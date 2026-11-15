EE.UU. propuso a Ucrania ceder territorio a cambio de su adhesión a la OTAN

Estados Unidos propuso por primera vez que Ucrania ceda territorio a Rusia a cambio de su adhesión a la OTAN, declaró el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, e insistió en que “la guerra debe terminar” antes de debatir la seguridad en Europa.

En los últimos días hubo una intensa actividad diplomática para intentar poner fin a la guerra en Ucrania, desatada en febrero de 2022 por la invasión rusa. Los emisarios estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, han encadenado varias reuniones en Abu Dabi con negociadores ucranianos y rusos.

Luego viajaron a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, y a Dublín, donde mantuvieron un encuentro con Zelenski.

El diálogo no propició avances decisivos para resolver el conflicto bélico más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, pero ha permitido que todas las partes coincidan en que los europeos deberían estar asociados a futuras negociaciones.

Durante los encuentros, “los estadounidenses plantearon una pregunta: ‘¿Qué pasaría si Ucrania se uniera a la OTAN? ¿Se retiraría Ucrania del Donbás?’ Era la primera vez que se planteaba”, afirmó Zelenski a los periodistas el viernes con la condición de no publicar las declaraciones hasta el sábado.

Garantías de seguridad. Según Zelenski, Ucrania debate “garantías de seguridad específicas por parte de la OTAN y la UE” para continuar con estas negociaciones.

Si los países occidentales las confirman, “entonces preguntaré a la sociedad ucraniana qué opina: ¿lo aceptamos o no? No tengo derecho a tomar esa decisión por mi cuenta”, dijo el mandatario ucraniano.

Rusia controla actualmente alrededor de una quinta parte del territorio de su vecino: la península de Crimea, anexionada en 2014; la mayor parte de las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, conocidas conjuntamente como el Donbás; y amplias zonas de las regiones meridionales de Zaporiyia y Jersón.

Moscú exige la retirada completa del ejército ucraniano de Donetsk, una condición que hasta ahora Kiev siempre había rechazado por considerar que dejaría al país expuesto a nuevos ataques rusos.

Zelenski ha criticado la idea de revisar la arquitectura de seguridad de todo el continente, esgrimida por los rusos. El concepto ha encendido las alarmas entre los países europeos. En 2021, antes de invadir Ucrania, Moscú dio un ultimátum a Occidente para que retirara las tropas de la OTAN de Europa del Este.

“Esto es peligroso porque, en mi opinión, son precisamente cosas como esta las que conducen a guerras o a escaladas”, dijo Zelenski a los periodistas.

El viernes en Dublín, Europa eligió cinco países (Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y Polonia) que enviarán representantes a futuras negociaciones sobre Ucrania, un cambio sustancial para que no sea solamente Estados Unidos quien determine los temas a tratar. “Lo principal es que Europa estará” en las conversaciones, dijo Zelenski a los medios.

Ucrania y Europa insisten en que cualquier conversación debe priorizar el fin de los combates. “No podemos dar la vuelta a todo y empezar hablando de cambiar el marco de seguridad en el mundo. Primero debe terminar esta guerra”, sostuvo Zelenski.

Las tropas de Moscú han avanzado lentamente hacia el oeste desde el lanzamiento de la invasión en febrero de 2022, pero no han podido apoderarse de toda la región de Donetsk debido a la fuerte resistencia ucraniana.