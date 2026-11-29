El despliegue de miles de militares por parte de Nayib Bukele en Haití tras la desaparición de cuatro efectivos salvadoreños a mediados de octubre pasado ha convertido a la crisis caribeña en un termómetro político y de seguridad para toda América Latina.

Lo que comenzó como una operación de respuesta y rescate frente a grupos armados se transformó en una apuesta de proyección regional para el presidente de El Salvador. Sin embargo, también expone los límites de exportar un modelo de seguridad sin un Estado funcional que lo sostenga.

En Haití gobierna Alix Didier Fils-Aimé, quien ejerce como primer ministro interino al asumir funciones del Poder Ejecutivo tras la disolución del Consejo Presidencial de Transición el 7 de febrero de este año.

El país caribeño, el más pobre de la región, no celebra elecciones generales desde 2016 y atraviesa una crisis prolongada en la que gran parte de Puerto Príncipe y otras zonas del país han estado bajo control de bandas armadas.

Paradoja en la región. La población haitiana recibió con entusiasmo a las fuerzas de Bukele, dispuestas a eliminar a las pandillas, pero crecen las dudas sobre el margen legal de la operación, los costos humanitarios y la sostenibilidad política a mediano plazo.

Para amplios sectores de la sociedad haitiana, golpeada durante años por la expansión territorial de las bandas armadas y la sensación de abandono internacional, la llegada de tropas salvadoreñas representa un quiebre emocional y simbólico. Muchos haitianos perciben que los organismos internacionales y las promesas externas no lograron frenar el deterioro cotidiano, mientras que la irrupción directa de contingentes salvadoreños devuelve la idea de que algo puede cambiar.

El respaldo popular a Bukele no se limita a un gesto diplomático; se expresa en movilizaciones y mensajes de gratitud de ciudadanos que ven en el mandatario salvadoreño una voluntad de acción que no encuentran en sus propias instituciones.

Polémica. Trasladar a Haití la estrategia de seguridad aplicada en El Salvador plantea diferencias estructurales que los analistas señalan con cautela.

Mientras que las pandillas salvadoreñas operaban con fuertes dinámicas de extorsión, control territorial y economías ilícitas locales, las estructuras armadas en Haití actúan con lógica paramilitar, alto poder de fuego y vínculos históricos con redes políticas y económicas del propio país.

En El Salvador, la ofensiva de seguridad se apoyó en un aparato estatal centralizado y con capacidad coercitiva. En Haití, en cambio, la crisis incluye un prolongado vacío institucional, ausencia de elecciones desde hace años y un Estado fragmentado que no logra ejercer autoridad plena sobre su territorio.

Expulsar a bandas de determinados barrios o infraestructuras estratégicas constituye un avance táctico, pero sin control institucional permanente, justicia efectiva y presencia estatal sostenida, los grupos armados pueden replegarse y reorganizarse.La intervención también ha abierto interrogantes sobre la coordinación internacional, la transparencia y la protección de la población civil.