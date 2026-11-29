El impulso electoral y programático de Vox en España se inscribe en una dinámica europea más amplia de consolidación y normalización de la derecha radical, donde el debate migratorio actúa como eje articulador y desplaza parte de la discusión estrictamente económica.

En el ciclo electoral de noviembre, el partido liderado por Santiago Abascal ubicó la “prioridad nacional”, el control fronterizo y la expulsión o “remigración” de extranjeros en situación irregular como pilares de su oferta política, con especial peso en franjas jóvenes y entornos urbanos tensionados.

La trayectoria de Vox refleja patrones visibles en otras democracias europeas: formaciones que pasaron de posiciones marginales a disputar influencia decisiva sobre la agenda pública y eventuales coaliciones de gobierno. En toda Europa, el endurecimiento de los discursos sobre fronteras, seguridad y cohesión social ha permeado incluso en gobiernos de distinto signo político, mientras que en España la hipótesis de un Ejecutivo compartido o condicionado entre el Partido Popular y Vox concentra parte del debate sobre los límites de la normalización institucional.

Inmigración, el debate. Uno de los rasgos más llamativos del escenario español es el contraste entre el desempeño macroeconómico y el peso político de la inmigración. Mientras el Ejecutivo central defiende el aporte de la población extranjera al crecimiento económico, al empleo en sectores como la construcción o los servicios y al sostenimiento del sistema de pensiones, el discurso de Vox vincula los flujos migratorios con la presión sobre la vivienda, el acceso a prestaciones sociales y la competencia laboral.

A su vez, el diagnóstico de Vox contrapone los datos agregados de expansión con percepciones de pérdida de poder adquisitivo, precariedad y dificultades en el acceso a la vivienda. Incluso firmas de análisis financiero señalaron que las políticas migratorias y el escenario postelectoral constituyen un factor de riesgo o incertidumbre para el crecimiento y los mercados.

De este modo, el debate migratorio no solo compite con la agenda económica tradicional, sino también la reinterpreta en clave identitaria y de distribución de recursos escasos.

Lo cierto es que el crecimiento proyectado de Vox es bastante marcado. En las elecciones de julio de 2023 obtuvo 3.057.000 votos (12,4% aproximadamente) y 33 bancas en el Congreso. Hoy, el promedio de encuestas ubica a Vox entre el 18,3% y el 20%, con proyecciones de 63 a 70 bancas.

Los mayores porcentajes de votantes se concentran en los tramos de 18 a 24 años (22,1%), 25 a 34 años (21,4%) y 35 a 44 años (22,9%), descendiendo significativamente en mayores de 55.