En la película argentina El secreto de sus ojos hay una escena que suele citarse con frecuencia y que, de algún modo, propone una suerte de teoría antropológica. Uno de sus personajes dice: “Un hombre puede cambiar de todo, menos de pasión”. Esa frase actúa en el film como marco teórico del desenlace: lo pasional es lo que permanece. Trasladado al terreno político, el paralelismo resulta tentador. De igual forma, podríamos suponer que las ideas morales y políticas de las personas forman parte de ese núcleo resistente de la identidad, de aquello que no se cambia con facilidad, como sí ocurre con otras preferencias más livianas. Uno puede cambiar de ropa o incluso de marca de café, zapatillas o de teléfono sin que eso altere quién es. Las marcas implican gustos y hábitos, pero no comprometen los resortes más determinantes de la identidad. En cambio, modificar la ideología supone algo más profundo: cuestionar los principios que organizan una manera de ver el mundo.

Las creencias políticas no son preferencias superficiales ni accesorias: sostienen identidades, pertenencias y visiones del mundo. Integran y separan. Por su carácter estable, la ideología funciona como un componente más resistente al cambio, menos susceptible de ser alterado por un acontecimiento puntual o por un liderazgo efímero. Pero las ideologías, aunque a veces parezcan envasadas al vacío, también mutan o se reconfiguran. No lo hacen de manera repentina, sino a través de procesos largos, a veces imperceptibles, en los que se entrecruzan las experiencias individuales y las transformaciones históricas de una sociedad. Desde hace más de un siglo, la palabra “ideología” aparece y reaparece en las ciencias sociales como un enigma: invisible a los ojos, pero omnipresente en la vida social y política. Un concepto siempre rodeado de preguntas: ¿cambia la ideología o simplemente mutan las formas en que se manifiesta?, ¿debemos concebirla como causa de los fenómenos sociopolíticos o más bien como consecuencia?, ¿explicación o síntoma? Karl Marx la pensó como inversión de la realidad, una suerte de conciencia adulterada. Por otra parte, Antonio Gramsci refinó su reflexión y la puso en el centro de la esfera de la cultura popular concebida como terreno de disputas y luchas por la hegemonía. Los enfoques anglosajones, de corte más conductista, examinaron el tema como una dimensión medible de actitudes y valores. Pero incluso con tantos esfuerzos por definirla, la ideología sigue teniendo algo de fantasma: está ahí, pero nunca del todo visible.

Este capítulo parte de una pregunta sencilla y a la vez inmensa: ¿qué ha pasado con la ideología de los argentinos en los últimos años? Se ha dicho muchas veces que nuestra sociedad es “poco ideológica”, pragmática, o que los argentinos “votamos con el bolsillo”. Sin embargo, ¿es realmente así? ¿O debajo de la aparente volatilidad operan estructuras más profundas de sentido, valores e identificaciones colectivas? El concepto de cultura política, presentado en la sección anterior, remite precisamente a ese universo de orientaciones subjetivas de los ciudadanos hacia el sistema político: sus creencias, valores y actitudes. Dentro de ese esquema, la ideología ocupa un lugar central, ya que estructura la manera en que los individuos interpretan su entorno sociopolítico, articulan sus adhesiones partidarias, elaboran repertorios de acción colectiva y toman decisiones electorales que, en conjunto, terminan orientando el rumbo del país. Repasemos algunos rasgos de la ideología.

