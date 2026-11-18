Chile registró en 2025 un récord histórico de exportaciones: US$ 107 mil millones. Una parte importante de esa cifra fue, desde luego, cobre, dado que el pais es el principal productor de ese metal. No obstante, un porcentaje creciente y cada año más significativo de las exportaciones corresponde a los envíos denominados 'no cobre", que incluyen a sectores como el frutícola, el vitivinícola o el de los salmones.

Una institución imprescindible en ese ascenso sostenido del comercio exterior ha sido sin dudas ProChile, la agencia pública que funciona bajo la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Fundada en 1974 como Instituto de Promoción de Exportaciones, se transformó con los años en una pieza clave para el éxito del modelo de apertura económica e integración al mundo. Su misión es promover la internacionalización de las empresas locales, y la exportación de bienes, servicios e innovación.

Además de contribuir a la captación de inversión extranjera, el turismo y el fortalecimiento de la imagen país. A partir de una red de alrededor de cincuenta oficinas comerciales en el exterior y otras dieciséis en territorio chileno, ProChile se consolidó como un aliado estratégico de las empresas locales, y en especial de las pymes. Según un estudio, aquellas que utilizan sus servicios exportan en promedio a siete mercados, frente a las que no lo hacen, que apenas llegan a dos.

Un amplio menú de herramientas

ProChile dispone de una nutrida batería de iniciativas y programas diseñados para ayudar tanto a empresas establecidas, como a nuevos emprendedores. No solo a iniciarse en el comercio exterior, sino a potenciar estrategias y acciones una vez que ya son exportadores.

Así, por caso, el programa ‘Marcas Sectoriales’, es un concurso público que fomenta la asociatividad entre empresas para crear marcas colectivas de industrias específicas. A través de campañas de marketing conjuntas se puede lograr un mayor impacto.

Fruits from Chile, desarrollada con la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile (ASOEX) busca posicionar a la fruta fresca en Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia, destacando a las frutas locales -uvas, cerezas, arándanos y más- como productos premium y contracíclicos; Salmón de Chile, diseñada junto con la Asociación de la Industria del Salmon de Chile AG y empresas salmoneras, refuerza al salmón nacional como proteína sostenible y de alta calidad, haciendo énfasis en el mercado brasileño, y destacando atributos del producto: nutritivo, saludable y de origen único; Wines of Chile, en cambio, promueve a los vinos chilenos resaltando su diversidad, calidad superior y sostenibilidad en colaboración con la Asociación de Vinos de Chile.

Uno de sus objetivos principales es incrementar el precio promedio de la botella vendida en los mercados del mundo. Otras Marcas Sectoriales son Chile Milk, Chile Pork, Merluza Austral Chile, Chile Música y Chile Olive Oíl.

Lo anterior se complementa con otra iniciativa de gran impacto como es Made by Chileans, en este caso a cargo de la Fundación Imagen de Chile, la cual administra y autoriza el uso de la ‘Marca Chile’ como sello de origen en productos y servicios. Cualquier empresa puede aplicar para obtener la licencia gratuita de uso de la Marca Chile. Sólo se requiere: un producto o servicio de origen chileno, dos años de trayectoria formalizada, cumplir con la normativa legal, y aportar de manera positiva a la imagen país. Más de 4,000 empresas han utilizado esta certificación hasta el momento, en 150 mercados. ProChile colabora de manera activa.

En materia de innovación, a través de GoGlobal, y en colaboración con la Corporación de Fomento (Corfo) ProChile impulsa la inserción internacional de startups de base tecnológica, en sectores como agrotech, inteligencia artificial, y biotecnología. Se ofrecen mentorías, capacitaciones, y acciones de “softlanding” de varias semanas, en mercados de interés como Estados Unidos, México, Colombia, Perú y España. En 2025 se brindó apoyo a unas 35 empresas, varias de las cuales lograron clientes, socios y ventas en el exterior. En la última década el programa beneficio a más de 300 startups.

Las misiones comerciales representan otro ítem fuerte de la agencia, para vincular a exportadores chilenos y compradores internacionales. La participación en distintas ferias alrededor del mundo se da bajo tres formatos típicos como son los ‘meeting points’, los ´stands colectivos’, y el ‘pabellón pais’, en el que las empresas están allí presentes con su marca dentro del pabellón. Las convocatorias se efectúan tanto a través de ProChile como de las distintas Asociaciones Gremiales.

Los encuentros Enexpro por su parte, se realizan en Chile y son ruedas de negocios sectoriales -por ejemplo, productos de mar- entre exportadores locales e importadores de otras regiones. Mes a mes se publican en el sitio de ProChile los eventos, ferias y encuentros, segmentados por industria y área geográfica.

ProChile cuenta también con programas de capacitación y formación para exportadores. A través del espacio Aula Virtual, se dictan cursos, diplomados y talleres, gratuitos o bien de bajo costo, sobre estrategias de exportación, planes de negocios, transformación digital, e inteligencia de mercados, dirigidos a profesionales y a pymes exportadoras. El Mapa de Potencial Exportador, es en este marco una herramienta complementaria valiosa. Creado por el International Trade Center (ITC) en alianza con ProChile, proporciona información estratégica de las diferentes industrias, para identificar y dimensionar oportunidades en cada una de ellas.

Claves del éxito y el futuro del modelo chileno

La experiencia chilena de las últimas cuatro décadas demuestra que no sólo es importante contar con un marco normativo pro-negocios y una estabilidad macroeconómica para que las empresas puedan desarrollarse. Una infraestructura adecuada, financiamiento en condiciones competitivas, acuerdos de libre comercio que faciliten el acceso a los mercados del mundo, y el acompañamiento de las instituciones, como en es el caso de ProChile, han sido pilares esenciales.

La difusión de los distintos programas y herramientas que ofrece la agencia muestra que la colaboración público-privada es fundamental para que cada día más empresas puedan salir a competir con éxito al mundo. De cara al futuro, un gran desafío sin dudas será consolidar la diversificación de la matriz exportadora ante a la volatilidad geopolítica y de los mercados globales. Apuntalando así el desarrollo de la economía y el bienestar de los ciudadanos.