Nelson Pérez Alonso en RDEco: “Faltan políticas de incentivo a las inversiones de las pymes, no solamente a las del RIGI”

La discusión sobre el tipo de cambio y la inflación ocupa un lugar central en el debate económico argentino, pero para Nelson Pérez Alonso el principal problema de la competitividad no se resuelve solamente con un dólar más alto o salarios más bajos. El especialista planteó que el país necesita recuperar una variable que, según advirtió, quedó relegada en la agenda: la inversión productiva.

“La competitividad pasa por otra palabra, pasa por otro concepto que no tiene que ver con el dólar”, afirmó en RDEco. En ese sentido, cuestionó la idea de reducir los costos laborales como estrategia para mejorar el desempeño de las empresas: “No creo que haya que bajarle el sueldo a la gente para que la economía sea más competitiva”. Para Pérez Alonso, la clave está en incorporar tecnología a los procesos productivos y comerciales: “Hace falta más inversiones para aplicarle tecnología a todo el proceso productivo y comercial”, explicó. Sin ese cambio, advirtió, muchas compañías no logran competir y terminan dependiendo de mecanismos que las sostienen artificialmente, incluso cuando no son viables.

Incentivos a las pymes: más allá del RIGI

El consultor consideró que el debate económico suele concentrarse en el consumo, la inflación y el tipo de cambio, mientras deja en segundo plano las condiciones necesarias para aumentar la productividad. A su entender, una economía competitiva requiere empresas capaces de invertir, modernizarse y sostener su actividad en el tiempo.

Al analizar las políticas de promoción de inversiones, Pérez Alonso señaló que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) no alcanza para impulsar al conjunto del entramado productivo. “Faltan políticas de incentivo a las inversiones de las pymes, no solamente a las del RIGI”, sostuvo.

Si bien mencionó los anuncios de proyectos por montos de entre 70.000 y 200.000 millones de dólares, advirtió que los desembolsos concretos todavía son reducidos. En contraste, destacó la capacidad de las pequeñas y medianas empresas para movilizar la actividad económica y generar nuevas oportunidades.

El esquema impositivo y el problema de las empresas medianas

Otro de los obstáculos que identificó es la estructura tributaria. Según explicó, el sistema actual favorece la concentración: las compañías pequeñas pueden encontrar nichos para competir, mientras que las grandes aprovechan las economías de escala. En el medio, las empresas medianas enfrentan mayores dificultades para financiar inversiones.

“El esquema fiscal impositivo, como está planteado, perjudica a la empresa mediana”, advirtió. Esa situación limita su capacidad para incorporar capital, mejorar su productividad y acceder a los mercados externos.

Por eso, insistió en que la discusión debe ir más allá de la coyuntura cambiaria. “El punto central es la inversión y la competitividad de la industria”, afirmó. Y concluyó con un reclamo de mayor equilibrio en las políticas públicas: “Una pequeña empresa que invierte, para mí, es tan positiva como una grande. ¿Por qué solamente voy a beneficiar a las grandes?”