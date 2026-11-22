En ciertos ríos de la historia cultural algunos pensadores nadan y descienden hasta el fondo. Es el caso de Giorgio Agamben, quien se ha sumergido hasta hondas corrientes de la estética y el lenguaje, el concepto de infancia en la historia, o el cruce de teología y biopolítica, soberanía y ontología en su gran investigación de Homo sacer. Una obra de épica extensión que, en toda su dimensión íntegra y monumental, ha sido publicada por la editorial Adriana Hidalgo: Giorgio Agamben. Homo sacer. Edición integral 1995-2015 (1). Esta editorial ha publicado y traducido al español casi toda la obra del pensador italiano.

En el siglo XVII, la teoría política moderna apela a un contrato social como base de un consenso que legitima el poder concentrado del Estado. El filósofo italiano desarticula esta explicación. Para él, el poder no brota de un acuerdo ficcional, sino de la exclusión y desprotección del ser humano en el cruce de la ley y el poder soberano. La política occidental se erige, entonces, sobre la producción de la “nuda vida” (la vida biológica expuesta a la violencia del Estado).

La biopolítica encuentra su primera orientación en la dinámica del poder sobre los cuerpos y las poblaciones, que Foucault perfila en el primer volumen de su Historia de la sexualidad. En la dirección del análisis biopolítico, Agamben modela su paradigma del Homo sacer mediante la recuperación de una olvidada figura del derecho romano arcaico. El Homo sacer es el individuo expulsado de la comunidad que puede ser asesinado por cualquiera impunemente, y que no puede ser destinado a un sacrificio ritual. No es el mero regreso a la zoé (la vida biológica pura), sino su captura y politización extrema: la nuda vida, como la existencia despojada de derechos en plena oposición con el bios, la vida revestida de dignidad política.

La situación que replica la nuda vida es el estado de excepción. Aquí la ley se aplica desaplicándose; al tiempo que se suspende la vigencia de las normas, el derecho genera un vacío legal donde el poder soberano actúa con pura fuerza, sin perder su vigor ni reconocer límites legales.

La soberanía y la biopolítica se entrelazan porque el poder soberano es, desde un comienzo, producción de la nuda vida. El resultado práctico es que los individuos quedan desprotegidos ante el poder del Estado al suspenderse las garantías constitucionales, los derechos políticos y civiles.

Bajo la influencia de las ideas de Carl Schmitt, el soberano es quien decide el estado de excepción. Agamben encarna este concepto en laboratorios históricos concretos como el régimen de Hitler o el limbo jurídico de Guantánamo; para el filósofo, el estado de excepción no es una anomalía temporal, sino el paradigma oculto que rige y socava las democracias contemporáneas.

Agamben en Argentina y lecturas de su obra. La recepción de Agamben en Argentina comienza por las traducciones de la prestigiosa editorial independiente Adriana Hidalgo editora. Por su iniciativa editorial, los textos de Agamben circulan tempranamente entre los lectores de toda la región hispanohablante.

En septiembre de 2005, Agamben visita la Argentina. Dicta conferencias, pletóricas de público, en la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). La irradiación presencial de su pensamiento lo consolida como un referente ineludible en las facultades de Filosofía, Letras, Derecho y Ciencias Sociales. Sus conceptos fundamentales repercuten con fuerza en la intelectualidad argentina, dado que contribuyeron al análisis profundo de los traumas de la última dictadura militar (1976-1983) y de la crisis institucional y social vivida en diciembre de 2001.

Entre las lecturas teóricas sobre el pensador italiano se encuentra Giorgio Agamben: A Critical Introduction (2009) de Leland de la Durantaye, editado por la Stanford University Press (no traducido al español); aquí, además de su proyecto Homo Sacer, se analizan sus escritos sobre filología, estética, literatura y poesía. Otro libro tampoco traducido al castellano es el editado por la Edinburgh University Press: Agamben’s Philosophical Lineage (2017), de Adam Kotsko y Carlo Salzani, en el que también se contemplan sus grandes influencias teóricas, como las de Walter Benjamin, Martin Heidegger, Carl Schmitt y Michel Foucault. Sobre la relación con el autor de Vigilar y castigar, el propio Agamben se explaya en su ensayo ¿Qué es un dispositivo? (2007).