En primer lugar, siempre hay ideología: toda percepción del mundo está teñida ideológicamente, incluso cuando se la pretende neutral o espontánea. Evaluar la tarea de un gobierno, por ejemplo, es una operación ideológica. El lenguaje mismo es un vehículo ideológico. Esto no significa que toda ideología esté articulada con la rigidez y la claridad de un manifiesto partidario. Más bien debemos pensarla —al seguir los planteos de Philip Converse— como un sistema relativamente coherente de valores, creencias y actitudes acerca de cómo debería organizarse la sociedad. La ideología cumple diferentes funciones, entre las cuales destaca una tarea esencial: hacer posible la comprensión y la acción en un mundo complejo, inabordable y muchas veces caótico. Frente a un entorno saturado de información, incertidumbres y conflictos, la ideología actúa como un mapa, como un sistema de simplificación, una gramática que permite ordenar el sentido de un mundo que pareciera carecer de este. Nos ayuda a comprender nuestra realidad y actuar en ella. Otro elemento importante es que la ideología se incorpora muy tempranamente en la vida, a través de procesos de socialización donde intervienen múltiples mediaciones: la familia, la escuela, los medios, los pares, las experiencias de clase, las contingencias vitales. En buena medida, la ideología es “hereditaria”: se asimila y transmite afectivamente antes de ser comprendida racionalmente. Hablar de ideología suele evocar rápidamente el clásico antagonismo entre izquierdas y derechas.

Sin embargo, los desacuerdos ideológicos no siempre adoptan esas etiquetas heredadas de la Revolución francesa, ni su ausencia implica la inexistencia de conflictos ideológicos. Argentina es un ejemplo paradigmático: una historia marcada por intensos enfrentamientos políticos, movilizaciones sociales masivas y profundos desacuerdos culturales, sin que las etiquetas “izquierda” y “derecha” hayan sido los ejes rectores de tales antagonismos. El error, en todo caso, ha sido suponer que, por no presentarse bajo esas etiquetas, nuestros desacuerdos no son ideológicos. Lo son, y lo han sido siempre. Desde las disputas entre federales y unitarios hasta los dilemas actuales entre Estado y mercado, igualdad y libertad, la política argentina ha estado atravesada por sistemas de ideas y valores que estructuran la visión del mundo de sus actores, tanto de los dirigentes como de los ciudadanos. Cambian los nombres, los símbolos y los relatos, pero los debates de fondo —sobre quién manda, quién reparte, quién es incluido y quién queda afuera— conservan su naturaleza ideológica. La ideología no desaparece, cambia de forma. Puede retirarse del lenguaje explícito de la política, pero reaparece en las opiniones sobre los impuestos, sobre la desigualdad, en la confianza (o desconfianza) hacia el Estado y en la manera de definir la libertad. Allí —en las actitudes, en las emociones políticas, en los reflejos del sentido común— es donde este capítulo, y en algún sentido todo el libro, pretende observarla.

En los últimos quince años, la sociedad argentina ha experimentado un proceso de reconfiguración ideológica que ha alterado de manera sustancial la distribución de sus inclinaciones políticas. A este fenómeno, que implica un desplazamiento en las bases tectónicas de nuestros valores, sensibilidades y orientaciones ideológicas lo llamamos la gran transformación de la cultura política de los argentinos. Al hablar de cambio, no proponemos que la historia se haya evaporado ni que las tradiciones políticas argentinas hayan desaparecido; estamos lejos de desconocer persistencias y singularidades de la cultura política de este país, las cuales siguen vivas y vigentes. En efecto, nuestro estudio las ilustra. Pero sí creemos que el concepto de “cambio” nos permite agudizar la sensibilidad para detectar alteraciones y la aparición de novedades, sin cuyo reconocimiento resulta prácticamente imposible entender los últimos años de la dinámica política en Argentina. Ahora bien, cuando se intenta medir la ideología de los ciudadanos, o incluso la de una sociedad en su conjunto, ¿cómo se hace? La ideología es un fenómeno complejo y elusivo, pero la investigación social ha desarrollado distintas estrategias para aproximarse a ella de manera sistemática. En términos generales, la literatura especializada distingue dos grandes enfoques metodológicos.

