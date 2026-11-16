Presidente de la UIA: “En el 2027 hay que hacer un debate profundo sobre el rumbo del país sin que las discusiones caigan en el barro”

En una nueva emisión de Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, analizó el profundo impacto de la recesión y el ajuste fiscal sobre el sector pyme y la industria manufacturera a la vez que evaluó las dificultades de la transición hacia una economía de mercado estabilizada y convocó a construir un debate político constructivo de cara a 2027.

Martín Rapallini es abogado egresado de la Universidad de Belgrano, con estudios de posgrado en marketing y coaching ontológico. Es el actual presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) para el período 2025-2027. Anteriormente presidió la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) desde 2018 y se desempeñó como tesorero de la UIA, además de ser fundador de Barrio Desarrollos y de la Asociación Red Parques Industriales.

Martín, un gusto tenerte acá. Comenzamos hoy nuestro programa haciendo un repaso de datos económicos: 32.000 empresas menos desde que Milei es presidente, 30 por día; en estos ocho meses se perdieron 100.000 puestos de trabajo registrados privados; la cantidad de locales cerrados en la Ciudad de Buenos Aires es 35% más que el año pasado; J.P. Morgan prevé que la inflación de 2027 también será del 2%, que llegarán a las elecciones con el 2% mensual. La industria manufacturera cayó 1,8% interanual en septiembre, acumula 2,6% de baja de enero a septiembre, con una capacidad instalada 40% ociosa. Se patentaron 12% menos de vehículos este año que el año pasado; hubo 2,7% menos de escrituras de propiedades; los créditos hipotecarios acumularon 31% menos; los concursos preventivos aumentaron 132% entre 2025 y 2023, y este año los datos de los primeros tres meses indican que van a superar al año pasado. Venta en supermercados, 3,7% menos; crédito al consumo, 11% menos; recaudación del IVA, 2% menos. Y podría seguir, pero no quiero atosigarte. La pregunta es: ¿llegó el momento para decir "hay que producir cambios", porque claramente esta economía... creo que Melconian dijo "esta economía está condenada al fracaso"?

Mirá, yo creo, Jorge, que estar dentro de un proceso de baja inflación es muy complejo. Todos los países que lo hicieron tuvieron dificultades, pero evidentemente el dolor que hoy está sintiendo la economía, como bien acabas de leer vos, es muy profundo en el sector industrial; nosotros lo vemos en casi todas las cadenas de valor. Lo que hay que decir es que en todos los países del mundo ha sido muy complejo, pero en el caso nuestro está teniendo un mayor impacto sobre todo en la actividad económica. De hecho, este año vamos para un crecimiento de 0 coma algo. Y lo que uno ve es que hay sectores que están siendo dinámicos, entonces lo que uno nota es que la economía tradicional está abajo. O sea, si vos tenés sectores como la energía y la minería que están más dinámicos, hay otra economía que está con caída. De hecho, el sector industrial está con una caída acumulada de este año contra el año pasado en torno al 6%. Por supuesto es preocupante la situación, sobre todo para las empresas pymes, que son por ahí las que más están sufriendo en este momento.

El año pasado y el anteaño, minería, energía, finanzas, actividad financiera —por lo menos desde el punto de vista del producto bruto, aunque no sea desde el punto de vista del consumo o del empleo— cubrían en exceso la caída de las otras actividades, aunque fueran representantes de un tercio del total de la economía y dos tercios estuvieran peor. Ese tercio que estaba mejor cubría en exceso la caída en el producto. Este año no, es decir, aun las áreas que están bien no alcanzan a cubrir las que están mal, al punto de que el crecimiento de este año va a ser cero coma algo, casi casi nulo, podríamos decir. Yo entiendo muy bien, Martín, la responsabilidad de quien conduce las organizaciones y que siempre necesitan ser lo más diplomático posible. Pero digo, cuando uno escucha al Papa...

