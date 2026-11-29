Cuando Ridley Scott estrenó Blade Runner, en 1982, imaginó una ciudad de edificios interminables, lluvia permanente y seres artificiales que reclamaban el derecho a vivir. Basada en la novela de Philip K. Dick, la película redefinió la ciencia ficción y su imagen del futuro. Denis Villeneuve retomó ese universo en Blade Runner 2049. Ahora, Blade Runner 2099, la serie de ocho episodios que llega a Prime Video, avanza medio siglo más y ya es celebrada como una de las mejores del año. En este mundo, los replicantes han ganado la guerra y ocupan el lugar dominante de la sociedad. Cora (Hunter Schafer), una humana que ha cambiado de identidad para proteger a su hermano, se ve obligada a convertirse en Blade Runner. Su camino se cruza con Olwen (Michelle Yeoh), una replicante que atraviesa los últimos días de su vida útil. Al frente de la nueva producción está Silka Luisa, creadora de Shining Girls, que buscó una perspectiva propia dentro de esta mitología y volvió a la novela de Dick: “Creo que lo más inteligente de lo que hizo Ridley Scott fue imaginar el futuro mirando hacia el pasado. No era una manera habitual de abordar el género y permite transformar referencias conocidas en algo nuevo. Para nosotros fue muy importante recuperar esa metodología. Miramos hacia los años 40, volvimos a los 80 y recorrimos diferentes períodos de la historia para encontrar referencias de vestuario, objetos, arquitectura y diseño. Después reunimos todos esos elementos, los pusimos en relación y construimos una especie de collage. El resultado es un mundo que puede sentirse familiar y, al mismo tiempo, profundamente extraño”. Y suma: “Cuando imaginamos el futuro como algo que no tiene ninguna relación con el mundo que conocemos, corremos el riesgo de volverlo demasiado distante. Es difícil establecer una conexión emocional con un lugar que no tiene ningún punto de contacto con nuestra experiencia. La propuesta de Ridley tiene algo muy presente, concreto y táctil. Uno puede reconocer fragmentos de su propia realidad, aunque todo esté ligeramente desplazado. No se trata de diseñar un futuro ajeno, sino de tomar elementos de nuestro mundo y combinarlos de otra manera”.

—Cuando uno trabaja con una mitología tan reconocible, ¿cómo encuentra un equilibrio entre respetar el legado y construir una identidad propia? ¿En qué momento aparece la voz personal dentro de una historia que ya tiene tantos autores y tantas interpretaciones?

—Cada vez que escribís algo, inevitablemente hay una parte de vos que termina apareciendo en la historia. Lo interesante es que muchas veces no sos completamente consciente de cuánto de tu propia experiencia estás incorporando hasta que el trabajo está terminado.

En mi caso, por ejemplo, hay una relación emocional entre Cora y Olwen que hoy puedo reconocer de una manera mucho más clara. La historia de Cora incluye la muerte de su madre y la posibilidad de encontrar una figura materna sustituta en Olwen. Mi propia madre falleció, y creo que la idea de enfrentarse a la mortalidad está mucho más presente en la serie de lo que yo misma advertía mientras estaba escribiendo. Ahora que todo está terminado, puedo entender por qué determinados temas aparecieron en la narración. Hay conexiones emocionales que uno no planifica conscientemente: forman parte de lo que uno es y encuentran un lugar en los personajes.

En cuanto a la identidad visual, creo que sucede algo parecido, aunque de una manera más colectiva. Una vez que estás en el set, todo depende de miles de decisiones pequeñas: elegir un sombrero en lugar de otro, decidir qué objeto debería estar sobre una mesa, cómo debería verse una habitación o qué materiales corresponden a determinado espacio. Esas decisiones se acumulan y terminan construyendo una estética. No se trata solamente de mis preferencias: cada colaborador aporta su imaginación y sus gustos. Muchas miradas individuales forman una idea coherente.

—La muerte, la memoria y las relaciones personales siempre estuvieron en el corazón de Blade Runner. ¿Cómo trabajaste para que esos temas no fueran solamente referencias a las películas anteriores, sino que tuvieran una dimensión emocional propia?

—Creo que una de las cosas más interesantes de escribir es descubrir que los temas personales pueden aparecer de maneras inesperadas. En el caso de Cora y Olwen, la relación entre ambas está atravesada por la mortalidad y por la posibilidad de encontrar una conexión con alguien que, en principio, pertenece a un mundo completamente diferente.

La franquicia siempre estuvo interesada en la identidad, los recuerdos y aquello que nos permite reconocernos como humanos. Son temas filosóficos, pero también profundamente emocionales: pueden aparecer en una relación, una pérdida o la necesidad de encontrar compañía. Me interesa que una historia de ciencia ficción pueda hablar de experiencias que todos conocemos. Podés tener replicantes y tecnologías que todavía no existen, pero las emociones de los personajes siguen siendo reconocibles.

—En términos de tono, ¿qué era lo que más te interesaba recuperar de Philip K. Dick? ¿Había algún aspecto de la novela original que sintieras que todavía tenía posibilidades narrativas que las películas no habían explorado?

—Quería que la serie tuviera un tono más cercano a Philip K. Dick. Esa fue una de mis principales guías. Creo que muchas de las decisiones que tomamos, tanto en la escritura como en la estética y en la construcción de los personajes, especialmente los secundarios, estuvieron orientadas por el deseo de acercarnos al libro original.

Me interesaba recuperar esa sensibilidad y acercarme al espíritu de la novela, sin dejar de pensar en una audiencia televisiva contemporánea. No quería reproducir las películas. La literatura de Dick tiene una personalidad definida y ofrece posibilidades que vale la pena explorar. Volver a ese material fue una manera de encontrar un camino propio dentro de una historia con una identidad muy poderosa.

—En una producción de esta escala, las decisiones visuales involucran a cientos de personas. ¿Cómo se consigue que esa suma de imaginaciones individuales no termine fragmentando el universo?

—Es una de las partes que más disfruto del proceso. Hay algo muy interesante en observar cómo cada departamento aporta su propia sensibilidad. El vestuario, la dirección de arte, los objetos y la fotografía tienen una manera particular de interpretar el mundo que estamos construyendo.

Una decisión aislada puede parecer pequeña, pero cientos de decisiones construyen una identidad. Me gusta mirar el resultado y reconocer los aportes de cada persona. Cuando todo funciona, no se percibe como una colección de ideas separadas, sino como una sola visión. Esa es una de las cosas más hermosas de hacer televisión: muchas personas, con sensibilidades distintas, trabajan para darle forma a un mismo pensamiento.

—¿Qué esperás que encuentre el espectador cuando se acerque a Blade Runner 2099? ¿Qué te gustaría que permanezca después de recorrer esta nueva historia?

—Me gustaría que pudiera entrar en ese mundo y sentir que es un lugar que reconoce, pero que también tiene algo completamente nuevo. Esa combinación es fundamental para mí. No quería que fuera un futuro sin relación con nuestra experiencia, pero tampoco quería que se tratara simplemente de repetir imágenes que ya conocemos.

Blade Runner permite regresar a preguntas sin respuestas definitivas: qué significa ser humano, qué hacemos con nuestros recuerdos, cómo nos relacionamos con la muerte y qué lugar ocupa la empatía. Son preguntas que cambian según el momento histórico y la perspectiva. El futuro cambia, pero las preguntas sobre nosotros mismos continúan acompañándonos.