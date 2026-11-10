Productores de yerba mate enviaron una carta al Papa León XIV para visibilizar la crisis del sector

Tras el elogio del Papa León XIV al mate como "signo de familiaridad, de amistad y de encuentro" en Uruguay, productores yerbateros de Misiones le escribieron una carta al sumo pontífice con el objetivo de hacer visible los problemas que está atravesando el sector por lo bajos precios que reciben.

La misiva será entregada este miércoles al Pontífice por medio de Carlos Silva Neder, vicegobernador de Santiago del Estero y presidente del Parlamento del Norte Grande Argentino.

Firman la carta referentes de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, Movimiento Agrario de Misiones, Asociación de Productores Yerbateros y Yerbateros del Norte, Asociación Civil de Productores Tareferos del Alto Uruguay, Asociación Civil Impulso Yerbatero y Cooperativa de Productores Yerbateros de Jardín América Limitada.

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"Los productores primarios no logramos, en muchos casos, obtener por nuestro trabajo un ingreso que nos permita sostener nuestras chacras y nuestras familias. Los tareferos, que realizan el trabajo más duro de la cosecha, se ven obligados a migrar hacia países vecinos en busca de oportunidades, dejando atrás sus hogares y fragmentando sus familias. Detrás de cada yerbal que pierde su capacidad de sostener a quienes lo trabajan, hay una comunidad que se debilita y una historia familiar que corre el riesgo de interrumpirse", señala una parte del texto.

En el texto, los productores retoman las reflexiones que el propio Papa expresó sobre el mate en sus discursos durante sus primeras horas en Uruguay y Argentina. Si bien reconocen que la infusión sigue representando la fraternidad en las mesas, advierten que quienes trabajan para producirla ven amenazadas sus condiciones de vida como consecuencia de un modelo económico que "concentra cada vez más el poder de decisión y apropiación de la riqueza".

El rol del Instituto Nacional de la Yerba Mate que se perdió

La misiva también señala que las políticas de desregulación económica del gobierno de Javier Milei debilitaron el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), definida como una "herramienta institucional que permitía ordenar la actividad y proteger a quienes producen". Mediante el decreto 730/23, de diciembre de 2023 se eliminó la potestad del Instituto para fijar precios mínimos de la hoja verde.

Según datos del CEPA, en junio de 2026, el precio máximo del kilo de hoja verde pagado fue $280, ubicándose 8,2% por debajo del registrado en mayo de 2025.

"El promedio del semestre enero-junio 2026 (13,3%) representa el peor semestre desde 2019 del ratio entre lo que recibe el productor y el precio de góndola por kilo. Según la última actualización de la grilla de costos del INYM (julio de 2026), el costo de producir 1 kilo de hoja de yerba mate es de $473,70 (sin contemplar impuestos ni rentabilidad), por lo que la pérdida que tienen los productores es de $193,70 por kg de hoja, equivalente al 69,2% de lo que recibe el productor", indicó el CEPA.

En diálogo con PERFIL, el productor Jorge Skripczuk, de la Asociación Civil Impulso Yerbatero, señaló que esta situación se produce luego de una cosecha que cayó entre 15 y 20%, con respecto al año pasado, según el productor, ya que desde 2023, se dejaron de hacer las labores culturales, limpieza y fertilización en los yerbales.

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“Eso se traduce en la baja de producción de hoja verde. Hoy tenemos un clima favorable con mucha lluvia, calor, y la planta está sacando fuerza o de donde sea como para tratar de resistir. Se habla mucho del incremento de la exportación y el consumo interno, pero eso no se traduce a un mejor precio para el productor”, comentó.

Con respecto a la carta que se le entregará a León XIV, el productor comentó que “buscamos visibilizar la problemática y por qué no, lograr que se sensibilice nuestras autoridades, porque acá el tema es político. Está en la decisión de Javier Milei y de Federico Sturzenegger darles por lo menos un pequeño respiro a los productores".

Y añadió: "No les pedimos planes sociales ni asistencialismo, solamente tener por ahí la oportunidad de seguir sobreviviendo en la chacra y ojalá que esto ocurra y no pase lo que sucedió los años 2000, donde se generó el gran éxodo rural, donde los productores se desprendían de sus chacritas, de sus parcelas de tierra para ir a parar a la periferia de los pueblos”.