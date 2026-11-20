Con la temporada de verano cada vez más cerca, Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes de larga distancia a Mar del Plata y Junín para viajar durante diciembre de 2026, enero, febrero, marzo y hasta el 4 de abril de 2027. La principal novedad para quienes estén planificando sus vacaciones es que los boletos podrán comprarse por internet en hasta 6 cuotas fijas sin interés, una alternativa para financiar el costo del traslado.

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La medida alcanza a los servicios que conectan Buenos Aires con ambos destinos. En el caso de Mar del Plata, uno de los principales centros turísticos del país, los pasajes desde Constitución cuestan $40.500 en primera clase y $48.600 en pullman, mientras que para Junín se aplicarán tarifas diferenciadas según el día elegido para viajar.

Los boletos ya se encuentran disponibles en la web oficial de Trenes Argentinos y también pueden adquirirse en las boleterías de las estaciones de Retiro, Constitución y Once.

Cómo comprar pasajes de tren en 3 y 6 cuotas sin interés

Desde noviembre, Trenes Argentinos incorporó una modalidad de financiación para las compras realizadas desde su plataforma web mediante Mercado Pago.

Las compras de entre $60.000 y $120.000 podrán abonarse en 3 cuotas fijas sin interés, mientras que para operaciones a partir de $120.000 se habilitará la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés.

La financiación está disponible exclusivamente para las operaciones realizadas por internet. En las boleterías, los pasajeros podrán continuar abonando en efectivo o mediante un único pago.

Por ejemplo, dos pasajes a Mar del Plata en primera clase suman $81.000, por lo que esa compra podrá financiarse en 3 cuotas de $27.000, siempre que la operación reúna las condiciones informadas por la empresa.

Tren a Mar del Plata: cuánto cuestan los pasajes para el verano 2027

El servicio que une Plaza Constitución con Mar del Plata contará con tres frecuencias diarias, además de un refuerzo directo para los fines de semana.

Las tarifas informadas para el recorrido completo son de $40.500 por tramo en primera clase y $48.600 en pullman.

De esta manera, un pasajero que viaje de ida y vuelta deberá calcular un gasto de $81.000 en primera clase o $97.200 en pullman, considerando las tarifas publicadas para ambos trayectos.

Para una familia de cuatro integrantes que compre pasajes de ida y vuelta en primera clase, el costo total será de $324.000, equivalente a 6 cuotas de $54.000, si toda la operación se realiza en una sola compra y se cumplen las condiciones de financiación.

Cuáles son los horarios del tren Buenos Aires-Mar del Plata

Los servicios desde Plaza Constitución hacia Mar del Plata tendrán tres salidas diarias.

De lunes a viernes, los trenes partirán a las 6:07, 11:21 y 17:11.

Los sábados, las frecuencias serán a las 6:10, 11:29 y 17:09, mientras que los domingos y feriados saldrán a las 6:12, 11:41 y 16:23.

Los trenes de la primera frecuencia realizan paradas en todas las estaciones intermedias. Los servicios de la tarde se detienen en Coronel Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal.

Para el regreso desde Mar del Plata hacia Constitución,

Lunes a viernes los trenes saldrán a la 1:09, 13:06 y 16:10.

Los sábados partirán a la 1:16, 13:10 y 16:13, mientras que los domingos y feriados lo harán a la 1:11, 13:19 y 15:15.

Los servicios de regreso del mediodía realizan paradas en todas las estaciones intermedias, mientras que las otras dos frecuencias contemplan seis paradas durante el recorrido.

Además, para atender la demanda de los fines de semana, se incorporará un tren de refuerzo directo que saldrá de Constitución los viernes a las 14:23 y regresará desde Mar del Plata los domingos a las 23:16.

El cronograma de verano para Mar del Plata comenzará el 14 de diciembre y se extenderá hasta el 4 de abril.

Tren a Junín: horarios, tarifas y estaciones del recorrido

La empresa también habilitó la venta de boletos para el servicio de larga distancia entre Retiro y Junín, que circulará durante diciembre, enero, febrero, marzo y hasta el 4 de abril.

A diferencia del trayecto a Mar del Plata, el precio del pasaje a Junín variará según el día de viaje, con dos bandas tarifarias. Los valores correspondientes a cada fecha podrán consultarse en el sitio oficial de Trenes Argentinos.

El servicio contará con una frecuencia diaria, con salida desde Retiro a las 18:15. El regreso desde Junín será a la 1:10 de lunes a sábados y a la 1:31 los domingos y feriados.

Durante el recorrido de ida, el tren se detiene en José C. Paz, Pilar, Manzanares, Dr. Cabred, Cortínez, Mercedes P., Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O'Higgins. En el regreso se suma la estación Sáenz Peña.

Dónde comprar los pasajes de Trenes Argentinos para el verano

Quienes quieran asegurar sus boletos pueden ingresar al sistema oficial de venta online, seleccionar el destino, elegir la fecha de viaje y consultar los servicios disponibles.

También podrán comprar los pasajes de manera presencial en las boleterías habilitadas de Retiro, Constitución y Once, aunque la financiación en cuotas mediante Mercado Pago solo se ofrece por la web.

Para consultar recorridos, horarios y tarifas, Trenes Argentinos mantiene disponible su página de servicios regionales y de larga distancia.