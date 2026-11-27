Los bonos de la deuda argentina comenzaron la jornada de este viernes con subas de hasta el 4,5% en Wall Street, mientras que el riesgo país cayó un 10% y se ubicó en los 946 puntos básicos, por debajo de los 1.067 registrados al cierre del miércoles. La recuperación se produjo tras el feriado por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y en una jornada en la que el mercado norteamericano operará con horario reducido.

Las ganancias de los títulos argentinos en Wall Street profundizaron la recuperación registrada el jueves en el mercado local. Según Cohen, los mercados internacionales recuperaron el apetito por el riesgo, impulsados por el rebote de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial y las señales de que los nuevos aranceles de Estados Unidos sobre la Unión Europea quedarían limitados al 15% acordado previamente.

En Latinoamérica, el protagonista fue Brasil, donde el Ibovespa se disparó un 6,1% hasta los 176.800 puntos, su mayor suba desde la primera vuelta electoral. El avance estuvo impulsado por las expectativas en torno a la designación de Luiz Carlos Trabuco, presidente del directorio de Bradesco, como ministro de Hacienda a partir de 2027, y las noticias sobre una segunda etapa del ajuste fiscal.

El optimismo también se trasladó al mercado cambiario brasileño, donde el dólar cayó un 2,8% y cerró en 5,65 reales, mientras que el rendimiento del bono soberano a diez años retrocedió 24 puntos básicos hasta ubicarse cerca del 15,3%. Según Cohen, estos movimientos estuvieron acompañados por las expectativas de un giro hacia una política fiscal más austera.

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