El primero, de carácter indirecto, consiste en relevar las actitudes y opiniones de las personas frente a una serie de temas sustantivos que operan como marcadores ideológicos. A través de esta estrategia, se infiere la posición ideológica del individuo a partir de sus respuestas ante cuestiones tales como la intervención del Estado en la economía, la distribución del ingreso, los derechos reproductivos, las políticas de seguridad o las relaciones internacionales. Por ejemplo, quienes se manifiestan a favor de un rol activo del Estado en la regulación del mercado y la protección social suelen ser ubicados en el espectro progresista o de izquierda, mientras que quienes priorizan el orden, la libertad de mercado y la responsabilidad individual tienden a ser clasificados como conservadores o de derecha. El segundo enfoque, más directo, se basa en la autoubicación ideológica: es decir, en la identificación subjetiva que los propios ciudadanos realizan respecto de su posición en una escala ideológica, típicamente representada como un continuo que va de la izquierda a la derecha. Esta medición captura la representación que los individuos construyen de sí mismos en términos ideológicos, independientemente de la coherencia o consistencia entre esa autopercepción y sus opiniones sustantivas sobre distintos temas. A continuación vamos a explorar ambas aproximaciones. Comenzaremos por el análisis de la autoubicación ideológica, para luego continuar revisando las actitudes políticas y posiciones respecto de un conjunto de temas que estructuran el debate público: el rol del Estado, los significados asociados con la democracia y, finalmente, las preferencias en relación con el lugar de Argentina en el mundo, aspecto que ha adquirido renovada importancia a partir del liderazgo de Donald Trump, el desafío de China a la hegemonía estadounidense y los conflictos geopolíticos en los que nuestro país ha quedado envuelto. Más allá del enfoque elegido, es importante tener presente que la medición de la ideología es siempre imperfecta o incompleta, pues enfrenta distintas limitaciones. Las respuestas en una encuesta no revelan necesariamente la estructura ideológica de una sociedad, sino su superficie más visible.

La ideología no se observa directamente: se manifiesta también en síntomas, en modos de hablar, de vestir, elecciones de consumo y en las asociaciones espontáneas entre ideas, experimentadas por los individuos como reacciones “naturales” u opiniones de “sentido común”. En tal sentido, más que tomar los datos como verdades literales, este capítulo los utiliza como indicios de procesos más profundos. Las series de tiempo, las comparaciones y las tensiones entre los diferentes indicadores son rastros que permiten reconstruir cómo se reordena el campo de significados desde el cual los argentinos piensan la política, el Estado y la sociedad.

¿Cómo se ubican ideológicamente los argentinos? A primera vista, comenzar un análisis sobre la transformación ideológica de la cultura política argentina a partir de dos categorías —izquierda y derecha— que tradicionalmente resultaron ajenas a nuestros desacuerdos nacionales puede parecer un equívoco o una provocación. Durante décadas, la política argentina se interpretó en términos propios: peronismo vs. antiperonismo, populismo vs. liberalismo, progresismo vs. conservadurismo, pueblo vs. élite. Sin embargo, uno de los principales hallazgos de este estudio pareciera insinuar que algo de esa excepcionalidad argentina viene cambiando. Los datos presentados admiten diferentes lecturas pero nos interesa comenzar enfatizando un hallazgo posiblemente menos visible, ya que, como escribió Edgar Allan Poe, “nada esconde más que lo evidente”.

Nos refererimos al marcado descenso del “colectivo ideológico” que tenía un tamaño más extendido en 2011: el “ningunismo”, es decir: aquellos que evaden las etiquetas ideológicas discutidas. La evolución es clara, por un lado se reduce la salida por la categoría “Ninguno/No sabe” que en 2011 sumaba el 46 % de las respuestas y en 2024 se encoge a menos de la mitad: 21 %. Otra perspectiva para advertir el mismo proceso es que si en 2011 solo el 46 % de la población se autopercibía de izquierda o derecha, en 2024 ese número asciende al 67 %. Vemos una sociedad más dispuesta a ubicarse en alguna de las dos alternativas ideológicas nacidas en la Revolución francesa. Entonces, el aumento de la identificación con estas categorías expresa algo más profundo que una simple mutación en los términos con los que la gente se describe a sí misma desde el punto de vista político. Durante años, se sostuvo que Argentina era distinta porque tenía sus propias tradiciones políticas, con categorías nacionales que escapaban de las dicotomías clásicas. Sin embargo, los datos muestran que esa excepcionalidad no desaparece (la identidad peronista y, sobre todo también, la “pasión antiperonista” siguen vigentes), pero sí se está reformulando. Los grandes ejes del antagonismo ideológico global, que estructuran la política en buena parte del mundo, han aterrizado en nuestro país. De cualquier forma, la reducción del “ningunismo” no es la única tendencia evidente en estos resultados.