Está bien, independientemente de la diplomacia que uno tenga que tener para plantear los temas, a ver: también el proceso de ordenar la economía, de dejar de gastar —porque cuando vos sostenés el consumo con gasto público, con emisión monetaria, tampoco sirve—, entonces la transición de ir a una economía normal como Brasil o México, donde los motores son la inversión y el crédito, bueno, ese es el rumbo a donde tenemos que ir. Lo que pasa es que el crédito no está porque no hay ahorro, todavía tenés inflación y el crédito no arranca. Las inversiones arrancaron, pero más tímidamente; se está esperando fuerte hacia 2028-2029, donde están en teoría anunciadas grandes inversiones. Bueno, entonces estamos en este interregno muy complejo. Ahora, ¿cuál es la salida? ¿Volver a romper contratos? Bueno, entonces hay que buscar salidas inteligentes que sostengan este proceso de normalización, pero al mismo tiempo reactiven la economía tradicional. Bueno, de eso estamos hablando por eso con el Gobierno: sistemas de crédito, ver la posibilidad... Estamos planteando también un pacto fiscal federal para sacarle el peso a las pymes que están con una situación compleja de caída de actividad. Bueno, estamos planteando soluciones, propuestas. Por ahí a la política que compite partidariamente hay otro tipo de ida y vuelta en cuanto a las ideas. En el caso nuestro como instituciones, independientemente de la diplomacia —que la tenemos que tener—, estamos todo el tiempo haciendo propuestas, planteándole por supuesto al Gobierno las dificultades. Nosotros lo venimos haciendo, lo que pasa es que también hemos planteado estos números que vos planteás; yo ahora en la conferencia los planteé: la caída de la actividad, la caída de empleo y nuestra preocupación. Pero creo que nosotros como instituciones tenemos que también tener la responsabilidad de llevar propuestas.

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Martín, de una manera más o menos didáctica, explícale a la gente respecto de la inversión y el crédito: ¿no tenemos ahí un nudo gordiano en el cual, si el 40% de la capacidad instalada está ociosa, resulta contradictorio pedirle a alguien que invierta cuando al mismo tiempo tiene casi la mitad de su inversión ociosa? ¿No sería necesaria más inversión? Allí hay un problema estructural desnudo.

En general, la Argentina cuando llega a un 70% ya está casi, diría, a un 95%, o sea, hay un 30% que está medido como capacidad instalada, pero en realidad en muchos casos es capacidad obsoleta. En realidad, cuando vos ves la caída importante es de un 25 o 30%; alguno tendrá un poco más. Pero en general estás en torno a un 25% de capacidad instalada. Estoy de acuerdo con vos en que hoy no va a haber inversión si todavía no tenés un mercado que recompone. Por eso todos estos procesos en el mundo llevan entre seis y doce años. Lo que pasa es que en ese interregno de cambio de motores tenés que tener en cuenta la economía real, tenés que ayudar a todos los jugadores para que puedan llegar al otro lado de la costa en el cual la economía se empieza a mover con otros motores. Hoy estamos en un proceso muy complejo porque todavía paramos la emisión y el gasto público que teníamos, y todavía lo otro no apareció. Entonces estamos en esta situación compleja que, bueno, vamos a ver el año que viene: tenemos elecciones y ahí vas a tener una reacción social si el Gobierno no entiende que tenés que hacer cosas para sostener la actividad. Eso no quiere decir para mí hacer populismo; pasa por tener por lo menos mecanismos para sostener la actividad y no tener el dolor que estás teniendo hoy, y uno lo ve, como decís vos, en locales cerrados, en restaurantes, y en la actividad de empresas chicas que vos ves que no logran recomponerse.

Me quedaba pensando en eso que vos decías de seis a doce años, que es cierto que a Israel o a Colombia les llevó tiempo bajar la inflación. Pero, por ejemplo, en el caso de Brasil, la convertibilidad tuvo un pequeño fracaso porque el dólar pasó de 1 a 1,85, pero no hubo recesión en Brasil. Digo, si uno analiza desde 1995 a hoy, no se encuentra en el proceso ni de dos, ni de cuatro, ni de seis ni de doce años en el proceso recesivo. En el caso de Israel tampoco, digamos; no hubo recesión.

Tuvieron por dos o tres años. Jorge, estuve hace poco en Brasil y justamente los economistas me decían que hubo dos o tres años en los que la cerveza, por ejemplo —que es un producto masivo en Brasil—, tardó cuatro años en recuperar el consumo. O sea que tenés un momento... Igual nosotros ya llevamos tres años, pero generalmente tenés... Bueno, también pasó que Fernando Henrique Cardoso perdió las elecciones porque hizo la gran transformación y después la ciudadanía entendió que era un esfuerzo muy grande. O sea, son momentos difíciles de cambio; está cambiando el mundo también, viene la inteligencia artificial. O sea, es un momento de cambio importante.

No, me quedo pensando en eso. Yo vivía en esa época directamente en Brasil. Es cierto que el plan comenzó antes de que Fernando Henrique sea presidente, siendo ministro de Economía, y puede ser que en el caso de la cerveza específicamente, pero si uno mira los números de la economía de Brasil, no tuvo ningún año que fuera a crecer 0 coma. Pero bueno, probablemente uno puede decir "bueno, Brasil es un país más grande".

