Las dos niñas apenas habían llegado al mundo cuando su padre intentó matarlas. Habían nacido durante la madrugada, en una vivienda rural de la provincia de Jujuy, y todavía no habían recibido asistencia médica. En lugar de protegerlas, Pedro Gabriel Quispe les suministró una sustancia tóxica y las colocó en una bolsa negra. Una de las mellizas murió. La otra sobrevivió gracias a la intervención de los médicos.

Nueve años después de aquel episodio, la Justicia jujeña condenó al hombre a prisión perpetua por el homicidio de una de sus hijas y la tentativa de asesinato de la otra.

El caso ocurrió el 7 de julio de 2017, alrededor de las 5.15, en el paraje rural Angosto El Perchel, ubicado a unos ocho kilómetros al norte de Tilcara.

En una habitación de la vivienda, Claudia Espíritu Puma dio a luz a dos niñas mellizas. Según la reconstrucción de la Fiscalía, Quispe, identificado como el padre de las recién nacidas, participó del parto y cortó los cordones umbilicales de ambas bebés. Pero lo que ocurrió inmediatamente después se convirtió en el centro de la acusación penal.

De acuerdo con la investigación, el hombre les suministró por vía oral un líquido que contenía un plaguicida de tipo fosforado. Los investigadores establecieron que actuó con la intención de provocarles la muerte, aprovechando que las pequeñas se encontraban en un estado de absoluta indefensión.

Después del envenenamiento, Quispe colocó a las dos niñas dentro de una bolsa de plástico negra. Según la acusación, Edwin Achu Puma trasladó esa bolsa hacia los alrededores de la vivienda.

Alrededor de las 7.30 de aquella mañana, personal médico y policial llegó hasta el paraje desde Tilcara, luego de que la madre de las bebés recibiera atención médica de urgencia en el hospital.

Durante la búsqueda, los profesionales encontraron la bolsa negra que contenía a las dos recién nacidas. Ambas presentaban un cuadro de extrema gravedad.

Fueron asistidas de urgencia, pero una de ellas murió posteriormente en el Hospital Salvador Mazza de Tilcara.

Su hermana fue trasladada al Hospital Materno Infantil de San Salvador de Jujuy, donde los médicos consiguieron salvarle la vida.

Este jueves 19 de noviembre de 2026, los jueces Felicia Barrios, Mario Puig y Pablo Pullen Llermanos resolvieron condenar por unanimidad a Pedro Gabriel Quispe a prisión perpetua.

El tribunal lo consideró coautor penalmente responsable de homicidio agravado por el vínculo y por alevosía, en concurso real con homicidio agravado por el vínculo, por alevosía y por la utilización de veneno otro procedimiento insidioso en grado de tentativa.