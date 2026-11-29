Las últimas jornadas de tensión financiera —con inversores desprendiéndose de bonos, un salto del riesgo país y una brecha cambiaria que vuelve a asomar— reavivaron una pregunta incómoda de cara al año electoral 2027: si la presión sobre las reservas empujará a Milei a reinstalar un “cepo”. Cómo juega el antecedente de los controles parciales de 2025, qué peso tienen el swap con Estados Unidos y las encuestas, y por qué los analistas ven tanto diferencias como parecidos con el 2019 de Macri.

“El incremento del riesgo país cerró el acceso a los mercados internacionales y redujo las posibilidades de cubrir el programa financiero con financiamiento de mercado, obligando a recurrir al Banco Central para afrontar los vencimientos. Si bien la oferta comercial se mantendrá en niveles similares a los de este año, la oferta financiera no repetirá esa dinámica; a la vez, un calendario electoral elevará la demanda de divisas por parte de los ahorristas. En este escenario, el margen del Gobierno para acumular reservas es acotado y no es improbable que se imponga algún tipo de “cepo” cambiario para contener la salida de dólares”, advirtió Sebastián Menescaldi, director de EcoGo en diálogo con PERFIL.

El espejo de Milei en 2027 es el propio Milei en 2025, afirma el especialista, cuando el Gobierno introdujo la limitación para operar en más de un mercado en simultáneo y la suspensión para realizar operaciones. En aquel momento, la prensa expuso que reponer el “cepo” era una alternativa concreta sobre la mesa.

En abril de 2025 el Gobierno levantó el cepo minorista y pasó a un esquema de bandas cambiarias, pero en septiembre —en medio de una corrida previa a las elecciones legislativas de octubre— el Banco Central retrocedió en parte. Aplicó una “restricción cruzada” para frenar el “rulo” de comprar dólares en el mercado oficial y revenderlos en la bolsa, junto con un “plazo entre operaciones” de 90 días: quien operaba en el oficial quedaba bloqueado por tres meses para comprar o vender títulos con liquidación en moneda extranjera (MEP/CCL), y a la inversa.

En la práctica, esto funcionó como un “cepo cruzado”. La gente podía seguir comprando dólares oficiales para atesoramiento sin cupo mensual, pero quedaba encerrada en un solo canal por tres meses.



Además, el giro de utilidades y dividendos al exterior quedó habilitado únicamente para los ejercicios iniciados a partir de 2025, una limitación que buscó contener parte del drenaje de divisas. Sin embargo, la presión cambiaria igualmente se hizo sentir: entre septiembre y octubre, el tipo de cambio saltó de $1.360 a $1.515 y obligó al Tesoro de Estados Unidos a intervenir directamente mediante la activación de un swap por US$ 20.000 millones.

Cepo, devaluación o usar un Swap.“En Argentina, todo evento tiene alguna probabilidad, y la reintroducción de un cepo a las familias no hay que descartarla. El Gobierno podría apelar a una literatura que se adapte a su paladar, por ejemplo, el modelo de Diamond-Dybvig, asemejando los miedos exagerados de un regreso del populismo (desde el punto de vista oficial, muy poco probable) a un problema de liquidez, y la reintroducción del cepo, a un extenso feriado cambiario”, relató Javier Okseniuk, director de LCG. Para el Gobierno también se trata de una cuestión de retórica, importante en términos de la “batalla cultural” que consideran un punto clave de su estrategia política.

Reponer restricciones cambiarias implicaría un baño de pragmatismo, pero también funcionaría como un dique frente a eventuales fricciones en Washington. Si el Gobierno usara el swap podría reavivar la ofensiva de los legisladores demócratas contra la gestión de Donald Trump. El argumento ya quedó plasmado en la No Argentina Bailout Act: el rechazo a que se usen dólares de los contribuyentes norteamericanos para financiar el atesoramiento de los argentinos.

En la vereda opuesta, sostener un esquema sin controles derivaría en que cualquier tensión cambiaria se traslade de manera más directa al precio de la divisa; es decir, una devaluación. “Cuando hay un desbalance entre la oferta y la demanda de dólares los Gobiernos eligen sobre un mismo set de opciones: convalidar una suba del tipo de cambio, restringir la demanda y/o aumentar la oferta vía nuevo endeudamiento”, sintetizó Claudio Caprarulo, director Analytica en diálogo con este diario. La última alternativa es descartada con este nivel de riesgo país.

Ante el menú de opciones, Okseniuk se reconoce “ciertamente más partidario de que, en lugar de un cepo, las tensiones permitan un gradual deslizamiento cambiario, que -aunque se traduzca en mayores tasas de interés- permita una todavía mayor holgura externa. Igualmente hay que reconocer que la gestión de un deslizamiento no es fácil”.

Los analistas debaten aún cómo leer la dinámica cambiaria de las últimas jornadas: si se trata de un ajuste gradual tolerado por el equipo económico (“en el acumulado subió 3,5% en noviembre y hubo intervención para contener la suba de los dólares paralelos”, explicó Caprarulo) o de un movimiento forzado por un mercado que empieza a acusar recibo de la escasez de divisas.



Milei, en el espejo de Macri 2019

Los y las analistas coinciden que, en cuanto al balance externo, Argentina está hoy mucho mejor que en 2019, cuando después de las PASO de agosto Mauricio Macri tuvo que reponer el “cepo” para frenar la sangría de reservas. Aunque también hay similitudes con aquel episodio. “Se asemeja mucho el hecho de que se avecina una elección que se percibe será muy polarizada, en ambos casos hay un oficialismo que hace guiños al mercado, pero con una situación económica precaria, y un posible contendiente que supo ser parte de las gestiones kirchneristas anteriores”, relata Okseniuk. Este cara o ceca genera mucha incertidumbre.

“La principal diferencia es que hoy hay superávits gemelos y en aquella época déficits”, continúa el director de LCG para referirse al saldo de las cuentas públicas y del balance externo. Según sus cálculos, en 2018 hubo un déficit primario de 2,2% del PBI, que se recortó en el transcurso de 2019; este año cierra con un superávit de 1,3% del PBI, luego de dos años superavitarios. Y en 2018 el fuerte déficit externo duró hasta el 3er trimestre, moderándose sólo con la crisis y la baja de actividad.