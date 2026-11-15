Jairo Straccia: “Galperin traza líneas de amigo o traidor y hay mucho miedo a quedar en su mira”

Con la salida de su biografía sobre Marcos Galperin, el periodista Jairo Straccia reconstruye el recorrido del empresario más influyente de la Argentina. En diálogo con PERFIL, repasa desde sus orígenes en una familia industrial del cuero beneficiada por políticas proteccionistas hasta la consolidación de un ecosistema digital que funciona como una "Coca-Cola argentina". Además, desmenuza la personalidad hipercompetitiva del creador de Mercado Libre, su relación con el establishment tradicional, el peso de su billetera publicitaria y los motivos por los que hoy descarta una candidatura presidencial.

—¿Qué buscaste cuando pensaste en Galperin?

—Jairo Straccia: Busqué contar la historia del empresario más influyente de la Argentina, entendido por el tamaño de su compañía y por su presencia en nuestra vida cotidiana, al estar en nuestras decisiones de compra, de consumo y de pago a través de los servicios y algoritmos de aplicaciones que ya tenemos incorporadas. Eso le da una influencia muy distinta a la que tenían los grandes empresarios de otra época, que pagaban una campaña o después hacían lobby. Eso fue lo primero que me atrapó: dedicarme a un personaje con este nuevo tipo de poder. Y además de contar la historia de sus empresas y el método de negocios que lo llevó hasta acá, quería retratar cómo se fue transformando en un actor político radicalizado, con posteos extremos y posturas muy explícitas en las redes sociales. Es una novedad de la época que lo diferencia de los empresarios tradicionales, pero que a la vez funciona como la bajada local y latinoamericana de un fenómeno global. Con esos dos atractivos —la empresa gigante y popular que creó, y su conversión en la versión argentina de los Elon Musk del mundo—, me parecía un gran personaje para abordar en una biografía lo más apoyada en hechos posible.

—¿Y cómo se crea un Galperin? Cuando recorrés su historia y cómo construye este imperio, ¿pudo haber sido cualquiera o él tiene una característica particular?

—JS: Galperin en sí mismo permite contar buena parte de la historia económica argentina, porque es heredero de una familia industrial del cuero que amasó su fortuna de la mano de una política sectorial que les prohibió a los frigoríficos exportar el cuero crudo y los obligó a volcarlo a bajo precio en las curtiembres locales. Eso permitió que Sadesa, la firma familiar que su padre, Ernesto Galperin, transformó en un gigante internacional, le diera la posibilidad de tener una educación de élite y que el padre pudiera invertir USD 2 millones al principio en Mercado Libre. Ahí ves una etapa de la Argentina: la de las políticas industriales que crearon una burguesía nacional donde podés ubicar a los Werthein, a los Garfunkel o a los Galperin. En esa familia, uno de los hijos toma una decisión poco habitual para los herederos de ese calibre, que es no dedicarse al negocio familiar sino buscar su propio camino afuera. En ese momento surge internet como novedad global, y Galperin logra estar en el momento indicado y en el lugar preciso donde vibraba esa revolución: la Universidad de Stanford. Llega ahí después de formarse en el Colegio San Andrés y en Wharton, tras un paso por YPF; se obsesiona con internet, empieza a estudiar el tema a fondo y decide volver y apostar por Mercado Libre, donde el respaldo económico de su padre y de la gente que trabajaba con él fue muy importante. Yendo a tu pregunta de si cualquiera podría ser Galperin: tiene diferencias de arranque obvias —no a cualquiera el padre le puede dar USD 2 millones—, pero al mismo tiempo reúne condiciones que sí pueden servir como caso de estudio para cualquier empresa: la obsesión por un objetivo, el mérito de saber elegir gente muy capacitada para cada puesto y un método riguroso para que las metas se cumplan. Él no es un genio tecnológico al que se le ocurre un invento de cero, como Jeff Bezos anticipando el uso de Alexa. Es alguien que estudia obsesivamente lo que pasa en el mundo, ve una idea que le gusta y tiene el mérito de aplicarla en Latinoamérica con un equipo y una metodología implacables. Hacer que algo funcione ya es difícil; lograrlo desde la Argentina y ser líder regional es todavía más meritorio.

