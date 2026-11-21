Una cadena sin precedentes de interrupciones en infraestructuras críticas y plataformas digitales durante este mes está alarmando a los estadounidenses y reavivando el fantasma de una vulnerabilidad sistémica. Lo que comenzó como fallas técnicas aparentemente aisladas derivó en una psicosis colectiva que vació estantes de suministros de emergencia y obligó a las máximas autoridades de Washington a salir a desmentir un ataque coordinado.

La crisis se desencadenó el jueves 12 de noviembre, cuando una caída masiva en los servicios de Microsoft 365 dejó sin mails ni herramientas laborales como Teams, Word o Excel a más de 450 millones de usuarios en todo el mundo durante casi un día completo. Apenas veinticuatro horas después, el viernes 13, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó dejar en tierra todos los vuelos en territorio estadounidense tras un colapso en sus sistemas informáticos, afectando a cerca de un millón y medio de pasajeros.

La secuencia no se detuvo allí. Esta semana, importantes entidades financieras como JPMorgan Chase reportaron interrupciones en sus sistemas de pago digitales, mientras que el martes 17 se conoció un incidente en un punto altamente sensible: una caída en NSA Net, la red interna clasificada que utiliza la Agencia Nacional de Seguridad para compartir inteligencia.

El apagón obligó a la agencia a ordenar el ingreso escalonado de su personal mientras evaluaba el alcance del desperfecto.

Pánico y compras masivas. Según una investigación publicada por The Washington Post, la sucesión de interrupciones tuvo un fuerte impacto psicológico en la población.

El temor se intensificó con la circulación en redes sociales de rumores sobre un supuesto “apagón mundial de 72 horas”. La coincidencia de las fallas con un simulacro rutinario de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el organismo oficial que coordina la respuesta ante catástrofes,alimentó esos rumores.

Un sector de la población estadounidense entró en pánico y se lanzó de lleno a comprar en supermercados, ferreterías y comercios de excedentes militares.

Cadenas minoristas como Walmart, Home Depot y Lowe’s registraron un repunte notable en la venta de equipos de contingencia. En Del City, Oklahoma, el propietario de Brigadoon Army Surplus confirmó al diario estadounidense que las raciones de emergencia y los suministros de agua se agotaron por completo.

A diferencia de los tradicionales entusiastas de la supervivencia, el perfil actual abarca a ciudadanos comunes: desde Korrie Roth, una especialista en tecnología de 37 años y madre de cinco hijos en Indiana que comenzó a almacenar conservas de forma intensiva, hasta un mecánico aeronáutico retirado de 60 años que desembolsó 3.500 dólares en el último mes para adquirir una estación de energía solar, diecisiete tanques de propano y un calefactor portátil.

Los kits más demandados incluyen radios a batería, filtros purificadores de agua, alimentos no perecederos, generadores solares, medicamentos básicos y, fundamentalmente, dinero en efectivo en mano, tras comprobarse la fragilidad de las billeteras digitales y tarjetas bancarias.

Desmentidas oficiales. Ante la creciente incertidumbre, el Gobierno estadounidense intentó llevar calma. El secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció que la población está “asustada e insegura”, pero enfatizó que no existe evidencia de un ataque sistémico ni de conexión entre los incidentes. En la misma línea, el vicepresidente JD Vance declaró a la cadena Fox News que no se avecina ninguna crisis y desaconsejó construir búnkers o acaparar víveres.

No obstante, The Washington Post reveló fisuras internas: dos funcionarios de FEMA confesaron bajo anonimato que incluso dentro del organismo encargado de gestionar catástrofes varios empleados retiraron dinero en efectivo por precaución, escépticos ante la versión de la mera coincidencia.

Por su parte, expertos en ciberseguridad apuntan a una causa estructural: la velocidad con la que la inteligencia artificial descubre vulnerabilidades obliga a corporaciones y agencias estatales a desplegar actualizaciones y parches de código de manera apresurada. En el caso de Microsoft, por ejemplo, un cambio de código arrastrado durante meses falló al enfrentarse a un pico de tráfico masivo. Así, más que un sabotaje externo, el verdadero riesgo parece residir en una infraestructura digital cada vez más compleja, interdependiente y difícil de controlar.