Colonización de nuestra vida interior

Toda época crea sus propias invisibilidades. Mientras nuestra atención se concentra en las grandes mutaciones tecnológicas y los cambios económicos que reconfiguran nuestras vidas, algo más sutil se desliza en la textura de lo cotidiano. Sin anunciarse, casi subrepticiamente, ciertas prácticas, gestos y sensibilidades van desapareciendo de nuestro horizonte compartido. El presente se transforma no solo por lo que emerge con estruendo, sino también por lo que se disipa en silencio.

Antes que una multiplicación de dispositivos y aplicaciones, la revolución digital es una ruptura antropológica que moldea nuestras formas de pensar, de sentir y de vincularnos. No solo ha modificado nuestras herramientas: ha alterado las coordenadas mismas de nuestra experiencia, nuestra relación con el tiempo, con el espacio, con los otros y con nuestro propio cuerpo.

Lo que estos ensayos proponen es una arqueología del presente: excavar en las capas de la vida diaria para identificar lo que se desvanece mientras miramos hacia otro lado. No por un afán nostálgico, sino por la convicción de que en esos residuos en lo que una civilización decide, sin notarlo, dejar atrás podemos leer algo de lo que somos. (…)

Si la era digital está rehaciendo nuestras subjetividades, vale preguntarse: ¿es esta la primera vez que una tecnología altera silenciosamente la textura misma de la experiencia humana? La respuesta nos obliga a mirar la historia de otro modo, a desviar la mirada desde los grandes acontecimientos hacia los desplazamientos sutiles que han modelado la conciencia de épocas enteras.

Un caso paradigmático fue la invención y difusión de la escritura alfabética. Cuando los griegos adaptaron el sistema fenicio, añadiendo vocales y simplificando los signos, no podían intuir que estaban creando mucho más que un método eficiente de registro: estaban, sin saberlo, reconfigurando la conciencia occidental. Lo fascinante y esto Platón lo intuyó siglos más tarde, en el Fedro, con una inquietud que sus contemporáneos no compartieron es que la escritura alfabética instaló una nueva economía cognitiva. El pensamiento, antes indisociable de la voz y el cuerpo, de los ritmos y las fórmulas mnemotécnicas, se exteriorizó y se volvió manipulable como objeto. La linealidad del alfabeto, con su secuencia ordenada de signos discretos, modeló un tipo de racionalidad analítica y abstracta que acabaría siendo la marca distintiva del pensamiento occidental.

La ironía histórica es notable: mientras la Grecia clásica debatía acaloradamente sobre política, metafísica o ética, su verdadera revolución, esa que había comenzado siglos antes y de la que dependerían todas las demás, se consolidaba en una tecnología de registro que pasaba prácticamente inadvertida. Los sofistas llenaban los foros con discusiones sobre el mejor régimen político, pero lo decisivo ocurría en el silencio de la escritura.

La primera revolución industrial, ocurrida entre 1760 y 1840, ofrece otro ejemplo. Mientras las chimeneas de las fábricas y el ferrocarril capturaban la atención pública, cambios más profundos se gestaban en los márgenes. La sincronización del tiempo ese sometimiento de la vida biológica al ritmo mecánico del reloj industrial trastocaba la vida humana sin que existiera un debate público al respecto. La desarticulación de comunidades rurales enteras, la pérdida de saberes artesanales acumulados durante generaciones, la transformación de la estructura familiar: todo esto ocurría mientras las miradas se concentraban en el vapor y el acero.

El historiador E. P. Thompson describió con agudeza esta mutación silenciosa: la imposición de una disciplina cronológica que sustituyó el tiempo orientado por tareas, vinculado a los ciclos naturales y las necesidades humanas concretas, por el tiempo abstracto y cuantificable del reloj industrial. Este giro, que alteró la conciencia misma de millones de personas, ocurrió sin manifiestos ni proclamas. Y sin embargo, fue tan decisivo como la mecanización productiva.

¿Cuál fue el hito fundacional del cambio actual? A diferencia de transiciones anteriores, la revolución digital rehúye esa claridad mítica de los orígenes. Si buscamos un punto de inflexión, podríamos situarlo entre 2007 y 2010. En 2007, Apple lanzó el iPhone, consolidando la convergencia entre telefonía, internet y computación personal. En 2008, Facebook superó los cien millones de usuarios. En 2010, Instagram inauguró la era de la comunicación primordialmente visual. En ese trienio, la tecnología dejó de ser una herramienta para convertirse en un entorno.

El vuelco actual no se distingue solo por su velocidad, sino por su capacidad para infiltrarse en las capas más íntimas de la vida humana. Mientras las revoluciones anteriores transformaron primero las condiciones materiales de existencia para luego alterar las subjetividades, la revolución digital invierte el proceso: comienza por la colonización de nuestra vida interior, de nuestros deseos, de nuestra atención, para luego reorganizar el mundo material en torno a esa nueva economía psíquica.

*Autor de Lo que se desvanece, editorial Sudamericana (Fragmento).