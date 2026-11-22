La política de salúd pública republicana le está costando cara a Estados Unidos. Luego de una ola de contagios sin precedentes en décadas, la primera potencia mundial perdió la certificación de país libre de sarampión que brinda la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El anuncio es un revés particularmente duro para Estados Unidos, que hace dos décadas y media se convirtió en uno de los primeros países en erradicar esta enfermedad grave y muy contagiosa. Este año se registraron más de 5.400 casos, junto con cientos de internaciones, según el CDC, la principal agencia de salud pública. La cifra más que duplica los 2.289 casos de todo 2025 y es la más alta desde 1991.

El sarampión había sido erradicado de Estados Unidos en 2000 gracias a la vacunación masiva, pero desde hace varios años ha experimentado un fuerte resurgimiento en el país.

En el último tiempo, las tasas de vacunación han descendido y la desconfianza hacia las autoridades sanitarias ha ido en aumento, algo de lo que se acusa al secretario de Salud de Donald Trump, Robert Kennedy Jr., conocido por sus posiciones escépticas respecto a la inmunización.

El organismo dirigido por Kennedy Jr. ha difundido en varias ocasiones información falsa sobre la vacuna contra el sarampión y ha minimizado el riesgo de la enfermedad. También ha puesto en duda la atribución a la enfermedad de algunas muertes recientes.

Esta semana, al conocerse la decisión de la OPS de quitarle a Estados Unidos la certificación de país libre de sarampión, Kennedy Jr. escribió en X: “Sigo recomendando la vacuna triple vírica como la forma más eficaz de prevenir el sarampión”.

En 1994, los países de América se comprometieron a eliminar el sarampión mediante campañas masivas, vacunación sistemática y una cobertura de al menos el 95% con las dos dosis. El continente fue el primero en el mundo en interrumpir la transmisión endémica, pero a mediados de este mes ya había 58.213 casos confirmados y 82 muertes en la región.”Es un fracaso”, reconoció en un comunicado el presidente de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), Andrew Racine.

México también perdió su estatus, aunque su situación mejora gracias a una amplia campaña de vacunación: en febrero hubo más de 1.314 casos en una semana y actualmente solo hay 14 activos, según el subsecretario Rafael Valdés Vázquez. Aun así, el nivel de transmisión se considera elevado en México y, según Daniel Salas, de la OPS, “mientras haya transmisión constante, siempre habrá riesgo”.