La designación de Luiz Carlos Trabuco al frente del Ministerio de Hacienda de Brasil fue festejada por los mercados financieros que ven en el banquero una figura de peso para ordenar las cuentas del gigante sudamericano.

Apenas se confirmó que el presidente del Consejo de Administración de Bradesco aceptó la invitación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para conducir la economía a partir de enero, la Bolsa de San Pablo borró de un plumazo semanas de sangría cambiaria y fuga de capitales.

Este viernes, el dólar abrió la jornada con una caída de casi el 4%, lo que llevó su cotización por debajo de los 5,50 reales. La llegada de Trabuco al equipo de Lula fortaleció la moneda brasileña, mientras que los tipos de interés futuros se desplomaron ante las expectativas de un mayor compromiso fiscal por parte del gobierno.

Este viraje en el humor de los inversores responde a la urgencia política del Palacio del Planalto. Desde la reelección de Lula en octubre, los operadores venían castigando los activos brasileños ante la duda de si el Ejecutivo lograría equilibrar las promesas de campaña de reducir el déficit y la deuda pública.

Con el tipo de cambio presionando al alza y el riesgo inflacionario en el horizonte, el mandatario buscó enviar una señal contundente de ortodoxia y previsibilidad para suceder al actual titular de la cartera, Darío Durigan.

El perfil del banquero. A sus 75 años, Luiz Carlos Trabuco representa una línea distinta al del dirigente partidario tradicional del Partido de los Trabajadores (PT), aunque mantiene desde hace décadas un fluido diálogo con sus principales líderes.

Natural de Marília (interior de San Pablo), graduado en Filosofía y posgraduado en Sociopsicología por la Fundación Escuela de Sociología y Política de San Pablo, Trabuco construyó toda su carrera profesional dentro de Bradesco, el segundo mayor banco privado de Brasil, entidad a la que ingresó en 1969.

También presidió el Consejo de Administración, lo que le permitió consolidarse como una de las voces más influyentes del empresariado paulista. Su trayectoria combina la gestión en el sector privado con una visión institucionalista: recientemente asumió también la presidencia del Consejo Superior del Movimiento Brasil Competitivo (MBC), enfocado en productividad y eficiencia estatal.

No era la primera vez que su nombre sonaba en Brasilia. En 2014, la entonces presidenta Dilma Rousseff le ofreció el mismo cargo para intentar contener otra crisis de confianza, pero en aquella oportunidad Trabuco declinó la invitación, lo que derivó en la designación de Joaquim Levy. Doce años después, tras reunirse con Lula en el Palacio de la Alvorada, el banquero aceptó finalmente el desafío.

Por qué la euforia. La fuerte reacción de Faria Lima —el centro financiero de San Pablo— responde a tres factores concretos que el mercado asocia con la figura de Trabuco, según los especialistas.

Primero, le da credibilidad fiscal. Tras la reciente aprobación de un paquete de ajuste fiscal en el Congreso y los debates sobre una propuesta constitucional para limitar gastos obligatorios, los inversores dudaban de la voluntad política del Ejecutivo para sostener las cuentas públicas en 2027. La llegada de un ministro proveniente de la banca privada es interpretada como garantía de disciplina sobre el gasto y explica el fuerte retroceso de las tasas futuras.

En segundo lugar, tiene buen diálogo con el Congreso y el sector productivo. A diferencia de perfiles estrictamente técnicos, Trabuco posee una amplia red de contactos en el Parlamento y entre los grandes grupos industriales, un capital considerado indispensable para negociar reformas estructurales con el Legislativo.

Finalmente, representa la cautela y la moderación. El nombramiento del ejecutivo de Bradesco disipa los temores de un giro heterodoxo en el cuarto mandato de Lula, replicando la estrategia de pragmatismo que el mandatario utilizó en 2003 al convocar a Henrique Meirelles para presidir el Banco Central.

El nombramiento de Trabuco ya logró su primer efecto práctico: desplomar el dólar, aliviar el costo del financiamiento futuro y renovar las expectativas de cara al próximo período presidencial.