Un ejemplo de una lectura aprobatoria, pero con matices críticos, es el ensayo Necropolítica (2003) del filósofo camerunés Achille Mbembe. Allí se apela a la noción de nuda vida, pero destacando que el poder contemporáneo no es solo administración biopolítica de la vida, sino el poder soberano de dictar quién debe morir y quién debe vivir. Esta acción necropolítica produce zonas de exterminio activas que trascienden la esfera europea a la que suele reducirse el análisis de Agamben.

Como contrapartida, en Profanaciones (cuya publicación original italiana data de 2005 y fue editada casi en simultáneo por Adriana Hidalgo), el propio Agamben propone una salida política y vital: cómo el arte y el juego actúan como fuerzas contrarias a los dispositivos que engendran la nuda vida.

La guerra civil como paradigma político y la decadencia del juramento. El volumen de la saga Homo Sacer dedicado a la Stasis complementa al Estado de excepción. Agamben pone en primer plano la noción de stasis (el nombre que recibía la guerra civil en la antigua Grecia); y se lamenta de que hoy existe “tanto una ‘polemología’, una teoría de la guerra, como una ‘irenología’, una teoría de la paz, pero no así una ‘stasiología’, una teoría de la guerra civil”. Este proceso se acomoda en el umbral entre el espacio impolítico de la familia (el oikos) y el espacio político de la ciudad (la pólis). La guerra civil impide distinguir al hermano (adelphós) del enemigo (polémios). En esta situación, en la Grecia antigua, la ley de Solón arrebataba los derechos políticos precisamente a quien se abroquelara en la neutralidad. Esto introduce la obligación de que los ciudadanos declaren su posición: la ilusión del consenso absoluto es desplazada por la división interna y el desafío a la estabilidad que esto supone.

En la modernidad, el Leviatán de Thomas Hobbes —soberano moderno con la suma delegada del poder— se legitima por su función de frenar y replegar la guerra civil, es decir, el “estado de naturaleza” o estado de guerra de todos contra todos (bellum omnium contra omnes) previo a la fundación contractual de la sociedad política. En las entrañas de este proceso, el poder reintroduce, disimuladamente, la nuda vida de los ciudadanos.

Para Agamben, en los siglos XX y XXI, la guerra civil abandona su redil de conflicto interno de un país para devenir en un paradigma político global, asentado en las intervenciones internacionales bajo la justificación de la amenaza del terrorismo mundial. La stasis, entonces, infecta las venas de la política planetaria. Asimismo, esta noción recuperada agrega una categoría de análisis para la violencia institucional en la Argentina y otros países, en los que la violencia deviene en biopolítica de la excepción y la clandestinidad represiva.

Por su parte, el volumen de la saga enfocado en el Horkos (El sacramento del lenguaje) explora el juramento en la antigüedad clásica a través de una “arqueología filosófica”. Para Agamben, el juramento desborda el acto accesorio o el trámite formal: es el dispositivo lingüístico fundante de la política occidental. Por el juramento, y el peso de la palabra, el ser humano liga lo que dice a su propia vida y a su propio cuerpo.

La palabra pronunciada se vuelve inviolable y se eleva a “sacramento del lenguaje”, un acto donde se fusionan lo sagrado y la ley. Mentir, violando el juramento, clava en el pecho la astilla del perjurio y derrama en la frente la ceniza de lo que está maldito y expulsado de la comunidad. Entonces, el juramento funge como coacción jurídica mucho antes de los códigos penales modernos.

El desapego a la palabra dada en lo contemporáneo es consecuencia de la banalización de la promesa. Su efecto disgregador no se ciñe a la mancha de la decadencia moral: el colapso de la eficacia y la verdad de la palabra libera el terreno para un accionar del Estado que, desde su altura, derrama la lluvia hiriente de la nuda fuerza y el puro estado de excepción.

