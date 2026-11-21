Hace ya varios años que dejó de ser el hijo de Àngel Mahler para tener su propio recorrido artístico. Damián Mahler creó un espectáculo que combina orquesta sinfónica con una banda en vivo integrada por Hernán Migliano (Paul), Sebastián Spano (John), Mateo Abelenda (George) y Dan Hakim (Ringo) más una puesta audiovisual. La creación se llama The Beatles Symphonic Fantasy y se presentó el jueves 12 de noviembre en el Teatro Coliseo. Promete que volverán el próximo año, ya que ahora retoman su gira internacional por Europa y Medio Oriente de la mano de los temas inolvidables de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Los arreglos originales son del director y compositor argentino Damián Mahler y aquí explica cómo se gestó.

—¿Es un invento tuyo?

—Es un invento nuestro, me refiero también a la productora de SIRA, es un producto que desarrollamos integralmente entre argentinos y españoles, pero realizado aquí.

Está pensado para que en cada lugar que vamos se sume la orquesta del lugar. Viajamos un grupo fijo de técnica y la banda, en total somos once. Llegamos con las partituras que es algo fácil de trasladar. En definitiva la música es un lenguaje universal. Nos enriquecemos mutuamente.

—¿Cómo nació esta idea?

—Las partituras de los Beatles las transformé para orquesta, son propias de las versiones que el que el público escuchó. Me basé en las canciones de los Beatles. Los espectadores cuando vienen a este espectáculo se encuentran con los temas, ya que la orquesta lo transforma en algo que es reconocible. La orquesta se sube a las canciones, participa, colabora y se genera una sinergia entre la banda de rock y ella.

No queríamos que dejase de ser un recital de rock, celebratorio y festivo.

—¿Están los cuatro periodos de los Beatles?

—Sí las cuatro etapas. También queríamos lograr con el espectáculo mostrar esta evolución que tuvieron ellos en su música. Hay momentos favoritos del público como los temas completos como Hey Jude, Come Together o Here Comes the Sun. Pasamos desde la primera Love Me Do hasta el final del disco Abbey Road. Tuvimos que hacer una selección sino el espectáculo duraría seis horas.

—¿Cuál fue el periodo que más te costó orquestar?

—El primero, porque al escuchar Come Together inmediatamente se me vinieron mil ideas que podría agregar en la orquestación que potencia el material que está. En definitiva la música tiene una energía tan enorme que bastó con conectarme para que la orquesta sea también un vector de eso.

—¿En tu casa también se escuchaba a los Beatles?

—No, mis padres no eran grandes fans de los Beatles. Pero cuando cumplí trece años mi padre me regaló tres CDs: KISS, Queen y Beatles. Hoy en día tanto Queen como los Beatles son mis bandas favoritas. En el caso de los Beatles fue algo que fui descubriendo porque no crecí con esa música. Mi admiración fue creciendo, al contrario de otras músicas que uno escucha cuando es chico y que después se las olvida, en el caso de los Beatles fue y sigue siendo algo que me sigue sorprendiendo, descubriendo y redescubriendo. Cada vez encuentro más profundidad en su material y más sentido en su música.

—¿En qué países ya estuvieron?

—Estuvimos en Cuba, Kuwait, España, en la ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Ecuador, Chile y Colombia e iremos a Portugal.

—¿Cómo es el encuentro con las orquestas en los diferentes países?

Como fue el caso de Kuwait, donde no conozco ni sus costumbres, ni su idioma siempre es fácil la comunicación porque creo que no hay nada en el mundo que sea tan unificador como la música.

Celebración muy, muy cercana

J.M.D.

El 4 de mayo de 2027, la galaxia muy, muy lejana celebrará en Buenos Aires. En el marco de los 50 años de Star Wars, Disney anunció Star Wars: Una Nueva Esperanza en Concierto, un espectáculo sinfónico en vivo que se realizará en el Movistar Arena y coincidirá con el Star Wars Day, la fecha que los fanáticos de todo el mundo dedican a la saga.

La propuesta recupera una de las dimensiones más reconocibles del universo creado por George Lucas: su música. Desde el estreno de la primera película, en 1977, las composiciones de John Williams se convirtieron en una parte esencial de la identidad de Star Wars. Sus temas acompañan la aventura, definen personajes y escenarios, anticipan amenazas y construyen una épica que trascendió la pantalla. La fanfarria inicial, la Marcha Imperial y el tema de la Fuerza son melodías que millones de espectadores pueden reconocer desde sus primeros acordes.

El concierto propone escuchar ese universo en vivo, con una interpretación sinfónica asociada a las imágenes y a la historia de Una Nueva Esperanza, la película que inició la saga. El anuncio se realizó durante el Upfront ’27 de Disney en Argentina, donde la compañía presentó también sus estrenos y experiencias para el próximo año.

La celebración tendrá otros hitos: el 17 de febrero de 2027 volverá a los cines, en su formato original, una versión de la película de 1977. Medio siglo después de su estreno, Star Wars sigue convocando a distintas generaciones y expandiendo su universo entre películas, series, música y espectáculos. Esta vez, la invitación será volver al comienzo y reencontrarse con una historia que también se cuenta a través de sus sonidos.