Cumbre entre Trump, Xi Jinping y Putin para redibujar el tablero global

Estados Unidos confirmó que el jueves próximo el presidente Donald Trump mantendrá un encuentro privado tripartito con sus pares de las otras dos potencias mundiales, Xi Jinping (China) y Vladimir Putin (Rusia), aprovechando la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen. Un hecho que marca un hito geopolítico sin precedentes recientes.

Se trata de la primera reunión conjunta entre los mandatarios de las tres mayores potencias nucleares del mundo, un cara a cara breve e informal que, aunque no se espera que produzca tratados vinculantes, simboliza el profundo reacomodamiento del orden global en un escenario de alta volatilidad y con guerras activas.

La génesis de esta cita se remonta a octubre, cuando el Kremlin deslizó la idea de una suerte de nueva Conferencia de Yalta –en referencia a la cumbre tras el final de la II Guerra Mundial– para redibujar esferas de influencia global y abordar el conflicto ucraniano al margen de Kiev. Aunque Washington y Beijing descartaron formalmente ese formato, la fórmula trilateral finalmente se concretará en el polo tecnológico chino.

Fuentes de la Administración estadounidense señalan que Ucrania quedará fuera de la agenda oficial, dando prioridad a la guerra en Irán y a la exploración preliminar de un eventual marco de control de armas nucleares tras la expiración en febrero del tratado Nuevo START entre Rusia y Estados Unidos.

Peligro nuclear. La cuestión atómica constituye uno de los ejes centrales del encuentro, aunque las asimetrías dificultan cualquier avance inmediato. Según estimaciones del Pentágono, mientras Washington y Moscú poseen cada uno más de 5.000 ojivas nucleares, el arsenal de Beijing supera las 600 cabezas, con proyecciones de alcanzar el millar hacia 2030.

Analistas internacionales destacan que, debido a esta disparidad, China ha rechazado históricamente sumarse a negociaciones de reducción armamentística, por lo que desde la propia Casa Blanca advierten que la reunión de Shenzhen debe entenderse apenas como un primer contacto exploratorio.

Pretensiones de cada uno. Cada líder llega a Shenzhen con cálculos estratégicos diferenciados. Para el presidente estadounidense, que viaja acompañado por el empresario Elon Musk y sin delegación corporativa oficial, la cita representa su tercer encuentro del año con Xi Jinping, con quien busca gestionar tensiones comerciales y asegurar el suministro de tierras raras y minerales críticos, evitando fricciones en temas sensibles de inteligencia tecnológica. Paralelamente, Trump aspira a proyectar sintonía personal con Putin, reforzando su narrativa de ser un interlocutor privilegiado con el líder ruso.

Para Moscú, el formato trilateral resulta altamente favorable: permite discutir la arquitectura de seguridad global sin la presencia de la Unión Europea ni de Ucrania, consolidando la erosión de los foros multilaterales occidentales.

En la guerra con Ucrania, Rusia mantiene exigencias de máxima, como el repliegue de fuerzas de la OTAN a sus posiciones de 1997.

Por su parte, China enfrenta un delicado equilibrio. Según analistas asiáticos, Xi Jinping busca proyectarse como un actor indispensable en la estabilidad global sin quedar subordinada a la agenda de Washington ni verse arrastrada por las confrontaciones de Moscú, protegiendo al mismo tiempo sus vitales vínculos comerciales con el resto del mundo.

Inevitablemente, este encuentro de apenas un par de horas eclipsará el programa oficial de las 21 economías de la APEC, robando protagonismo a la vidriera tecnológica que Shenzhen pretendía exhibir ante el mundo.