El riesgo país superó los 1000 puntos básicos y así, una nueva barrera psicológica. Se trata de una suba fuerte de casi 11% en un día, en un contexto internacional convulsionado y en lo local, con dudas que crecen sobre las fuentes del programa financiero. Para el Gobierno, estos días, fueron días de “riesgo global” y aseguran que no hay “catalizadores locales”, según pudo saber PERFIL.

Es la segunda rueda consecutiva con un salto de alrededor del 10%. El sprint de final de semana se suma a un “jueves negro”, con la salida de Antropic a Wall Street, que en las principales bolsas del mundo significó la caída de los principales índices y en Argentina. Esa es la explicación que dio el equipo económico. “Hay muchos riesgos globales también influyendo. Las bolsas en USA, los bonos en Brasil, la volatilidad en el Tesoro americano”, señaló una fuente oficial a este medio.

Aún cuando en el equipo económico niegan “factores locales”, admiten que la incertidumbre sobre la capacidad de pago de la deuda externa y la sostenibilidad del programa económico son parte del debate entre el mercado y analistas de la City. Pero, descartaron que “puntualmente”, sea un tema del deterioro de las variables financieras de esta semana.

Bonos en rojo y mayor sensibilidad local

Con 1038 puntos básicos, el indicador del JP Morgan llegó a su nivel más alto en 13 meses - comparable a la previa de las elecciones 2025 - impulsado por una caída de los bonos soberanos en dólares. Los títulos públicos Globales se hunden hasta 2,2% y dan continuidad a una secuencia muy complicada que eleva el costo de financiamiento para Argentina. Por su parte, los Bonares (bonos bajo jurisdicción local) pierden otro 1%.

El riesgo país superó los 1.000 puntos y llega al nivel más alto en 13 meses

“Si bien el contexto internacional es muy adverso, el desempeño relativo de la deuda soberana argentina fue realmente flojo y los títulos en moneda extranjera devolvieron el rally de la semana pasada”, planteó en su daily 1816. Portfolio Personal de Inversiones (PPI) explicó: “El impulso inicial por el debut de Anthropic se diluyó durante la jornada y el Nasdaq devolvió una suba inicial de casi 2% para terminar cayendo 2,3% en medio de renovadas dudas sobre el sector de inteligencia artificial. En este punto, vale la pena distinguir cuánto pesó el contexto externo en la caída de los Globales”

Y agregó: “Si bien la rueda fue particularmente adversa para los soberanos emergentes de mayor riesgo, los bonos argentinos retrocedieron bastante más que sus comparables, en línea con la mayor sensibilidad que suelen mostrar en episodios de aversión al riesgo, cuando el mercado pone más peso en las dudas que ya tenía sobre el panorama macroeconómico local”.

Brecha cambiaria y presión desde la Fed

La tensión también se reflejó en el frente cambiario. La brecha se amplió hasta el 11,4%, su nivel más alto desde fines de septiembre de 2025, en el ínterin entre las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires y los comicios de medio término. Detrás de esa dinámica, persiste la presión combinada de la depreciación del real brasileño y la fortaleza del dólar a nivel global.

A ese escenario externo adverso se sumó el factor de la Reserva Federal de Estados Unidos. Casi todos los funcionarios del organismo coincidieron en octubre en que probablemente deberán volver a subir las tasas de interés “en los próximos meses” para que la inflación regrese a su objetivo del 2% de manera oportuna.

La señal quedó plasmada en las minutas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto del 27 y 28 de octubre, publicadas el miércoles. El documento reveló que, en base a sus previsiones iniciales sobre la inflación y el mercado laboral, casi todos los participantes consideraron que “probablemente sería apropiado tomar medidas adicionales para elevar el rango objetivo de la tasa de los fondos federales”, un movimiento que endurece el clima financiero internacional y suma presión sobre los activos emergentes.