Jairo Straccia | Crédito: MARCELO OSVALDO DUBINI

—Recién señalabas a Elon Musk como referencia. Esa excentricidad, ese juego con el poder y esa forma de manejarse son, de algún modo, la nueva cara del empresariado. ¿Por qué se da esa sintonía entre el modelo global y el caso argentino?

—JS: Hay un rasgo común en los magnates tecnológicos de la última década que hoy opinan fuerte o financian campañas políticas: vienen de un mundo donde irrumpen con una tecnología que está fuera de las regulaciones, corren las fronteras de lo posible, primero imponen el negocio, ganan plata y recién después los Estados tratan de regularlos. Ese origen de "yo pongo las reglas y después el Estado corre de atrás" los hace sentirse por encima de los Estados y dueños de cómo funciona el mundo. A la vez, desde 2015 o 2016 se dieron varios hitos que habilitaron posiciones cada vez más explícitas y radicalizadas. En 2016, Peter Thiel —que ahora es más conocido acá porque compró una casa en la Argentina y habla del Anticristo— dio el primer paso que hizo que todos estos magnates dijeran: "Che, ¿qué está pasando?". Thiel salió a apoyar públicamente a Donald Trump cuando todavía era un outsider y no se sabía bien qué iba a hacer en política. Pero Trump traía el lema Make America Great Again, que funcionaba como un imán para Thiel, quien como teórico de este grupo venía planteando que Occidente se había estancado en su desarrollo tecnológico. Ese apoyo público a Trump empezó a movilizar a figuras como Elon Musk. Después llegó la pandemia y este mismo universo de empresarios —incluido Galperin— multiplicó su fortuna y su influencia porque la cuarentena digitalizó toda la vida cotidiana. Frente a la crisis sanitaria y económica, los Estados buscaron tener más control y formas de financiarse cobrándoles más impuestos a los magnates que se habían beneficiado con ese proceso. Los Musk, Thiel y Galperin leyeron esa reacción estatal como una ofensiva directa contra ellos. Eso encajó justo con una corriente teórica que yo cuento en el libro y que Galperin empezó a escuchar en distintas cumbres: la idea de que "Occidente está bajo ataque; nosotros somos la vanguardia empresaria a la que le fue bien, y si nos quieren cobrar más impuestos o regularnos es porque nos están atacando". Todo esto en un contexto donde instalaron que la agenda woke es en realidad una bandera camuflada del marxismo, de China y de Irán para destruir a Occidente. Entre 2021 y 2023 Galperin absorbió muy fuerte esas lecturas y, sobre una personalidad que ya era muy paranoica, terminó de convencerse de que estaba amenazado. Después vino el atentado de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que a él le confirmó esa teoría; y por último la llegada de Milei a la presidencia en la Argentina, que le produjo dos efectos: primero, sentirse liberado, porque si hasta el Presidente puede decir cualquier barbaridad y la gente lo vota, él también está habilitado; y segundo, que Milei comparte el discurso de que Occidente está en peligro y encima lo define a él como un "benefactor social". Así se terminó de moldear el Galperin que vemos hoy.

—Algo que destacás en el libro es esa contradicción de alguien que todo el tiempo se siente bajo ataque, pero aun así mantiene una altísima exposición pública —incluso "7 de octubre" es uno de los subtítulos—. ¿Cómo es Marcos Galperin en el trato personal y puertas adentro?

—JS: Dentro de la empresa le dicen "el Tano" porque es implacable, muy duro y áspero. Estableció una exigencia que algunos describen "al borde del maltrato". Él mismo lo reconoce ante su equipo y sostiene que esa es la única garantía de que las cosas salgan, lo que terminó dando forma a la llamada "cultura Meli": privilegiar siempre a la compañía y, si te tienen que decir en una reunión que tu idea es una estupidez, te lo van a decir sin filtro —no que vos sos un estúpido, pero sí tu idea, algo que a mucha gente le cuesta soportar—. Es la conducción rígida de un dueño. Puertas afuera, tiene una paranoia muy marcada en su vínculo con el mundo. En parte viene de su historia familiar y de cuestiones de seguridad propias y paternas; por eso en 2002, en plena ola de secuestros exprés, se fue a vivir por primera vez a Uruguay. Luego, a medida que se volvió una figura más pública y empezó a recibir críticas del kirchnerismo o de sectores progresistas, vivió cada cuestionamiento como una agresión personal, lo que potenció esa desconfianza. A eso se suma que es alguien un 100% competitivo. Y la competencia extrema está muy emparentada con la paranoia: es vivir las 24 horas en alerta porque otro jugador o un nuevo desarrollo tecnológico te puede sacar del mercado. Un tipo hipercompetitivo, muy duro adentro de su empresa y bastante paranoico en su vida general es la radiografía principal que surge en el libro.

