El Papa dio misa en un pueblo andino de Perú

El papa León XIV expresó ayer su preocupación por el “sufrimiento” de las comunidades rurales presionadas al éxodo por la pobreza, durante una misa en un pequeño pueblo en los Andes del norte de Perú.

Miles de pobladores se acercaron desde temprano a una explanada en el poblado de Santa Cruz de Succhabamba, rodeada de colinas verdes a 2.000 metros de altitud para escuchar al Pontífice, que viajó desde Chiclayo.

Durante la misa, el papa expresó “gran preocupación” por la desatención que sufren las personas y puso de ejemplo a los pueblos rurales, como Santa Cruz, de unos 5.000 habitantes. “Pensemos en estos lugares, en el sufrimiento de quien se ve obligado a abandonar su patria para buscar un futuro mejor en las grandes ciudades de la costa”, dijo el líder de los 1.400 millones de católicos del mundo.

También invocó a reflexionar “en las dificultades” de la “baja natalidad, que vacían los pueblos” y su desigual participación en la distribución de la riqueza derivada de “recursos de la tierra”. La región Cajamarca, donde se encuentra el pueblo, es la que más habitantes ha perdido por migración interna, según un censo de 2025: unas 729.000 personas nacidas allí viven en otras partes del país. También tiene un 41% de pobres, la cifra nacional más alta, de acuerdo con datos del gobierno.

Antes de la ceremonia al aire libre, León XIV visitó una iglesia en el centro del poblado para orar frente al venerado Señor del Costado, patrón de la localidad, cuya estatua simboliza a un Cristo que sangra por un lado del torso.

Cuando Robert Prevost era obispo de Chiclayo, viajaba hasta la localidad para su fiesta patronal, en septiembre. La última vez que estuvo ahí fue en 2022 y había prometido volver. Durante la misa, el papa aseguró que las tradiciones religiosas colectivas, la “piedad popular”, ofrecen “un antídoto saludable contra la superficialidad y el consumismo, hoy tan extendidos”.

“La fe en los altos Andes ha crecido sencilla y genuina, expresada en tradiciones y fiestas que unen pueblos y generaciones, hasta convertirse” en un “estilo de vida en el que nadie se encuentra solo, ni siquiera frente a las adversidades”, señaló.

La diócesis de Chiclayo administra varios poblados andinos, de difícil acceso, a los que en ocasiones Prevost tenía que llegar a caballo o en mula, como se le ve en fotos de años atrás. Ayer, León XIV viajó en el “papacóptero”, helicóptero militar renombrado por las Fuerzas Armadas.

Una vez en Santa Cruz, recorrió a bordo de un vehículo militar descapotable las calles del poblado mientras los fieles lo aclamaban. En una estrecha calle, todas las fachadas exhibían murales del papa.

Perú es uno de los países más católicos de Latinoamérica, después de Paraguay, México y Ecuador. Según el Latinobarómetro, un 67% de la población profesa el catolicismo.

A León XIV le restan dos días de actividades en Perú. Hoy viajará a Cusco por la mañana para reunirse con los fieles en Saqsaywaman y rezar el Ángelus frente a la Catedral. Luego se trasladará a Pucallpa para encontrarse con los pueblos amazónicos. Mañana regresará a Roma.