveille, Country Manager de Microsoft Argentina señaló: “Hoy ninguna empresa duda del valor de la inteligencia artificial, lo que caracteriza a las empresas pioneras es su agilidad y la forma en la que impulsan culturalmente la innovación. Pampa Energía está liderando en las empresas la incorporación en forma generalizada Microsoft 365 Copilot como herramienta de IA corporativa con el objetivo de consolidar su gobernanza y una mirada responsable del uso de la Inteligencia Artificial. Con intención y foco en el proceso cultural, capacitaciones y acompañando a su equipo en la incorporación tecnológica es que logró esta integración en sólo 4 meses. Ese cómo importa, porque ahí radica el éxito de la adopción para la compañía y todos sus colaboradores. Hoy la pregunta ya no es qué tareas definen mi trabajo, sino qué resultados estoy en condiciones de impulsar, y ahí es donde cada profesional vuelve a la esencia de lo que eligió hacer”.

Microsoft 365 Copilot habilita el uso de IA dentro de un entorno empresarial protegido, con acceso a datos internos y bajo las políticas de la compañía, lo que permite pasar de herramientas aisladas a una estrategia integrada. A partir de esta decisión de Pampa Energía, Microsoft 365 Copilot pasó a ser la herramienta de IA más utilizada dentro de la organización, evidenciando un cambio de tendencia en la adopción tecnológica.

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Antes de esta iniciativa, los empleados ya utilizaban diferentes herramientas externas de IA. Sin embargo, el objetivo estratégico era contar con una solución segura, confiable y con acceso a información interna bajo estándares corporativos. Este proceso también comenzó a evidenciar cambios en la forma de trabajo. La inteligencia artificial pasó de ser utilizada de forma individual y con herramientas dispersas hacia un uso cada vez más integrado sobre una misma plataforma, lo que facilita la colaboración entre equipos y convierte el conocimiento en un activo compartido.

De esta forma, Pampa Energía define una nueva frontera en la forma de trabajar, habilitando mejoras en productividad y abriendo nuevas posibilidades para la creatividad de su talento.

GZ