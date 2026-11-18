La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó su preocupación por la situación de distintos sectores productivos, con especial atención en la industria textil, y advirtió sobre el deterioro del empleo fabril. Al mismo tiempo, pidió avanzar con un Pacto Fiscal Federal para reducir la carga tributaria y ganar competitividad industrial.

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Además, destacó que los precios de los bienes industriales aumentaron considerablemente menos que la inflación general desde el inicio de la actual gestión económica, en un contexto marcado por la caída de la actividad y los cambios en las condiciones de competitividad.

Los planteos fueron analizados durante la reunión de Junta Directiva de la entidad, realizada el 17 de noviembre, en la que los representantes industriales evaluaron el escenario económico y las perspectivas para el sector. En ese marco, señalaron que el empleo industrial acumula 22 meses consecutivos de caída y remarcaron que el complejo textil y la industria metalmecánica explican más de la mitad de esa pérdida desde agosto de 2023.

La preocupación también alcanzó al sector de la indumentaria. Durante el encuentro, el representante de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) manifestó que la actividad atraviesa una situación de emergencia, en línea con los reclamos de distintos referentes sectoriales por el retroceso de la producción.

La industria textil es de las más golpeadas

Los precios industriales aumentaron menos que la inflación

Uno de los datos destacados por la UIA estuvo vinculado con la evolución de los precios de los productos manufacturados. De acuerdo con las cifras difundidas por la entidad, entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 438%, mientras que el índice de precios internos al por mayor de productos manufacturados (IPIM Manufacturados) registró una suba del 156%.

Desde la entidad señalaron que este comportamiento continúa contribuyendo al proceso de desaceleración de la inflación. Sin embargo, el desempeño de los precios convive con un escenario complejo para la producción.

La UIA reconoció que, mientras distintos sectores enfrentan dificultades para sostener sus niveles de actividad y empleo, las exportaciones industriales alcanzaron un récord durante septiembre. Además, proyectó que el sector podría cerrar el año con un saldo comercial positivo de US$ 30.000 millones.

El empleo industrial acumula 22 meses consecutivos de caída

La propuesta de un Pacto Fiscal Federal

Frente a este panorama, la entidad volvió a plantear la necesidad de avanzar en un Pacto Fiscal Federal para la Competitividad Industrial. La iniciativa, elaborada por la UIA y presentada ante el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, propone un compromiso entre el Gobierno nacional, las provincias y los municipios para reducir la carga tributaria sobre la producción, la inversión y el empleo formal.

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El esquema contempla un tratamiento tributario diferencial para las industrias que compiten internacionalmente, con el objetivo de mejorar sus condiciones frente a la producción de otros países.

Entre las principales propuestas figura que el 95% de las contribuciones patronales pueda computarse como crédito fiscal del IVA, reducir la alícuota del impuesto a las Ganancias para sociedades del 35% al 25% y avanzar en la eliminación gradual del impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios mediante su cómputo a cuenta de otros tributos.

También propone acordar con las provincias una reducción progresiva de Ingresos Brutos para la industria, hasta alcanzar su exención, o establecer mecanismos de compensación con el IVA. En cuanto a los municipios, plantea que las tasas estén vinculadas con servicios efectivamente prestados y que sus montos sean proporcionales a los costos.

La implementación sería gradual, durante un período de seis años. En una primera etapa, los beneficios alcanzarían a las pymes de los sectores más expuestos a la competencia internacional, con mayor intensidad de empleo o que hayan registrado un deterioro significativo de su actividad. Posteriormente, se extenderían al resto de las empresas industriales.

Desde la UIA consideraron que la transición hacia un nuevo esquema económico requiere medidas que permitan sostener la actividad productiva y el empleo mientras se consolidan nuevos motores de crecimiento. En ese sentido, valoraron los anuncios de alivio fiscal realizados por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la 32.ª Conferencia Industrial, aunque insistieron en la necesidad de avanzar con una agenda tributaria coordinada entre los distintos niveles de Gobierno.

FN