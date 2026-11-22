En La gran violencia, Maurizio Lazzarato coloca la guerra, la violencia y el imperialismo en el centro de su interpretación del capitalismo contemporáneo. Sostiene que la acumulación capitalista no puede separarse de la apropiación, la coerción estatal y la dominación política. La guerra es condición primordial de reproducción misma del sistema en su conjunto.

Prolonga preocupaciones de ¿Hacia una nueva guerra civil mundial?, El capital odia a todo el mundo. Fascismo o revolución y El imperialismo del dólar. Crisis de la hegemonía estadounidense y estrategia. La deuda, la financiarización, el ascenso de las derechas y la militarización expresan relaciones de fuerza y dominación de clase. La crisis de la hegemonía estadounidense, China, los BRICS y las guerras actuales forman parte de una disputa entre grandes potencias.

Su aspecto más polémico es la crítica al pensamiento posterior a Mayo del 68, a Foucault, Deleuze y Guattari. Lazzarato cuestiona el desplazamiento de la revolución hacia la micropolítica, las resistencias cotidianas y la producción de subjetividad. A su juicio, ese giro relegó categorías centrales del marxismo: imperialismo, propiedad privada, lucha de clases, organización y estrategia revolucionaria.

Aquí reside el núcleo marxista de su crítica: las relaciones de poder no pueden analizarse al margen de la explotación, la violencia estatal y la lucha de clases. Tampoco las resistencias parciales conducen por sí mismas a una ruptura con el capitalismo. Sin organización, programa y estrategia, pueden quedar fragmentadas.

Sin embargo, Lazzarato tiende a presentar tradiciones heterogéneas como si compartieran una misma renuncia política. Foucault, Deleuze y Guattari no pueden reducirse a una teoría de las resistencias sin potencia transformadora. El problema es establecer los límites de la subjetividad frente a las estructuras de clase y el poder económico.

La pregunta central: ¿por qué la guerra parece imponerse mientras la revolución se vuelve menos imaginable? La derrota revolucionaria y la fragmentación dificultan construir una fuerza capaz de enfrentar al capital. Por eso Lazzarato recupera a Lenin, Rosa Luxemburgo y la estrategia revolucionaria.

La gran violencia es una intervención contra una izquierda que, según el autor, ha perdido el horizonte de la revolución. Su mérito es recordar que el capitalismo también se sostiene mediante coerción, guerra e imperialismo. Su límite aparece cuando esta centralidad de la violencia produce diagnósticos totalizadores y su crítica al pensamiento post-68 simplifica tradiciones diversas.

Desde una perspectiva marxista, el desafío es recuperar lucha de clases, imperialismo y estrategia sin abandonar nuevas formas de dominación. Demostrar que la guerra es constitutiva del capitalismo no basta para explicar cómo derrotarlo: la cuestión decisiva es cómo transformar resistencias dispersas en una fuerza organizada capaz de disputar el poder.

La gran violencia

Autor: Maurizio Lazzarato

Género: ensayo

Otra obra del autor: Políticas del acontecimiento; La fábrica del hombre endeudado; Potencias de la invención; El capital odia a todo el mundo

Editorial: Tinta Limón, $ 35.000