—Se transformó además en un jugador de peso dentro del círculo rojo, al punto de que en espacios como el Foro Llao Llao pone condiciones sobre el funcionamiento y sobre lo que trasciende. ¿Cómo se maneja con el resto del poder empresario?

—JS: Galperin excede por mucho al círculo rojo local y a las entidades gremiales empresarias. Maneja su influencia muy por encima de esos sellos, sobre todo por el peso propio que tiene en las redes sociales. No depende de ninguna cámara; al contrario, él les marca la cancha con su discurso y arrastra a los que se dejan arrastrar. Como plantea Chrystia Freeland en su libro Plutócratas, que cito en la investigación, él juega como integrante de una élite global que tiene mucho más en común entre sí, aunque vivan en distintos países, que con la sociedad de la región donde operan. Es una especie de lobo solitario que fija sus propias reglas por fortuna, por apellido y por ser el dueño de una de las tres empresas más grandes de América Latina. Es cierto que, como herencia de la etapa de Mauricio Macri, integra la Asociación Empresaria Argentina (AEA) —de hecho, en marzo de 2026 renovó su cargo como vocal— y tuvo un breve acercamiento entre 2016 y 2017, cuando fue al Coloquio de IDEA y compartió panel con Paolo Rocca. Pero fue algo pasajero cuando recién rompía el cascarón público; enseguida tuvo roces y las entidades tradicionales le quedaron como un corsé. En cambio, tiene dos espacios propios donde pisa fuerte sin necesidad de presidirlos. Uno es la fundación Endeavor —a cuyas galas asiste habitualmente Javier Milei—, que prácticamente inventó él en 1999 junto a Eduardo Elsztain y Linda Rottenberg cuando Mercado Libre recién arrancaba. Endeavor es su mascarón de proa para bajar el discurso del emprendedurismo y la iniciativa privada; nunca quiso presidirla, pero les donó las oficinas en el complejo Al Río, pone plata y comparte ese armado con los fundadores de Globant y el propio Elsztain. De hecho, cuando en el balotaje de 2023 entre Sergio Massa y Milei desde Endeavor sacaron un comunicado en defensa de la democracia que sonó cercano a Massa, se armó un escándalo interno porque empresarios como él pusieron el grito en el cielo. El segundo reducto es el Foro Llao Llao, también encabezado por Elsztain, donde se siente cómodo y efectivamente fija condiciones para participar, como ocurrió en la última edición. Pero no necesita de ninguno de esos dos sellos para hablar: cuando quiere decir algo, lo escribe en su cuenta y listo.

Jairo Straccia | Crédito: MARCELO OSVALDO DUBINI

—Mercado Libre y Mercado Pago están integrados a la vida diaria de los argentinos. ¿Cuánto pesa esa capilaridad social a la hora de hacer negocios y condicionar a la política?

—JS: Hoy él es una parte central del PBI argentino. Cuando le den la licencia bancaria, Mercado Pago va a ser el banco más grande del país, pero en los hechos ya funciona como tal y como la mayor sociedad de bolsa, porque su fondo común de inversión multiplicó las cuentas comitentes y se convirtió en la principal herramienta de ahorro diario de los argentinos frente a la inflación. Además, tiene la mayor plataforma de comercio electrónico y ya es el segundo pagador de prestaciones de la ANSES, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), solo detrás del Banco Nación. Son dos compañías omnipresentes y, sobre todo, extremadamente populares en la valoración de la gente, al nivel de marcas históricas como YPF o Aerolíneas Argentinas. Ese es un enorme problema para el peronismo o el progresismo cuando eligen confrontar con él: te estás peleando con la Coca-Cola argentina. Está perfecto discutir cuánto te matan con las comisiones a los comercios o con las tasas de interés por financiar el consumo, pero hay que partir de la base de que tiene una penetración transversal en todas las clases sociales, incluidos los sectores populares. Ahora bien, hay un dato económico clave para entender por qué Galperin se da el lujo de meter a la empresa en el barro político argentino: el 50% de la facturación de Mercado Libre viene de Brasil, el 30% de México y apenas el 20% de la Argentina. Como el 80% del negocio está afuera —donde gobierna la izquierda y él se lleva bárbaro tanto con Lula da Silva como con Claudia Sheinbaum—, acá puede sacar un comunicado diciendo que cierra las oficinas en Córdoba para pelearse por Ingresos Brutos en sintonía con el discurso de Milei, sabiendo que el corazón de su caja no corre peligro.

