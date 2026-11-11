Reclamos en PAMI por el subsidio para auxiliar domiciliario: la lista completa de motivos habilitados

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con un esquema de registro de reclamos vinculados al Subsidio para auxiliar domiciliario. La plataforma del organismo prestacional permite categorizar las eventuales irregularidades o inconvenientes que experimentan las personas afiliadas durante la tramitación o la prestación efectiva del servicio asistencial.

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Entre las opciones dispuestas por la entidad para formalizar un reclamo figura la mala calidad del insumo o de la prestación recibida por el usuario. Asimismo, los beneficiarios pueden señalar deficiencias en la asistencia profesional si consideran que recibieron una mala atención por parte de los prestadores asignados.

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El menú de opciones contempla además las situaciones en las que el afiliado se ve obligado a recurrir a la cobertura médica privada. Específicamente, el sistema habilita la opción de reclamo cuando el titular no pudo recibir la atención correspondiente por medio de la obra social y tuvo que atenderse de forma particular.

Inconvenientes administrativos, cobros indebidos y fallas de comunicación

El esquema institucional abarca las demoras en las gestiones internas del organismo. Las personas afiliadas pueden reportar retrasos en el trámite o en la autorización formal por parte del instituto, como así también la imposibilidad de recibir oportunamente la atención o los insumos requeridos.

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En cuanto a la gratuidad del beneficio y la accesibilidad al servicio, el sistema contempla irregularidades operativas. Los titulares pueden ingresar un reclamo en los casos en que el prestador les haya querido cobrar por la atención o directamente se haya negado a atenderlos.

La grilla se completa con las demoras en los turnos asignados y los problemas de comunicación. Los afiliados pueden reclamar si les otorgaron un turno con mucha demora o si enfrentan la imposibilidad de comunicarse telefónicamente o por cualquier otro medio con el organismo.

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Asimismo, la plataforma prevé canales para denunciar fallas en la atención presencial. Los usuarios pueden dejar asentados reclamos por esperas prolongadas para ser atendidos, incumplimiento de los horarios fijados, deficiencias edilicias, falta de higiene en los establecimientos o situaciones de maltrato.

GZ/lr