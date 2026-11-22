Nadie sabe exactamente cuándo, pero en algún momento de los últimos años, el rock volvió a estar en el centro de la escena musical. Un caso paradigmático de este nuevo ciclo es Camionero, dúo compuesto por Joan Manuel Pardo en guitarra y voces y Santiago Luis en batería y coros. Dos músicos a la cabeza de un movimiento que es una cooperativa de artesanos, una kermés y un ciclo de recitales que, precisamente, se llama Tracción a Sangre. “Parecemos dos, pero somos un montón”, puede leerse en algunas banderas de los shows que albergan, además de a los fans, al Acoplado, el colectivo de artistas independientes que se encarga de fabricar y comercializar remeras, botellas, parches (y su emparchado), posters y otras mercaderías camioneras. En los shows además se apersona la Rueda de Auxilio, grupo que gestiona las acciones en solidaridad con distintas causas o necesidades puntuales.

En mayo último, Camionero presentó su tercer disco de estudio, Pruebas de contacto, mezclado por Dylan Lerner y masterizado por Brian Lucey, quien trabajó Arctic Monkeys, Depeche Mode y The Black Keys, entre otros.Después de un año de gira por el país, Camionero se presentará el 19 de diciembre en el microestadio de Ferro, coronando su gran presente. En la sala de ensayo donde trabajan, Joan Manuel Pardo recibió a PERFIL.

—¿Cómo viene la larga presentación de ‘Pruebas de Contacto’?

—Viene muy bien, ya terminando esta etapa. El sábado último tocamos en La Plata y en lugar de llamarlo “presentación de disco”, le cambiamos el formato a “tracción a sangre”, que es el otro gran formato que venimos laburando. Hicimos énfasis en toda la parte de kermés, la feria, y el compartir con otras bandas. Estuvo más enfocado en esa respuesta con el público y el entorno que en el show o en la presentación de los temas.

—Se volvieron una banda muy federal.

—Creo que todo cambió cuando nos dimos cuenta de que había gente que quería ver a la banda al interior de nuestras fronteras. Nos lo replanteamos al principio, que hicimos un viaje exprés para tocar en el exterior: ¿Si te están esperando en algún rincón de tu país, donde nadie te pide pasaporte, nadie te pregunta por qué estás ahí, por qué vamos a ir a buscar a gente que no nos conoce? Toda esta última gira nos dio una muy buena sensación de ser una banda federal, y la verdad nos sentimos muy cómodos en esa posición.

—¿Y cómo sentís este asomo de masividad de la banda?

—Nunca buscamos ser una banda masiva. Lo que hacemos seguiría siendo igual así nos escucharan solo veinte personas.

—En este momento el rock goza de buena salud. Camionero se impone en este tiempo. ¿Hubiera sido igual en otro período?

—Quién sabe. Hoy la industria musical se está acercando a otra cosa. Hubo y hay una burbuja el tema del hip hop, el trap y la música urbana. Hubo una sobremanija de la industria y se pagaron precios que hoy no se pagarían, sabiendo que, a la larga, el negocio se irá achicando y depurando. Entiendo perfectamente la lógica de los artistas que se vuelcan a eso buscando masividad, pero son ciclos. Hace rato que la gente ligada a la industria más tradicional viene pregonando que el momento del rock volverá a llegar. El rock ocupó ese lugar masivo, de estadios, con bandas como Los Piojos o La Renga, y en algún momento volverá a hacerlo aunque nosotros hoy estemos cómodos construyendo desde otro lado.

—¿Por qué eligieron este formato de dúo y qué desafíos trae a la hora de componer?

—Somos dos, entre otras cosas, porque era un formato novedoso que nos servía para destacar dentro de una tradición de rock, de trío o cuarteto. Nos gustaba la idea, y además es una orquestación que te obliga a pensar el instrumento de otra manera por los condicionamientos que tenés. Te saca de los lugares conocidos y te lleva a explorar cosas nuevas. Obviamente, investigamos a otros dúos como The White Stripes, The Black Keys, Royal Blood o Death From Above 1979 para ver cómo hacían para generar ese sonido siendo solo dos.

—¿Cómo te llevás con soltar el sentido de las canciones que hacés?

—No tengo ningún problema. El sentido es el que la gente quiera darle. Si alguien entiende otra cosa, está perfecto; las canciones no tienen una única verdad.