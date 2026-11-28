El Indec confirmó esta semana que la economía entró en recesión en el tercer trimestre. Después de caer 1% en el segundo trimestre, el nivel de actividad se contrajo 1,8% en el tercero, con lo que acumuló un retroceso de 2,8% respecto de enero-marzo, según los datos de oficiales.

Además del resultado, es importante analizar por qué pasó esto. El informe de la Gerencia de Estudios Económicos de Banco Provincia destaca en primer lugar que el salario real privado registrado retrocedió 1,5% en lo que va del año, en tanto que el público se mantuvo estancado. Asimismo, entre enero y agosto, último número publicado, se perdieron 75.000 empleos privados registrados y 15.000 públicos. En el neto, se destruyeron 60.000 puestos de trabajo, ya que hubo 45.000 nuevos adherentes al régimen de monotributo, pero 15.000 menos en el de autónomos. En igual dirección, el crédito en pesos al sector privado se contrajo 3,5% entre diciembre y septiembre, muy afectado por los préstamos a las familias (-10%). El gasto primario del Estado Nacional cayó 4,7% entre diciembre del año pasado y septiembre, según nuestra propia desestacionalización, y 0,5% entre el último trimestre de 2025 y el tercero de 2026, contribuyendo también a la retracción generalizada. La insuficiencia de ingresos, entonces, es el principal factor explicativo de la recesión.

Por el lado de la oferta, 13 de las 16 ramas de actividad retrocedieron en los primeros nueve meses del año. Solo Minas y canteras, Electricidad, gas y agua y Hoteles y restaurantes crecieron entre el último trimestre de 2025 y el tercero de 2026. En conjunto, los tres sectores explican el 8% de la economía.

En contraste, resaltó la entidad bancaria comandada por el Estado de la provincia de Buenos Aires, el 92% de la economía argentina retrocedió en el acumulado de los primeros nueves meses del año. La idea de economía a “dos velocidades” quedó atrás en los últimos meses: la actividad cae unánimemente.

“Los datos de octubre no muestran un rebote claro. Por el lado de la demanda, la recaudación por impuestos vinculados al nivel de actividad -IVA y Débitos y Créditos- se estancó respecto de septiembre”, resaltó el reporte del centro de estudios del banco. Siguiendo con indicadores privados, la CAME afirmó que las ventas minoristas crecieron 0,3% el mes pasado, a la vez que el Índice de Confianza en el Consumidor de la Di Tella avanzó 0,8%. En materia de oferta, las señales son contradictorias, y tampoco permiten entrever una recuperación: +0,3% la producción automotriz (ADEFA), +0,8% la metalúrgica (ADIMRA) y +1,7% la faena de ganado (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca). En sentido contrario, la producción de acero crudo se contrajo 5,5% (Acero Argentino), el consumo local de cemento 6,3% (AFCP) y el Índice Construya 3,6%. Los números son mixtos, y es probable es que el resultado de octubre haya sido acotado.

La entidad concluyó que “los números para 2027 no son más optimistas”. Con salarios como ancla y sectores empleo intensivos en caída, un crédito que seguiría siendo restrictivo y un gasto público que no despegaría, apuntó que “la insuficiencia de ingresos no se resolvería y la demanda privada no rebotaría de manera significativa”. Por lo tanto, explicó que “las causas de la recesión son más claras que su horizonte de salida”.