Después bajaron la inflación y cuando empezaron... Fernando Henrique, yo lo estudio mucho, él basaba todo en dos cosas: seguridad jurídica y orden macroeconómico. Entonces Brasil, cuando logró esos dos efectos —que fue ordenar la macro y bajar la inflación—, después tuviste todos los años 2000 con un ritmo de 4% o 5% muy fuerte. Después baja después de 2010. Pero esa etapa, y ahí fue donde Brasil también cumpliendo contratos, hizo la gran inversión en infraestructura, en energía, en rutas, en puertos con esos dos elementos.

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Es decir, la diferencia central es que allí no hubo un rompimiento de contratos, está claro; no hubo un 2002, se bancaron.

Por eso nosotros... yo estuve en la Argentina Week y tuve una reunión con el CIADI: pensar que de 2005 a 2015 la Argentina fue récord mundial de reclamos; éramos los número uno del mundo, después nos ganó Venezuela. Pero digo, en ese lugar estamos, número uno de rompimiento de contratos a nivel global. Entonces, bueno, cuesta también recuperar la confianza. Yo creo que, independientemente de los gobiernos, la Argentina tiene que entrar en un proceso de orden macroeconómico respecto a los contratos. No hay salida, Jorge, a pesar de todas las dificultades que podemos estar pasando ahora, que son muy importantes y hay que trabajar para que no sucedan con el impacto que están teniendo, pero me parece que el rumbo de la Argentina de insertarse en el mundo, respetar contratos y tener transparencia del Estado tenemos que ir por ese camino.

Comparto, Martín. La pregunta es si, como decía Margaret Thatcher, there is no alternative —o sea, esta es la única alternativa— o dentro del sistema de respetar contratos de capitalismo de mercado no hay múltiples alternativas. Creo que ese es el plan, entonces digo, no es que el planteo sea hacer el 2002, sino la pregunta es cómo hacer como Brasil, cómo corregir para poder tener ese crecimiento. Vos marcabas que luego le toca a Lula el aumento del precio de los commodities y entonces Brasil crece al 4%. Vos fíjate que Argentina hoy tiene los términos de intercambio mejores que en el momento de Néstor Kirchner al comienzo; es decir, nuevamente tenemos viento de popa histórico y aún así no logramos más que un crecimiento de 0 coma algo. O sea, parece que hay un problema en el diseño macroeconómico, la forma en que se logra la estabilidad relativa, tiene efectos secundarios, costos que probablemente impliquen que algo está mal —para decirlo de alguna manera—, no en el orden macroeconómico en sí, sino que dentro del orden macroeconómico hay cosas para corregir. Y vos decías "lo van a solucionar las elecciones el año próximo": ¿aguanta la industria un año más así o te vas a encontrar el año próximo nuevamente...?

Seguramente, si no pasa nada, va a ser un año difícil. Y bueno, ahí se verá qué decisión toma la sociedad. Pero entiendo que por eso es importante, independientemente de que siga o cambie este gobierno, para mí mantener criterios básicos de rumbo que son básicamente tener los criterios que tienen México o Brasil. Yo, Jorge, la semana pasada estuve en el B20 y estuve también en una reunión con la Unión Industrial de México y la Unión Industrial de Brasil tratando el tema de China y cómo está impactando en la región, y a veces te da cierta vergüenza, o sea, ellos están hablando de temas que nosotros no hablamos. Ellos no hablan más de seguridad jurídica, no hablan de inflación, no hablan de problemas de crédito; o sea, la problemática de ellos es cómo reaccionan frente a China, que es un gran competidor global, pero todos los problemas que hoy tenemos nosotros no los tienen. Te quiero decir: crecer es cambiar de problemas. O sea, nosotros seguimos estancados porque seguimos con los mismos problemas, entonces vamos a decir "¿a dónde quiero ir?" y bueno, quiero ir a un estadio por lo menos que es el que está... en términos económicos ellos tienen otros problemas, pero en términos económicos llegar a ese nivel, tener una inflación de un dígito, un sistema financiero de 50% sobre PBI para que se pueda prestar, seguridad jurídica... Vos ves tanto en Brasil como en México las inversiones que hay son muy importantes. O sea, si no vamos por ese lado, tampoco va a haber crecimiento en la economía.

"Crecer es cambiar de problemas": muy buena, muy buena síntesis. ¿Qué te cambió a vos todo este tiempo al frente de la UIA en la "silla eléctrica", o sea, el peor momento para presidir la UIA que te tocó y te eligieron como piloto de tormenta? Después de este período, los viajes...

