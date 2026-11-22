Se dice que el Expresionismo abstracto nació en el Cedar Tavern entre borracheras y escandaletes. Es que el bar de la calle Cedar en el Village neoyorquino fue el punto de encuentro de Pollock, Kline, de Kooning, Rothko, entre otros, en los años 50. También se daban cita los escritores beatnik, cuando no estaban de gira, y colaboraron, sobre todo, en el rubro escándalos y borracheras. Pero esa es otra historia.

Entre los habitués del Cedar estaba John Chamberlain, el escultor que murió a los 84 años y que hizo que la chatarra se cotizara tanto como el mármol en el mundo del arte. Pero antes de encontrar en “Kline la estructura y en de Kooning el color”, como explicaba estas dos grandes influencias, Chamberlain fue a la guerra. En 1943 se alistó en la Marina hasta que regresó y se puso a trabajar como peluquero y maquillador.

Su autodidactismo duró hasta que ingresó en la Escuela de arte de Chicago y comenzó a traspasar los límites en el difícil terreno de la escultura. La experimentación de Chamberlain no fue solamente con traer materiales de los tachos de basura y de los desarmaderos. Su apuesta fue amalgamar escultura y pintura y escapar de las intelectualizaciones sobre qué es arte y qué no. “Todos quieren saber qué significa tal o cual obra. Aunque lo supiera, solo sabría lo que significa para mí…”. La pregunta sobre el sentido de una obra fue, quizá, la que nunca contestó y lo bien que hizo.