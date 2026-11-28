La intensificación del conflicto armado entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes de Yemen, sumada al bloqueo del estrecho de Ormuz, está llevando al mercado petrolero global a un escenario de alta tensión.

Cuando el suministro energético ya operaba con márgenes estrechos por la obstrucción en el Golfo, los ataques sobre infraestructura saudita y las rutas marítimas reavivó el temor a un aumento de precios.

En las últimas semanas, el enfrentamiento entre los sauditas y las fuerzas hutíes escaló con golpes dirigidos al corazón energético y logístico del reino. Los hutíes reivindicaron ataques con drones y proyectiles contra la refinería de Ras Tanura, la mayor de Arabia Saudita, con capacidad de hasta 550.000 barriles diarios y vinculada a terminales clave de exportación.

También se produjeron impactos de proyectiles e incendios en la refinería de Jazan, sobre el mar Rojo, con interrupciones operativas, además de acciones contra los puertos sauditas de Yeda y Jizan. Esto fue en respuesta a los bombardeos de la coalición saudita sobre el puerto yemení de Hodeidah y otras zonas de Yemen, con un saldo creciente de víctimas civiles.

En los mercados, las cotizaciones del crudo han respondido con rebotes ante cada escalada militar y el temor a que los daños en refinerías o terminales se vuelvan persistentes.