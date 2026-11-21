Un nuevo guion de Quentin Tarantino convertido en película, Las nuevas desventuras de Cliff Booth, llega a cines argentinos el 26 de noviembre, mientras que la plataforma Netflix la estrena el 23 de diciembre. El anuncio ocurrió en una acción de prensa reciente, realizada en Estados Unidos, donde el mismo Tarantino compartió escena junto a David Fincher, el director, y el protagonista principal, Brad Pitt.

El guión es secuela de Once Upon a Time in Hollywood (Érase una vez en Hollywood), novela de Quentin Tarantino, en inglés —escrita a partir de su film de 2019 y publicada por Harper Collins—, donde rescata el género sobre un éxito de taquilla, “películas noveladas”, que aprovechan el recuerdo en los lectores de la versión fílmica, así son innecesarias descripciones detalladas y reflexiones extensas sobre ambientes o circunstancias, pura acción (ver recuadro).

Si la ucronía original se basa en el fracaso criminal de Charles Manson, acaso sepulturero del Flower Power, la dimensión simbólica del nuevo relato coloca en escena una condición humana común a la sociedad norteamericana: el sobreviviente. Y no solo a la guerra (Segunda Mundial, Corea, Vietnam, Golfo, Afganistán, las de hoy en día), sino a la exclusión social que ella implica. De hecho, Cliff Booth ya no es doble de riesgo, sino que su forma de vida es correr verdadero peligro al servicio de terceros con dinero suficiente. Es decir: la guerra nunca termina.

Cliff bascula entre el Marlowe de Chandler y el investigador Gittes de “Chinatown”

Los Ángeles es el escenario, la meca del cine y el poder, donde Cliff bascula entre el Marlowe de Raymond Chandler; el investigador Gittes encarnado por Jack Nicholson en Chinatown (1974) —dirigida por Roman Polanski—, donde John Huston es el poderoso y perverso Noah Cross (director y actor como Tarantino); y por último, emerge como un personaje lateral de Elmore Leonard (escritor y guionista que falleció en 2013 a los 87 años, también excombatiente), de quien Tarantino adaptó su novela Rum Punch en Jackie Brown (1997).

Entonces, ¿qué se obtiene del director de El club de la pelea, el romántico guionista y uno de los mejores actores contemporáneos? Cine, basado en un sólido guión más el oscuro sesgo visionario de Fincher. Y, como si fuera poco, Las nuevas desventuras de Cliff Booth cuentan con el padre del mismo interpretado por Peter Weller, el mismísimo Robocop original de Paul Verhoeven (1987).

Algunos testimonios sobre la exhibición promocional dan dimensión de esta nueva aventura del cine “americano”: en un Hollywood muy diferente al que fue, reencontramos a Cliff —quien luce, viste y actúa igual que en la película anterior— trabajando en la cabina de proyección del New Beverly Cinema mientras termina su turno de martes por la noche en el verano de 1977. Tarantino es el actual dueño del New Beverly, cuyo interior luce como en 1977, mientras el exterior está remodelado recreando su aspecto original. Las hazañas de Cliff son quijotescas, a veces bastante violentas, que lo llevan de Malibú a Compton y más allá, a las afueras de Los Ángeles, donde amenaza el desierto.

Cliff es un cuentapropista que soluciona problemas de índole diversa, todo esto desde que Rick Dalton se mudó a Australia para protagonizar una serie de televisión estilo western llamada Dingo Dan. Cliff vive con su padre, Gus (Weller), en un modesto departamento en Marina Del Rey. El padre casi escupe cuando oye el nombre de Dalton: «Cojeas por culpa de ese hombre», murmura. A Cliff no le importa, porque nada le preocupa, está de vuelta de todo.

Entre los problemas a resolver, aparece una historia de índole homosexual, elemento ausente en los vibrantes años 60 de Érase una vez en Hollywood. Así, la revolución sexual ha continuado en este Hollywood alternativo. Pero también lo hizo en la vida real, y la principal función de incorporar este detalle parece ser darle a Tarantino un nuevo repertorio de obscenidades coloridas con las que trabajar al escribir sus diálogos (vale recordar su interpretación sobre lo gay en Top Gun).

Hacia el final aparece la violencia en una pareja de mafiosos filipinos, los hermanos Verdusco; acaso homenaje a los gemelos Salamanca, sicarios de las series Breaking Bad y Better Call Saul.

La historia de Cliff Booth

La novela de Tarantino sobre su película de 2019 es un texto de acción donde se confrontan los pensamientos de los personajes con el imperativo de tomar siempre alguna decisión. El eje narrativo es Cliff Booth (en cine: Brad Pitt, Oscar al mejor actor de reparto), mientras su “jefe”, de quien es doble de acción, Rick Dalton, oficia como sombra cómplice. Allí ofrece una primera conclusión: el film original debió centrarse en Cliff, segunda oportunidad que ahora ocurre.

Esta centralidad se condensa con la obsesión de Cliff por la obra de Kurosawa, más las descripciones del asesinato de su esposa, de cómo ser un héroe de guerra le permitió desenfundar su arma ante mafiosos y quedar impune; y hasta qué era lo que enfrentaba Bruce Lee en una pelea durante un descanso de rodaje: Cliff, un asesino, un hombre que mató en la guerra. Bruce - ícono de las artes marciales- no peleaba contra un extra, lo hacía con alguien que controlaba su pulsión por asesinarlo. La noción clave: ya no somos los mismos luego de matar.

La novela tiene una locuacidad e intensidad asombrosa. Así, Cliff Booth es proyección histórica de otro personaje interpretado por Brad Pitt, el sargento Aldo “el Apache” Raine de Bastardos sin gloria (2009), homenaje de Tarantino a un actor histórico: Aldo Ray. Héroe de guerra, actuó junto a Humphrey Bogart en una comedia conocida como No somos ángeles (1955).