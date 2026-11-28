El segundo juicio por el crimen de Tehuel de la Torre podría abrir una discusión inédita en la Justicia argentina sobre la composición de los jurados populares. Es que La representación legal de la madre del joven solicitó que cuatro de los doce ciudadanos que deberán decidir sobre la culpabilidad o inocencia de Oscar Alfredo Montes sean personas trans. Para ello, planteó la inconstitucionalidad de un artículo del Código Procesal Penal bonaerense que establece que los jurados deben estar integrados por seis hombres y seis mujeres.

El pedido fue reiterado este viernes durante una audiencia preliminar al juicio oral, prevista en el artículo 338 del Código Procesal Penal, ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata. La presentación original había sido realizada el 10 de septiembre de 2024 por los abogados Cristian Ariel González y María Dolores Amaya, pero todavía no había sido resuelta.

Según pudo saber PERFIL, el fiscal Martín Chiorazzi acompañó el planteo del particular damnificado. Ahora, la decisión quedó en manos del tribunal y, de prosperar, podría dar lugar a una experiencia inédita en materia de representación del colectivo trans en los procesos penales con participación ciudadana.

“Un juicio por jurado por trans homicidio sin personas trans en el jurado es como un femicidio sin mujeres en el jurado”, sostuvo González en diálogo con PERFIL..

Tercios. El planteo no se limita a solicitar que se contemple la posibilidad de que personas trans integren el jurado. Los abogados pretenden modificar, para este proceso, el criterio de distribución de los doce lugares: cuatro hombres, cuatro mujeres y cuatro personas trans.

Uno de los fundamentos de la presentación es que el propio espíritu de la legislación bonaerense apunta a garantizar la participación de una ciudadanía heterogénea en la administración de justicia. Sin embargo, para los representantes de la madre de Tehuel, ese objetivo no se cumple plenamente cuando se juzgan crímenes motivados por el odio a la identidad de género.

González recordó un antecedente que, a su entender, expuso esa problemática durante un debate oral realizado el año pasado. “El año pasado, en el juicio por intento de transhomicidio de Laura Moyano, se permitió que la defensa del imputado recusara con causa a todas las personas que tenían vínculo o cercanía con la comunidad LGBTIQ+. El ser parte de un jurado popular es un deber, pero también un derecho, y acá se priva a la comunidad trans de participar del juicio al crimen más atroz que sufren como comunidad, que los maten por el solo hecho de existir”, expresó el abogado a PERFIL.

Tehuel de la Torre tenía 21 años cuando desapareció el 11 de marzo de 2021. Ese día salió de su casa para encontrarse con Luis Alberto Ramos, quien le había ofrecido un supuesto trabajo como mozo en la localidad bonaerense de Alejandro Korn, partido de San Vicente.

El joven nunca regresó. Durante la investigación fueron encontrados rastros de sangre que coincidían con su perfil genético en la vivienda de Ramos, además de su teléfono celular quemado.

Pese a que el cuerpo nunca fue localizado, los investigadores reunieron una serie de evidencias que permitieron llevar a juicio a uno de los dos acusados.

El 30 de agosto de 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata, condenó a Ramos a reclusión perpetua por el homicidio agravado por odio a la identidad de género.

Montes, en tanto, optó por ser juzgado por un jurado popular.