En la teoría política moderna centellea como santo grial el contrato social como garante de un consenso racional legitimador del Estado desde los enfoques teóricos de Hobbes, Locke y Rousseau. Pero detrás de ese acuerdo abstracto, se acomoda el antecedente histórico real del juramento (Horkos), que une los cuerpos con la palabra dicha ante la mirada escrutadora de los dioses y lo sagrado.

La genealogía del juramento conduce al final hacia las aguas de una reflexión sobre la crisis del lenguaje. La decadencia de la palabra vertida en el juramento coincide también con “la edad de la blasfemia, en la que el nombre de Dios pierde su nexo viviente con la lengua y solo puede ser proferido en vano”. El exceso de prestigio atribuido al lenguaje olvida que “considerado en sí mismo, no es más bello que el canto de los pájaros, no es más eficaz que las señales que se intercambian los insectos, ni más potente que el rugido con el que el león afirma su señorío”. En el orden humano hablar es “tomar la palabra” para jurar, bendecir o maldecir. Y la filosofía se introduce en la corriente de las palabras como aquello que, ya en el Platón del Cratilo, tensiona la aparente correspondencia “entre el nombre y la cosa nominada”. También, frente a la palabra vacía de la política, la filosofía es la “sombría conciencia de la situación extrema a la que ha llegado en su historia el viviente que posee el lenguaje”.

El Reino y la Gloria. Una idea vertebral en Agamben es que las estructuras políticas y económicas modernas son una continuación disfrazada de la teología cristiana. El recuerdo de la novela José y sus hermanos de Thomas Mann contribuye a su certeza de “que la religión y la política no son fundamentalmente dos cosas distintas, sino que más bien ellas ‘en verdad se intercambian los vestidos’”.

Oikonomía. El Reino y la Gloria, para una genealogía teológica de la economía y del gobierno (Homo sacer II, 4) propone una doble vertiente de esta precedencia teológica. Por un lado, la trascendencia del Dios único y su articulación como un poder soberano que formula leyes. Por el otro, la vertiente económica que se origina en la oikonomía (la administración del hogar). Los Padres de la Iglesia utilizaron este último concepto para resolver el problema de cómo mantener el monoteísmo (la monarquía divina) y a la vez predicar la Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo): Dios es uno en su sustancia o ser, pero triple en su “economía”, es decir, en su acción y gestión de la historia de la salvación. De forma semejante, el Estado moderno no se reduce a la soberanía legal (el Reino), sino que opera como gubernamentalidad (el Gobierno): una gestión biopolítica y puramente administrativa de cuerpos y recursos. Ambas dimensiones se conectan mediante la Gloria (el perfil ceremonial y litúrgico), cuyo equivalente contemporáneo es la espectacularización de la vida pública y los medios de comunicación como herramientas de legitimación del consenso. Desde este enfoque “lo que en una época estaba confinada a las esferas de la liturgia y las ceremoniales, se concentra en los medios masivos, y …se difunde y penetra…en cada ámbito de la sociedad, tanto público como privado”. Por eso la democracia contemporánea está “basada integralmente en la gloria, es decir la eficacia de la aclamación, multiplicada y diseminada por los medios masivos”, en concordancia también con la sociedad del espectáculo analizada por Guy Debord.

En Opus Dei. Arqueología del oficio (Homo sacer II, 5), Agamben estudia la liturgia cristiana. En el rito eclesiástico, la eficacia de un acto sagrado (como los sacramentos) no depende de la dignidad moral u ontológica del sacerdote, sino de la ejecución correcta del rito en sí mismo (ex opere operato). En la modernidad, este dispositivo teológico se seculariza en el “deber” u “oficio” del funcionario público y el ciudadano: su rendimiento, operatividad y eficacia institucional no dependen de lo que el individuo es, sino de la ejecución puramente técnica de su función.

A la maquinaria del poder moderno cimentada en la oikonomía y el opus dei, en tanto operatividad o eficacia del oficio de funcionario dentro del engranaje burocrático, se le opone la inoperatividad. Alternativa de acción que no pretende demoler instituciones, sino darle otro uso posible.