A lo largo de los últimos quince años, una segunda tendencia emerge con claridad en la autoidentificación ideológica de los argentinos. Nos referimos al crecimiento del porcentaje de individuos que se declara de derecha o que encuentra en ese significante un atajo, una contraseña, para sintetizar sus ideas morales y/o políticas y sus preferencias electorales. Históricamente, la identificación con la derecha ha sido minoritaria en Argentina. En 2011, solo el 8 % de los encuestados se ubicaba en ese sector; la derecha no conseguía construir una identidad de masas, quedando relegada a élites económicas o sectores con baja visibilidad política. Algunos autores, identifican en el criminal fracaso de la última dictadura militar, económica y militar en las Islas Malvinas, el desprestigio que connotó esa identidad política en nuestro debate público. Al respecto, recordemos que el partido de derecha surgido en los ochenta decidió llamarse “Unión de Centro Democrático”, una estrategia que sería muy común hasta años recientes. Sin embargo, a partir de 2015, y coincidiendo con la llegada de Cambiemos al poder, comienza un crecimiento sostenido de la autoubicación en la derecha. Este proceso se acelera en 2020, cuando la identificación con esa tendencia alcanza el 30 % y, finalmente, en 2024 (con un presidente que se presenta abiertamente de “derecha”), se consolida en su punto más alto: el 35 % de los argentinos se autodefine como de derecha. Este incremento no es coyuntural. No se trata solo de un fenómeno electoral o del ascenso de ciertos liderazgos, sino de un desplazamiento más profundo del electorado.

La derecha ha pasado de ser un sector residual para convertirse en un polo de referencia ideológica, con discursos, valores y representaciones que logran interpelar a una parte significativa de la sociedad y que adquieren una creciente presencia en el debate público, con destacada presencia en los medios y en las redes.

En resumen, podríamos sugerir dos lecturas: un sector de la sociedad argentina se derechizó o, más bien, dejó de ser un tabú, socialmente inaceptable, presentarse públicamente como de derecha. Por su parte, la identificación con la izquierda se ha mantenido relativamente estable. Si bien hubo algunas oscilaciones, la proporción de argentinos que se definen como de izquierda no ha experimentado ningún cambio abrupto. Sin embargo, la dinámica política y la variación en la distribución ideológica hacen que esa estabilidad se traduzca en una pérdida de peso dentro del ecosistema político. Los datos son claros: en 2011, el 32 % del electorado se identificaba con la izquierda, y en 2024 esa cifra se mantiene en valores similares. Pero lo que ha cambiado es el contexto: si hace una década la izquierda disputaba el liderazgo ideológico frente a un campo de derecha reducido y un gran sector desideologizado, hoy enfrenta un escenario completamente distinto. Con el crecimiento sostenido de la derecha y una fuerte reducción de los indefinidos, la izquierda ha perdido peso dentro del mapa ideológico argentino.

En ese contexto, su estabilidad tiene sabor a caída. Los datos muestran que algo se está moviendo en el subsuelo ideológico de la sociedad argentina. Además de estos desplazamientos, nuestro estudio también ilustra una constante: el escaso atractivo que ejerce la etiqueta “centro” entre los argentinos. En muchos contextos políticos, el centro suele asociarse con la moderación, la racionalidad o el equilibrio; con una postura “sensata” que busca mediar entre extremos. Sin embargo, en la cultura política argentina ese lugar aparece más bien como un espacio deshabitado, o al menos simbólicamente débil. Lejos de ser percibido como el territorio de la racionalidad, el centro pareciera asociarse, en la política contemporánea, con la falta de convicción o de compromiso, con la tibieza y la ausencia de pasiones. Durante décadas, el paradigma del rational choice —en el presente muy cuestionado— recomendó a los partidos políticos aproximarse al centro ideológico para maximizar apoyos y atraer a los votantes moderados. Pero en la Argentina contemporánea —y en buena medida en América Latina— la dinámica parece inversa: las identidades políticas más movilizadoras tienden a construirse desde los polos.

