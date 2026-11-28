El exembajador argentino en Pekín Sabino Vaca Narvaja afirmó en Hong Kong que China tiene una “responsabilidad histórica extraordinaria” en la construcción de un futuro compartido y pidió que su ascenso contribuya a ampliar el desarrollo de otras naciones del Sur Global.

“China tiene hoy una responsabilidad histórica extraordinaria: demostrar, mediante sus políticas y sus relaciones internacionales, que el ascenso de una gran potencia puede ampliar las oportunidades de desarrollo de otras naciones sin exigirles que renuncien a su identidad”, sostuvo Vaca Narvaja durante su participación en el Foro Internacional de Estudios sobre Civilizaciones Globales 2026.

El presidente del Centro de Sinología de la Universidad de Buenos Aires (CEUS-UBA) participó del encuentro junto al jefe del Ejecutivo de la Región Administrativa de Hong Kong, John Lee Ka-chiu, y al presidente de la Academia China de Ciencias Sociales, Gao Xiang.



En su exposición, Vaca Narvaja sostuvo que “la paz, el cambio climático, la salud pública, la seguridad alimentaria, el conocimiento científico y la gobernanza de las nuevas tecnologías requieren respuestas que trasciendan las fronteras nacionales”.

También advirtió que “la interdependencia económica, por sí sola, no garantiza sociedades más solidarias, relaciones internacionales más justas ni seres humanos más felices” y señaló que sigue pendiente “la tarea histórica de construir una verdadera comunidad humana”.

Uno de los ejes de la intervención fue la recuperación del pensamiento político argentino y latinoamericano como aporte a los debates internacionales sobre desarrollo humano.

En ese marco, Vaca Narvaja reivindicó la concepción de la Comunidad Organizada de Juan Domingo Perón, la visión humanista del Papa Francisco y el concepto del Buen Vivir de los pueblos originarios de América Latina, asociado al equilibrio ecológico, la identidad cultural y la vida comunitaria.

“El mayor riesgo de la revolución tecnológica no consiste únicamente en que las máquinas adquieran capacidades humanas, sino en que los seres humanos terminemos subordinando nuestros valores a la lógica de las máquinas y de los mercados”, expresó.

Además, sostuvo que “el gran desafío” de la época consiste en “transformar la interdependencia económica en solidaridad humana, el poder tecnológico en bienestar colectivo y la diversidad civilizatoria en una fuente de valores compartidos”.

El Foro Internacional de Estudios sobre Civilizaciones Globales 2026 tiene entre sus promotores al Centro de Intercambios Económicos Internacionales de China y al Instituto de Filosofía de la Academia China de Ciencias Sociales.

El encuentro fue organizado por el Instituto de Civilizaciones Globales, el Centro de Estudios de Hong Kong y Macao, el Instituto Chino de Hong Kong y la Universidad de la Academia China de Ciencias Sociales, con respaldo del Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, la Coalición de Hong Kong y la Revista Bauhinia.

La temática del foro se enmarca en la Iniciativa para la Civilización Global.