Entre Auschwitz y la “altísima pobreza”. De a poco, a la tierra de muerte y despojo llegan millones de seres humanos que dejan de ser. Un mundo sin luz reemplaza al sol que regalaba los amaneceres. La máquina biopolítica para el despojo no se interrumpe cuando renace la primavera. Los campos de exterminio abren las garras de la biopolítica de la modernidad.

En Auschwitz. El archivo y el testigo (Homo Sacer III), Auschwitz es el abismo de la deshumanización; sombra en la que el ser humano es arrebatado de su estatus político (bíos) y queda reducido a la mera existencia biológica expuesta: la nuda vida. Una mirada testigo observa la subjetividad moderna deshumanizada, cuando lo humano se degrada en lo inhumano.

Pero también el zambullirse en la historia cultural depara el encuentro con una forma-de-vida alternativa a la nuda vida. En Altísima pobreza. Reglas monásticas y forma de vida (Homo sacer IV, I), Agamben analiza las órdenes monásticas occidentales, en especial los franciscanos del siglo XIII; estos cultivan un modo de vivir inseparable de su forma: su regla de conducta es su vida. La pobreza monacal no es mera privación de bienes o carencia. Es una renuncia total al derecho mismo. Los franciscanos practican el uso de hecho de las cosas (usus facti) completamente ajeno a la posesión legal. Lo mínimo necesario para vivir, la ropa o el pan, el monje lo usa sin poseerlo jurídicamente. Esta forma de vida franciscana luego se desvanece en la niebla del tiempo, pero ilustra un existir posible fuera del derecho.

El uso de los cuerpos y una alternativa como legado

En El uso de los cuerpos (Homo Sacer IV, 2), la tensión acumulada de toda la saga se descomprime cuando la biopolítica que captura los cuerpos permite vislumbrar, a modo de reverso, un “uso de los cuerpos” diferente.

En el capitalismo y el orden jurídico occidental, la relación con las cosas se plasma a través de la propiedad (poseer algo) o por el consumo mercantil. El “uso” introduce una variante como estrategia existencial: no se usa una cosa para consumirla, ni para reducirla a lo que nos pertenece por derecho. El verdadero uso “profana” la cosa en tanto la devuelve al uso común de los seres humanos. Esta transformación fluye en lo lúdico: un niño juega con un objeto; no lo consume en esa acción ni lo reduce a una función jurídica determinada. Abre así la cosa a un nuevo uso.

El otro uso de los cuerpos se conecta con la raíz misma de la existencia humana. Siguiendo a Aristóteles, Agamben recuerda que el ser humano tiene la potencia de no-hacer (la potencia-de-no). Esto constituye el puente hacia un posible acto de resistencia: la capacidad de no ser operativo dentro del sistema económico contemporáneo ante las exigencias de productividad compulsiva. Se trata de una forma-de-vida que niega la reducción a la mera utilidad. Para Agamben, entonces, “la forma-de-vida, la vida propiamente humana es aquella que, al volver inoperosas las obras y las funciones específicas del ser vivo, las hace, por así decirlo, girar en el vacío y, de este modo, las abre a posibilidades”.

Desde la perspectiva de Agamben, el propósito de una política emancipatoria futura no radica en la toma del poder soberano ni en la imposición de una nueva economía, sino en una potencia destituyente capaz de volver inoperantes los dispositivos biopolíticos que administran la vida.

En el horizonte vasto del Homo sacer florece el análisis detenido de los términos y sus finos significados. Una laboriosa arqueología conceptual por la que Agamben explora la degradación biopolítica de la vida, pero que se despliega, en última instancia, para caminar por un valle recuperado en el que el ser humano vuelve a serlo.

(1)La traducción de Homo sacer es de Edgardo Castro, Flavia Costa, Ivana Costa, María Teresa D’Meza Pérez, Rodrigo Molina-Zavalía y Mercedes Ruvituso.