En un país donde la política se vive de modo intensamente afectivo, donde el desacuerdo es parte constitutiva del repertorio democrático, el centro no funciona como un refugio de sensatez sino como un espacio sin alma, sin relato ni pertenencia. Más que un punto de equilibrio, el “centro” argentino parece representar una ausencia de punto de vista, un lugar vacío en el mapa emocional de la política. Y en una sociedad que sigue entendiendo la política como expresión de pasiones y lealtades —no solo de cálculos—, esa ausencia resulta difícil de habitar.

Debilitamiento del consenso estatista Argentina ha sido históricamente una sociedad con una fuerte orientación estatista en su cultura política, en contraste con otros países de la región, como Chile, donde la confianza en el mercado y el sector privado ha tenido un peso más significativo en la configuración del orden socioeconómico. La preeminencia del Estado como actor central en la provisión de bienes y servicios públicos, la regulación económica y la protección social ha sido una característica distintiva del pensamiento político argentino y de su matriz cultural. En 2015, el 71 % de la población afirmaba confiar “mucho” o “bastante” en la intervención estatal como garante del bienestar, llegando a un máximo del 76 % en 2019.

Sin embargo, desde 2020 el consenso estatista manifiesta signos de deshielo. Durante los últimos años, el apoyo al rol del Estado en la economía experimentó una caída significativa. Para 2024, el porcentaje de apoyo estatal ha descendido al 58 %, marcando su punto más bajo en el período analizado. En paralelo, el abierto rechazo al rol del Estado ha crecido de manera sostenida: en 2015, solo el 19 % de la población manifestaba poca o ninguna confianza en la intervención estatal, pero esta cifra aumentó al 23 % en 2020, al 30 % en 2021 y alcanzó un 39 % en 2024. Este cambio en las preferencias refleja una transformación en uno de los rasgos que se consideraba el centro de gravedad de la cultura política argentina clásica: una particular visión del papel del Estado dentro del sistema político y económico del país.

El debilitamiento del consenso estatista debe ser interpretado dentro de un proceso más amplio de reconfiguración ideológica en Argentina durante la última década. Como se señaló previamente, la derechización de la autopercepción ideológica de la población y la reducción del grupo de ciudadanos sin una definición política clara generaron nuevas configuraciones en las preferencias económicas y sociales. En este contexto, el debilitamiento del estatismo cultural parece vincularse, entre otras causas, a las crisis económicas recurrentes, la percepción de la ineficiencia del Estado y el avance de discursos favorables a la privatización. En conjunto, estos factores modificaron el sentido común político de la sociedad. Los recurrentes déficits fiscales, la alta inflación y las sucesivas frustraciones políticas debilitaron la legitimidad del Estado como administrador eficaz de la economía. En este sentido, la percepción de que la intervención estatal no ha logrado resolver los problemas estructurales del país posiblemente haya llevado a un sector cada vez más creciente de la población a revisar su postura sobre el rol del Estado y a inclinarse hacia modelos de menor intervención pública en la economía.

