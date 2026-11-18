Yo ya le dije a Toto, estudialo, porque bajar impuestos a la tasa de interés es muy importante”, aseguró Patricia Bullrich frente a hombres y mujeres de las finanzas en el Finance Summit de BDO. La frase, se mete de lleno en un faltante que le encuentra el empresariado a Javier Milei: qué va a hacer para que el crecimiento prometido ocurra. Y además, le da una esperanza al establishment de que la exministra está bordeando el programa económico, activa. Del otro lado, la están esperando frente a un mandatario que ya no tiene la misma reacción al “show” que al inicio de su gestión.

Minutos después que el Presidente asegurara que reelegirá en 2027 en las jornadas Monetarias del Banco Central, la senadora afirmó en otro salón del Palacio Libertad que la continuidad es importante. Pero se esforzó en marcar dos cosas: sus propuestas para la economía, y que es la garante de que los votantes que llevó cuando apoyó a La Libertad Avanza en el ballotage de 2023, se queden.

“Yo no soy un riesgo. Yo soy una socia de este proyecto. Arranqué así. Perdiendo la posibilidad de estar en la segunda vuelta y hablé con los electores, con los votantes que por supuesto son autónomos, pero yo les hablé, les hablé inmediatamente y les dije 'hay que apoyar a Milei y hay que cambiar lo que existía en la Argentina, el candidato era el ministro de economía, recordemos'.”, explicó en una semana en la que el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la posibilidad de que vuelva el kirchnerismo es el factor “interno” que mueve la aguja del riesgo país.

El contraste con el "Mar Rojo" de Milei

Los mensajes que quiso instalar Bullrich, sus formas - con chistes sobre los goles de Boca y jugando con el entrevistador, José del Río, quien buscó la respuesta a una eventual candidatura - marcaron un contraste con la noche anterior, cuando el jefe de Estado dió un discurso ante el Consejo Interamericano de la Producción y el Comercio (Cicyp) con el círculo rojo en primera fila. Asistentes a la cena contaron a PERFIL que sus palabras no calaron lo suficiente. “Uf, qué discurso. Una hora y media duró”, planteó un dirigente industrial con hartazgo. “Fue muy en línea con su programa económico, nada más”, señaló un referente de la economía real.

El efecto León XIV acercó al círculo rojo con los gremios ante el temor de un colapso económico y social

Milei planteó la metáfora del Mar Rojo, alegando que, los primeros en cruzar tenían el agua hasta el cuello hasta que el mar se abrió y el resto pasó. “Eso quieren que hagamos con la inversión. Que con capital propio, confiemos y aportemos. Lo que pensamos es que el Gobierno pone las condiciones, pero por ejemplo, con el crédito, si la actividad no repunta, difícil que la demanda lo haga”, indicó un referente financiero que estuvo en ambos eventos.

A ese faltante le intentó hablar Bullrich. Por ejemplo, con una propuesta de baja del IVA a las tasas de interés. Habló de “paciencia” y aseveró que "el factor más importante para ganar una elección es la economía". En su lectura de cara a las legislativas, el ordenamiento macroeconómico que impulsa el Gobierno debe traducirse rápidamente en un alivio para el metro cuadrado.

Un empresario de servicios de software que la escuchó con atención expresó. “Habla nuestro idioma”, sintetizó y argumentó que duda sobre un Milei que va a funcionar el año que viene con un Donald Trump debilitado por sus propias elecciones.

El termómetro del círculo rojo y el fantasma del péndulo

En el panel sobre motores del crecimiento, con representantes de la minería, el agro y la energía, Del Río preguntó a la audiencia - en su mayoría CFOs - quiénes estaban “preocupados por el péndulo”. Casi todos levantaron la mano. En cambio, cuando consultó quienes “tuvieron un buen año”, unos pocos lo hicieron.

El círculo rojo testea a Bullrich y Macri en busca de un candidato “razonable”

El sector empresarial, si bien valora el rumbo trazado por el Ejecutivo, mantiene su propio diagnóstico sobre las necesidades urgentes para sostener la inversión. Durante el panel "Motores del Crecimiento", referentes de áreas estratégicas expusieron las tensiones entre la macroeconomía y la competitividad sectorial. Gonzalo Del Piano, Gerente General de Agricultores Federados Argentinos S.C.L., advirtió sobre el impacto del encarecimiento local en dólares: “Los ingresos están atados a un precio internacional, pero los costos están atados a la inflación interna; ha habido un atraso cambiario este año que ha quitado rentabilidad”. Para revertir esos márgenes negativos, enfatizó la necesidad urgente de reducir la presión fiscal: "Hoy la soja te sacan el 24% directamente del ingreso bruto; hay que bajar algunos impuestos porque el productor está invirtiendo poco".

Por su parte, desde la minería y la energía buscaron relativizar el fantasma electoral a la hora de apostar capital intensivo. El titular de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, aseguró que, más allá de la preocupación por las urnas, "Argentina no tiene ninguna posibilidad de volver atrás, porque hoy tiene que reconvertirse la industria" y consideró que un cambio de signo político "no va a tener mucho margen para hacer cambios y volver a la situación pendular anterior". En la misma línea, Luis Fallo, vicepresidente de TGS, explicó que en proyectos con plazos de construcción de tres a cuatro años —donde se atraviesan múltiples elecciones— "ves si el negocio da, ves la necesidad, ves la competitividad y aislás lo político, porque si no no hacés nada".