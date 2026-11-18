La aplicación de comisiones bancarias por depositar dinero en efectivo abrió una nueva controversia en el sistema financiero. Aunque las entidades están habilitadas a cobrar por el recuento de billetes de baja y alta denominación a las grandes empresas, la normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA) establece restricciones para trasladar esos costos a personas humanas y pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). Sin embargo, se denunciaron situaciones en las que esos cargos también se estarían aplicando a clientes que no deberían pagarlos.

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El foco de la polémica no está únicamente en las comisiones por depositar billetes de baja denominación, sino también en los cargos por ingresar efectivo en billetes de mayor valor. Se trata de un servicio por el que algunas entidades establecieron tarifas diferenciadas, pero cuya aplicación está limitada según el tipo de cliente.

La normativa del BCRA establece que las personas humanas no pueden recibir cargos por las operaciones efectuadas por ventanilla. Además, prohíbe expresamente cobrar comisiones por depósitos de efectivo en pesos en cuentas cuyos titulares sean personas humanas o empresas que tengan la condición de MiPyME.

La restricción no establece diferencias según el valor de los billetes depositados. Es decir, la excepción alcanza tanto a los depósitos realizados con billetes de baja denominación como a los de alta denominación. Por lo tanto, una entidad no puede justificar un cargo por recuento de efectivo por el solo hecho de que el cliente deposite billetes de mayor valor si su cuenta está comprendida dentro de los segmentos protegidos.

Qué comisiones cobran los bancos por depositar billetes

Los cuadros tarifarios de las entidades contemplan cargos diferenciados por el recuento de dinero en efectivo. Un ejemplo es el Banco Nación, que establece una comisión del 1% para los depósitos con billetes de alta denominación y del 3% para los de baja denominación.

La entidad considera de alta denominación a los billetes de $2.000 o más, mientras que clasifica como de baja denominación a los de $1.000 o menos. Sin embargo, el propio tarifario aclara que esos cargos se aplican a clientes categorizados como grandes empresas del sector privado y excluye expresamente a las MiPyMEs y a los usuarios de servicios financieros del segmento de consumo.

La distinción es central para entender el conflicto, ya que los bancos pueden establecer comisiones por el manejo de efectivo para determinados clientes corporativos, pero eso no significa que puedan extenderlas al conjunto de sus usuarios.

La normativa del BCRA establece que las personas humanas no pueden recibir cargos por las operaciones efectuadas por ventanilla.

Qué respondió el Banco Central por las comisiones bancarias

Ante la consulta sobre los posibles incumplimientos, desde el Banco Central señalaron que no tienen registrados reclamos generalizados por esta situación y remarcaron que las entidades tienen permitido cobrar por los servicios que prestan, aunque con los límites establecidos por la regulación.

"Está regulado que le pueden cobrar por depósitos en efectivo a las grandes empresas, no a personas humanas", señalaron a PERFIL desde el organismo al consultarles sobre la aplicación de estos cargos.

En ese sentido, sostuvo que, hasta el momento, no tienen identificado un problema generalizado: "No tenemos registrado que sea un problema". También señaló que, ante cualquier incumplimiento por parte de los bancos, los clientes cuentan con un canal específico para presentar sus reclamos ante el organismo.

Paralelamente, se relativizó el alcance de la situación al señalar que el uso de efectivo viene disminuyendo considerablemente y que son pocas las personas humanas que realizan depósitos de dinero físico en las entidades financieras.

Desde el Banco Central señalaron que no tienen registrados reclamos generalizados por esta situación

Cómo reclamar si un banco cobra una comisión indebida

El Banco Central recordó que los usuarios que detecten cargos que no correspondan deben iniciar un reclamo formal ante su propia entidad financiera. Si no reciben una respuesta o la solución ofrecida resulta insatisfactoria, pueden recurrir a la segunda instancia de reclamos habilitada por el organismo.

Para presentar la denuncia ante el BCRA deben haber transcurrido al menos 10 días hábiles desde la presentación del reclamo ante el banco. También es necesario contar con el número de gestión asignado y la documentación que permita identificar el cargo cuestionado.

El trámite se realiza a través del formulario de reclamos por productos y servicios financieros disponible en el sitio web del Banco Central y es gratuito. Si el inconveniente persiste después de la intervención del organismo, el caso puede ser derivado a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo.

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