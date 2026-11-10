Panaderías en alerta: hay medialunas para la carpa VIP, pero las facturas no llegan a la mesa de los argentinos

Mientras algunos famosos disfrutaban de las medialunas y budines en una carpa VIP durante la misa del papa León XIV, la situación de los argentinos es bien distinta: las facturas no llegan a las mesas de los hogares. Las panaderías atraviesan una dura situación, con caídas en las ventas y deudas que no alcanzan a cubrir. En la provincia de Buenos Aires ya cerraron casi 4.000 locales y se perdieron cerca de 25.000 puestos de trabajo desde que asumió la presidencia Javier Milei.

La expectativa del sector para revertir la tendencia del año estaba puesta en el Día de la Madre. Pero las ventas en la provincia de Buenos Aires cayeron cerca de un 4,5% frente a 2025. Esto hizo empeorar la dinámica de los panaderos, que vieron retroceder un 2,7% en promedio el consumo de pan y facturas hasta agosto de este año. En algunas localidades las ventas se derrumban hasta un 50%.

“Estábamos muy esperanzados en el Día de la Madre. Vimos un pequeño repunte en octubre, muy pequeño, pero fue una esperanza fallida. Teníamos la expectativa de pagar un poco esos préstamos que tenemos atrasados, o la luz o el gas que la venimos pagando en cuotas, o tratar de pagar algo de todo lo que debemos. Porque hoy lo que más tenemos los panaderos son deudas”, sostuvo a PERFIL Martín Pinto, presidente del Centro de Industriales Panaderos del Norte y titular del Centro de Panaderos de Merlo.

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El cierre de locales es cada vez más grande. Desde noviembre del año pasado hasta la fecha, 320 panaderías bajaron la persiana. Esta cifra trepa a 4.000 si se contempla el periodo desde la llegada de Milei a la Casa Rosada. A su vez, esta situación implicó más de 25.000 puestos de trabajo perdidos. Además, en cada negocio operan tan sólo dos máquinas actualmente, cuando en 2023 había 10 hornos prendidos.

“El pequeño repunte que veamos ahora no va a ser nada comparado con todo lo que venimos perdiendo estos años. Nada va a poder superar eso”, agregó Pinto, con fuerte realismo.

Por su parte, Gastón Mora, presidente de la Asociación de Panaderos de Avellaneda, señaló en diálogo con PERFIL que las ventas de este año “vienen bastante mal”, con una merma de entre un 40% y un 50% en algunos casos respecto al año pasado. “Todo lo que es masa fina, sándwiches de miga. Lo que es para cumpleaños y lunch, está en caída libre; así que es complicada la situación”, dijo.

Y añadió: “Respecto a la pastelería y repostería, las facturas quizás se venden algo los fines de semana, pero ya no es con mucha producción como era antes. Lo que hoy hay en ventas un poco más parejas es el pan, porque incluso algunos clientes terminan suplantando el almuerzo o la cena por un pan con alguna infusión”. Según consignó NA, las facturas registraron una baja interanual del 80%.

Otro aspecto son los márgenes. Mora comentó que aunque los precios de los productos no aumentaron tanto, sí sufrieron un fuerte impacto en el costo por las materias primas. Y detalló: una caja de margarina valía $ 45.000 y hoy ronda casi los $ 100.000, incluso tuvo picos de $ 140.000 pesos. Los huevos pasaron de entre $ 30.000 y $ 32.000 el cajón y actualmente van a partir de los $ 55.000 o hasta $ 60.000, y llegó a costar $ 70.000 el cajón. Y lo mismo con la harina, costaba $ 9.500/$10.000 la bolsa, y hoy vale hasta $17.000”.

“De cara al año que viene el panorama no va a ser muy alentador respecto a los aumentos: tuvimos subas en los inmuebles y los servicios. Continuará el cierre de las panaderías, dado que no podemos sostener el costo de la producción porque no se ha recompuesto el poder adquisitivo del salario; por ende la gente no tiene cómo consumir en nuestros locales y en la gran mayoría de los rubros”, cerró en diálogo con este medio.

Las medialunas VIP

La misa del Sumo Pontífice en el Monumento a los Españoles dejó una escena que recorrió inmediatamente las redes sociales y generó un repudio generalizado. Mientras muchos de los fieles hicieron largas filas y pasaron varias horas al sol para poder presenciar la homilía del Papa, algunos famosos, empresarios y políticos estuvieron en una carpa VIP para 4.000 invitados con aire acondicionado, baños y un catering.

Polémica por el VIP de la misa del Papa organizado por la Jefatura de Gabinete con 4000 invitados



El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reconoció en declaraciones a Radio Mitre: "Las medialunas y los budines estuvieron de más. Yo no lo hubiera puesto, alcanzaba con agua y un café para la espera".

Con la caída de las ventas, la costumbre de comprar una docena de facturas, para compartir o acompañar unos mates, se transformó en un consumo casi de lujo para algunos hogares.





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