—Vimos a varios empresarios tentar suerte en la política. Con ese nivel de conocimiento público y semejante estructura detrás, ¿es descabellado imaginar a un Galperin candidato en el futuro?

—JS: Mirá, la pulsión política la tiene al 100%, casi con una actitud de militante diario en las redes sociales. Además, durante años declaró en entrevistas que no descartaba asumir algún rol en el sector público, con el argumento de que si los exitosos del sector privado no se meten, les dejan el lugar a "los mismos de siempre". Si sumás que nunca cerró esa puerta, que algunos encuestadores ya lo midieron y que es un bicho político capaz de trenzarse a discutir de igual a igual con un dirigente como Juan Grabois, la cuenta lógica daría que en algún momento va a competir. Sin embargo, por cómo tiene armada hoy su vida familiar en Uruguay, me animo a decir que una candidatura está lejos. Someterse al desgaste, a la exposición diaria y a los protocolos de la función pública implicaría un costo personal altísimo en su calidad de vida que no creo que quiera pagar. No lo veo como candidato a presidente, pero sí jugando cada vez más fuerte en la política: ya fiscalizó para Macri en su momento y sin dudas va a seguir respaldando e impulsando campañas.

—Mencionabas su dureza puertas adentro de la empresa. ¿Cómo usa ese poder frente a otros sectores, como el periodismo o el mundo de la cultura y el deporte, a través de la pauta publicitaria? Te lo pregunto especialmente por lo que te tocó vivir al investigar para el libro.

—JS: Mientras escribía el libro noté muchísimo miedo a caer en el ojo de Galperin y quedar marcado como un traidor. Como él plantea la discusión pública sin matices y traza una raya divisoria entre amigos y enemigos, si considera que una biografía no autorizada es un ataque, automáticamente cualquiera que hable con el autor pasa a ser un traidor. Por más que yo les aclaraba a las fuentes que no iba a tergiversar sus palabras, frente a la disyuntiva de ayudar a un periodista o quedar mal con el empresario más rico y poderoso del país, la mayoría elegía no quedar en ese radar. Para dar un ejemplo concreto: Santiago Siri, que viene del palo tecnológico y tenía un trato frecuente y picante por chat con él, conducía en 2023 un ciclo de entrevistas a todos los precandidatos presidenciales llamado La última frontera, auspiciado por Mercado Shops, Globant y una firma cripto. Cuando salió el adelanto de que el próximo entrevistado iba a ser Juan Grabois —que competía en la interna peronista—, Galperin se calentó, le levantó el auspicio en el acto y le mandó un mensaje diciendo: "Te equivocaste feo, cruzaste una línea". No era por el monto del aviso, era un mensaje disciplinador. Hoy Mercado Libre es sponsor de Franco Colapinto, de la Liga Profesional de Fútbol, de la Copa Libertadores, domina la cartelería en la vía pública y contrata a las principales figuras de la música para sus campañas. Nadie quiere quedar en la lista negra de una corporación que maneja semejante presupuesto en todos los rubros. No hace falta que nadie te amenace por teléfono; alcanza con ver cómo reacciona para que el resto se autocensure y evite comprarse un problema. Me pasó con muchísima gente que primero aceptaba hablar, después me llamaba para bajarse y varios me pidieron por favor: "No me pongas ni en los agradecimientos". Hay medios que mantienen sus chispazos porque él los ataca igual en las redes, pero en el ambiente empresarial y profesional la regla general es no arriesgarse a enfrentar a Mercado Libre por atender a un periodista que tiene $100.000 en Mercado Pago.