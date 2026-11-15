Continúa la crisis aérea en Estados Unidos con numerosos vuelos demorados y cancelados

Los vuelos en Estados Unidos comenzaron a reanudarse ayer tras permanecer suspendidos durante cuatro horas debido a una falla masiva de las comunicaciones, pero las autoridades admiten que “tomará tiempo” volver a la normalidad.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, afirmó que “es seguro” viajar en avión, en un intento por llevar tranquilidad a la población. Aunque reconoció que la situación aún es problemática. “Las operaciones están regresando lentamente a la normalidad”, pero “seguirán viendo algunas demoras y cancelaciones mientras las aerolíneas reprograman vuelos y reposicionan aeronaves y tripulaciones donde más se necesitan”, advirtió.

La parálisis en todo el país el viernes por la noche provocó un caos generalizado, obligó a desviar aeronaves en pleno trayecto y dejó varados a cientos de miles de pasajeros en plena temporada de alta demanda.

Es la segunda vez que se emite una orden de detención total en tierra (ground stop) de esta magnitud en el espacio aéreo estadounidense, uno de los más transitados del mundo, desde los ataques terroristas contra las Torres Gemelas y el Pentágono del 11 de septiembre de 2001.

La interrupción de los despegues duró alrededor de cuatro horas y se levantó después de la 1 de la mañana del sábado. La Administración Federal de Aviación (FAA) sostuvo que reabrió el espacio aéreo “tras restablecer la funcionalidad total” en los centros de control de tráfico aéreo y verificar la estabilidad de las redes de transmisión de datos y voz entre los controladores y las cabinas.

“Nos tomará tiempo reanudar las operaciones normales debido al efecto dominó en las tripulaciones y las aeronaves fuera de posición. Nuestra máxima prioridad es la seguridad de ustedes y de sus familias cuando vuelan”, insistió Duffy.

El gobierno del presidente Donald Trump admitió que el incidente se debió a problemas críticos de telecomunicaciones con equipos que tienen décadas de antigüedad y que necesitan ser modernizados con urgencia. La falla afectó simultáneamente las comunicaciones de frecuencia de radio y las líneas terrestres que conectan los centros regionales de radar con las torres de control.

“Este es el problema de tener un sistema antiguo. Tenemos interruptores muy viejos, enrutadores muy viejos y usamos pequeñas líneas de cobre de los años 1980”, afirmó el secretario de Transporte. “Es un sistema antiguo que colapsó, y lo hizo en todas partes. Se sobrecargó”, explicó el funcionario al detallar la vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica de la aviación civil.

Pelea política. El incidente se produjo en medio de una intensa disputa entre el oficialismo y la oposición por los fondos requeridos desde la Casa Blanca. Duffy había solicitado formalmente el jueves al Congreso una partida extraordinaria de 30.100 millones de dólares para actualizar y modernizar de raíz el sistema de control de tráfico aéreo en el país, un proyecto plurianual que incluye el reemplazo de radares analógicos y redes de fibra óptica.

Desde la oposición, en tanto, líderes del Comité de Transporte de la Cámara de Representantes acusaron a la administración de utilizar la crisis con fines políticos y exigieron una auditoría independiente sobre el mantenimiento preventivo realizado en los últimos meses.

En medio del caos general, se cancelaron unos 7.700 vuelos y otros 11.500 sufrieron demoras significativas, incluidas decenas de rutas internacionales hacia Europa y América Latina, según datos de la plataforma de seguimiento aéreo FlightAware. Las principales aerolíneas, como American Airlines, Delta, United y Southwest, advirtieron que la reprogramación completa de sus itinerarios se extenderá hasta el lunes.

Los pasajeros abarrotaron las terminales de centros neurálgicos como Atlanta, Chicago, Dallas y Nueva York, desesperados por obtener explicaciones.

Una suspensión nacional de vuelos como esta es algo muy inusual. En enero de 2023, hubo una breve paralización en todo el país cuando falló el sistema de notificación para pilotos (NOTAM), lo que afectó principalmente los despegues matutinos. Pero el único otro episodio de este nivel, con cierre preventivo de todo el espacio aéreo nacional por seguridad operacional, ocurrió tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando ninguna aeronave comercial despegó durante días.

Lo que se descartó de inmediato es la posibilidad de un atentado o una intrusión externa. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, insistió en que los equipos de inteligencia y ciberseguridad no hallaron pruebas de acciones hostiles.

Impacto en la Argentina y reprogramaciones en Ezeiza

La parálisis del espacio aéreo estadounidense tuvo repercusiones inmediatas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde los carteles de “demorado” y las reprogramaciones alteraron toda la grilla nocturna del viernes y continúan generando efecto dominó este sábado.

Las principales aerolíneas que conectan ambos países debieron retrasar sus despegues a la espera de la reapertura. El vuelo AR1302 de Aerolíneas Argentinas con destino a Miami, previsto para las 22.45 del viernes, recién pudo despegar a las 04.14 de la madrugada del sábado. Los servicios nocturnos de Delta, United y American Airlines sufrieron atrasos de varias horas.

El caso más severo fue el vuelo AA900 de American Airlines a Miami (programado para las 21.30 del viernes), que fue reprogramado directamente para las 20.50 de este sábado, al igual que el AA996 a Dallas, que sufrió múltiples cambios antes de salir en la madrugada.

Entre las aeronaves que ya estaban en el aire al momento de la alerta, un vuelo de LATAM que había partido desde Buenos Aires debió ser desviado preventivamente hacia Colombia. Por el contrario, el servicio AR1304 de Aerolíneas Argentinas rumbo a Miami, que sobrevolaba territorio colombiano cuando se emitió la orden, recibió autorización para continuar su ruta sin inconvenientes.

En sentido inverso, los vuelos procedentes de Miami, Nueva York, Houston, Dallas y Atlanta arrastraron demoras importantes en sus arribos a Ezeiza debido a que las aeronaves quedaron retenidas en tierra en EE.UU. durante las cuatro horas que duró el apagón. Recién anoche se fue normalizando.