Desde un punto de vista discursivo, el avance de líderes y movimientos con una narrativa abiertamente crítica del estatismo ha contribuido a consolidar esta tendencia, como causa y consecuencia de ese desplazamiento. La emergencia de discursos y sectores políticos con un enfoque liberal y la mayor aceptación de modelos económicos basados en la desregulación han incidido en esta reconfiguración del electorado. El año 2020 constituye un punto de inflexión decisivo en esta trayectoria. En apariencia, la pandemia de COVID-19 ofrecía las condiciones ideales para una revalorización del Estado. La emergencia sanitaria, social y económica volvió a colocar en primer plano la necesidad de un Estado protector, capaz de garantizar la vida, la salud y los ingresos frente a un shock global sin precedentes. Las medidas de aislamiento, la expansión del gasto público y la creación de programas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) reforzaron, en un primer momento, la centralidad del Estado como garante de la supervivencia colectiva. Durante los primeros meses, la confianza en la autoridad pública creció y la narrativa oficial del “Estado presente” parecía restablecer un consenso casi clásico en torno a la intervención pública. Sin embargo, esa luna de miel fue breve. Lo que al inicio se presentó como una reafirmación del contrato social estatal derivó rápidamente en una crisis del sentido común estatista. A medida que la pandemia se prolongaba, las debilidades estructurales del Estado argentino —burocracia, desigualdad territorial, lentitud, clientelismo, déficit de coordinación entre niveles de gobierno— quedaron expuestas con crudeza. La precariedad del sistema sanitario, el colapso educativo, las dificultades logísticas para sostener las ayudas económicas y el deterioro de la economía doméstica generaron una creciente frustración social. Asimismo, el confinamiento prolongado, percibido por amplios sectores como una forma de arbitrariedad estatal, activó sentimientos ambivalentes: al mismo tiempo que se reclamaba más protección, se comenzó a desconfiar de la capacidad del Estado para ofrecerla. En un país donde la noción de “Estado presente” había sido parte del repertorio moral y político desde mediados del siglo xx, esa experiencia fue especialmente disruptiva. La pandemia no solo erosionó la eficacia del Estado en términos materiales, sino que afectó su legitimidad simbólica, cuestionando la idea misma de que “el Estado cuida”. Desde el punto de vista cultural, puede decirse que 2020 marcó el inicio del fin de un consenso moral. El estatismo argentino —esa creencia difusa pero arraigada según la cual el Estado debía estar siempre ahí, reparando, protegiendo, garantizando— se enfrentó con un espejo incómodo: la experiencia de su impotencia. El Estado, que había sido imaginado como escudo, comenzó a ser percibido como una estructura pesada e ineficaz, incapaz de responder con velocidad ni de cuidar con equidad. Este quiebre produjo, en el nivel del sentido común, una transformación profunda del vínculo entre ciudadanía y Estado. Muchos argentinos sintieron que “quedaron solos”, que el Estado ya no era un mediador confiable ni un horizonte de justicia. De allí emergió una sensibilidad más individualista y autogestionaria, en la que la apelación al esfuerzo personal y la autonomía adquirieron una nueva legitimidad cultural. Ese cambio de percepción se tradujo rápidamente en el plano político: la creciente simpatía hacia discursos liberales, la aparición de figuras mediáticas con una retórica antipolítica y antiestatal, así como el auge del discurso meritocrático se vinculan con ese punto de quiebre simbólico. La pandemia dislocó fuertemente el sentido común estatal, que abrió espacio a la emergencia de una nueva hegemonía discursiva centrada en la libertad individual, la eficiencia del mercado y la crítica al gasto público. En síntesis, 2020 marcó el comienzo de la caída empírica del apoyo al rol del Estado; así como también el inicio de una mutación cultural más profunda. Allí donde antes se afirmaba un Estado paternal, ahora se empieza a reclamar un Estado mínimo o “eficiente”.

☛ Título: La gran transformación de la cultura política argentina

☛ Autores: Ignacio Ramírez y Luis Alberto Quevedo

☛ Editorial: Biblos

☛ Edición: 2026

☛ Páginas: 179 páginas

Datos de los autores

Ignacio Ramírez es sociólogo y consultor político. Dirige el Posgrado en Opinión Pública y Comunicación Política de FLACSO Argentina y es docente del Máster en Análisis Político Aplicado de la Universidad de Murcia. Es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Cultura, Política y Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid.

Luis Alberto Quevedo es sociólogo e investigador de FLACSO Argentina, donde dirige el Posgrado en Opinión.