Uno aprende mucho, ve la situación que está pasando, uno toma perspectiva y, sobre todo, siempre busca un camino de diálogo, soluciones. Has aprendido también de las distintas experiencias internacionales, viendo qué hizo cada país frente a este mismo escenario, estar y hablar con muchos industriales para ver de qué manera los podemos acompañar en este momento que es difícil. La verdad que fue un momento de crecimiento importante para mí en lo personal, por supuesto.

¿Y cómo te imaginas la Argentina de 2028, gane quien gane?

No, ese es el desafío que tenemos nosotros como sector privado. Nosotros estamos llamando a un diálogo, pero yo lo que creo es que hay que aprovechar el 2027 para que sea un año de debate profundo, o sea: señores, ¿a dónde queremos ir?, ¿qué país queremos? Esto que te estoy diciendo: un país que crezca, que se integre al mundo, que exporte, que aproveche las oportunidades, que genere crédito para que se expanda un poco el desarrollo económico, seguir trabajando en las capacidades y en la educación, que creo que es la gran transformación que va a venir en el futuro. Un país normal. La realidad es que nosotros... yo te decía lo de México: o sea, todos los números son buenos, pero tienen el narcotráfico, que es tremendo, la violencia. Bueno, nosotros somos un país que no tenemos esos problemas, o sea, ¡qué bueno sería tener un país en paz!,

aca

Poder tener ventajas comparativas de las que ellos carecen. Me preguntaba: ¿qué te hizo reflexionar el discurso del Papa? Es el único país de los tres que visitó donde el Papa habló de economía.

Exacto. No, bueno, yo saqué una columna en el diario de ustedes; me llamó mucho la atención esa conexión con la realidad mundana, para decirlo, o sea, no es que solamente se focalizó en la gracia de Dios o en temas muy espirituales, sino que me llamó mucho la atención hablar de confianza, de la confianza que tiene que haber en una sociedad institucional, del Estado con sus ciudadanos, de la transparencia del Estado, del diálogo para lograr la paz y sobre todo la definición de que la empresa es el motor y el trabajo. Me pareció una mirada te diría casi de un líder político. Quedé muy fascinado, contento de su mensaje; me parece muy del siglo XXI y planteó los desafíos que tenemos por delante: dialogar, generar las condiciones para que haya desarrollo económico y, sobre todo, generar confianza. Yo soy muy fanático del libro de Fukuyama que hizo en los 90, que se llamaba Trust, y él hablaba justamente de eso, de que las sociedades se desarrollaban cuando había muchísima confianza entre las instituciones, las empresas y los ciudadanos, donde todos confiábamos en el otro, que es la forma de desarrollo futuro, y que el Papa en el fondo lo planteó casi en la misma línea que planteaba Fukuyama ya por los 90.

Martín, en el 2002 y en el 2001 también la Iglesia cumplió un papel en la mesa de diálogo en la que juntaba a empresarios y sindicalistas. Evidentemente la Iglesia también está cumpliendo un papel que probablemente tenga que ver con una demanda que no alcanzan a cubrir los partidos políticos de la oposición. ¿Te parece que es momento también para una especie de mesa de diálogo de empresarios, sindicalistas y la Iglesia para tratar de paliar de alguna manera los efectos secundarios negativos de esta política económica?

Bueno, nosotros como Grupo de los Seis plantemos... sacamos un documento con la recepción del Papa proponiendo, que es un momento de diálogo entre los distintos sectores. Yo creo que también el año que viene, como te decía, va a ser un año electoral, pero el gran desafío es que no caigan las discusiones en el barro, sino que sirva para generar un gran debate nacional de a dónde queremos ir los argentinos.

Osea aspiras a que 2027 sea el año del verdadero debate del rumbo económico de la Argentina, como política de Estado.

Exacto.

Bueno, optimista, ambicioso, optimista y muy interesante. Y quizás lo del Papa sirva también para ser el prólogo de eso.

Poco la idea era que el Papa nos inspire; creo que el mensaje está alineado con este deseo, así que claro, el Papa nos haya inspirado para dejar de lado las diferencias y buscar por lo menos los puntos en los que estamos de acuerdo.

Martín, cuando dejes de ser presidente de la UIA tendrías que ser canciller, digo, porque que te haya tocado estos años tratando de representar al sector más golpeado por estas políticas económicas y, al mismo tiempo, el equilibrio que hay que hacer para tratar de mantener esa mesura frente a las autoridades merece todo el respeto. Así que bueno, nuestro agradecimiento por tu tarea y tu predisposición siempre para con nosotros.

Bueno, gracias, Jorge.

LP