El mayor acontecimiento comercial del entretenimiento en 2026 no fue una película, una serie ni un recital. Fue un videojuego. El 19 de noviembre, Grand Theft Auto VI, la nueva entrega de la saga desarrollada por Rockstar Games, registró US$ 3.790 millones en ventas minoristas durante sus primeras 24 horas, según las estimaciones de su editora, Take-Two Interactive. La compañía presentó el resultado como el mayor lanzamiento de la historia del entretenimiento, sin distinción de formato. Más que Star Wars, más que Marvel, un éxito sin precentes que marca un antes y un después.

Para dimensionar el fenómeno alcanza con una comparación: Avengers: Endgame, una de las películas más exitosas de todos los tiempos, recaudó alrededor de US$ 2.900 millones en todo el mundo en todo su período en cartel. GTA VI superó esa cifra en una sola jornada. También multiplicó por casi cinco los US$ 800 millones que había conseguido su antecesor, GTA V, durante sus primeras 24 horas en 2013. La comparación no es exacta: las ventas minoristas de un videojuego y la recaudación de taquilla responden a modelos diferentes, y los US$ 3.790 millones no son ganancias netas. Pero la escala explica la dimensión del acontecimiento. La noticia importa incluso para quienes nunca jugaron una partida. Durante décadas, Hollywood fue la referencia para medir el alcance de una producción cultural. GTA VI obliga a ampliar esa mirada: los videojuegos se transformaron en uno de los motores centrales de la industria cultural.

El negocio que dejó atrás a Hollywood. Para entender qué se vendió por semejante cantidad de dinero hay que explicar qué es Grand Theft Auto. La saga, conocida como GTA, propone un mundo abierto: en lugar de avanzar por escenarios cerrados y seguir una secuencia fija, el jugador puede desplazarse libremente por ciudades ficticias, conducir automóviles, interactuar con personajes, cumplir misiones y explorar actividades. La historia está ahí, pero el usuario decide cómo recorrer ese universo y cuánto tiempo permanecer en él. Todo vestido con un saturación que implica violencia, canchereada, ausencia de consecuencias frente al crimen. La duración potencial del videiogame modifica el negocio: un videojuego puede mantener una comunidad activa durante años, sumar modalidades en línea y contenidos adicionales, y prolongar la vida comercial de una misma propiedad intelectual.

Trece años para construir un mundo. Entre GTA V y GTA VI pasaron trece años. En ese período cambiaron las consolas, las redes sociales y los hábitos de consumo. Rockstar utilizó ese tiempo para desarrollar una producción de enorme complejidad, con miles de trabajadores en programación, escritura, diseño, animación, actuación, música y sonido. La nueva entrega transcurre en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, con Vice City —una versión imaginaria de Miami— como uno de sus escenarios centrales. Sus protagonistas son Jason y Lucía, una pareja involucrada en el mundo del crimen que intenta mejorar su situación económica. La ambición no consiste solamente en producir imágenes realistas, sino en construir un entorno que responda a las acciones del usuario. Los personajes reaccionan y las situaciones cambian, más allá de la misión en curso. El mundo no es un decorado: es parte activa de la experiencia. Para conseguirlo hacen falta reglas, comportamientos y diálogos que funcionen dentro de un mismo sistema. Los grandes videojuegos se parecen así a las producciones cinematográficas por la cantidad de profesionales que involucran y a los desarrollos tecnológicos por la programación que requieren. Lucía es, además, la primera mujer que ocupa un lugar central como personaje jugable en la historia principal de la saga, una novedad para un universo cuestionado durante años por su representación de las mujeres y el tratamiento de la violencia.

Cuando la realidad supera a la ficción. Desde sus comienzos, GTA convirtió los excesos de Estados Unidos en materia de sátira. Sus juegos se burlaron del consumismo, la corrupción política, los medios de comunicación, las celebridades y la obsesión por el dinero. Su procedimiento consistía en exagerar los rasgos de la sociedad hasta volverlos absurdos. La ficción era disparatada, pero el blanco de sus bromas resultaba reconocible. En 2026, esa operación enfrenta un desafío distinto. Las redes sociales, los influencers, las estafas digitales, las criptomonedas y la espectacularización de la política transformaron el paisaje que Rockstar utiliza como materia prima. Algunos comportamientos que antes podían presentarse como caricaturas hoy forman parte de la conversación cotidiana. En un análisis publicado por The New York Times, el periodista Joseph Bernstein planteó precisamente esa dificultad: ¿cómo representar un mundo que parece haberse convertido en un Grand Theft Auto?

La nueva entrega incorpora aplicaciones, vigilancia y redes sociales a la vida cotidiana. La tecnología sirve para comunicarse, exponerse y controlar. Al mismo tiempo, el juego presenta una sociedad marcada por la desigualdad y la precariedad. Jason y Lucía no son únicamente delincuentes en busca de aventuras: intentan conseguir dinero y construir una vida mejor en un entorno donde las oportunidades están distribuidas de manera desigual.

Esa dimensión social profundiza la sátira. El sueño americano sigue presente, pero la promesa de prosperar convive con un sistema en el que parece necesario romper las reglas para conseguirlo. La crítica alcanza también a las instituciones y los modelos de éxito que rodean a los protagonistas. El fenómeno tampoco se explica solamente por el contenido. Durante años, avances, imágenes, teorías sobre la historia y discusiones sobre sus personajes circularon por redes sociales y medios de comunicación. GTA VI pertenece a una categoría de acontecimientos culturales que incluye los grandes estrenos cinematográficos, los recitales y las finales deportivas. Millones participan de una conversación compartida, aunque cada jugador ingrese desde su casa a una versión propia de ese mundo. La experiencia es individual, pero el fenómeno es colectivo.

El récord expresa mucho más que el éxito de una empresa. Muestra el tamaño alcanzado por una industria que durante años fue considerada secundaria frente al cine y la televisión, y que hoy compite con ellos en inversión, ambición artística, convocatoria y volumen económico. También obliga a revisar qué entendemos por entretenimiento masivo. Ya no se trata solamente de producir una historia que millones quieran mirar: también es posible construir un universo en el que millones quieran participar, intervenir y permanecer.