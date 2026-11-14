Estela Erman: “Expresar lo intelectual a través de lo emocional”

El 24 de noviembre a las 20.30 en el Paseo La Plaza (Corrientes 1660), Estela Erman hará una única función del espectáculo Ética en movimiento. El filósofo y la bailarina. Se trata de una ocasión en la que encontrar esta artista que, a sus 74 años, acumula grandes experiencias en algunas de las más importantes compañías de danza de la Argentina y del mundo. En la obra que presenta, ella será coreógrafa, directora e intérprete, junto a Matías Santos, integrante del Ballet Estable del Teatro Colón, y al actor Francisco Andrade. Sobre música de Chopin y Rachmaninoff, los movimientos y las palabras buscan dar cuenta de algunas de las ideas de Baruch Spinoza (1632-1677), célebre pensador de Países Bajos.

—¿Cómo a una creación sobre Espinoza?

—Desde muy pequeña, me preguntaba qué era la vida. Muchos años me ocupé de mi cuerpo, pero no me ocupé de escuchar mi alma. Comencé mi búsqueda en escuelas de conocimiento, maestros espirituales y a leer cantidad de libros. Hace unos meses, me llegó un video del filósofo del siglo XVII Baruj Espinosa, en quien encontré las respuestas que seguían flotando en mí. Me sumergí totalmente en su libro Ética y en videos que encontraba en Internet. Sobre todo, lo puse en práctica. Él me enseña a vivir, a cambiar aspectos de mi vida que me dañan. Como buena bailarina, soy muy disciplinada y llevo a la acción cada propuesta de Espinoza, que ha logrado darme paz y conocimiento de mis actos y emociones. Eso me guio a llevar al escenario Ética en movimiento.

—¿Cómo interactúan los tres intérpretes?

—En esta obra, hay filosofía, arte y vida. Mi idea es expresar lo intelectual a través de lo emocional. No tengo estudios académicos. Soy una artista, que siente y percibe quizás desde unos planos sutiles. Francisco Andrade se entrega a un texto complejo y lo hace simple, emocional y muy coreográfico. Yo me hago preguntas, y el actor con las verdades espinozianas me las va aclarando. Él dice las verdades. Yo las bailo junto a mi compañero Matías Santos.

—¿Desde cuándo está la danza en tu vida?

—Puedo decir que nací bailando. Mi madre me llevó desde pequeña a los estudios de ballet de nuestro querido Otto Weber. Entré a la escuela del Teatro Colón y me diplomé en la escuela del teatro Bolshoi. Luego de tres años de beca en Moscú, me quedé en Europa. En 1985, fui contratada en el Teatro Colón para hacer los dos pas de deux de mi querido y admirado coreógrafo Joseph Lazzini: Cantadagio y Appel. En mis inicios en la Argentina, me formaron muchos maestros, a quienes recuerdo con amor y agradecimiento: Carlota Pereira, Wasil Tupin, Aída Mastrazzi, Gloria Kazda, Rada Eichenbaum, Ángela Cañás. Los toques mágicos de la excelencia académica, me los dio Nina Viktorovna Belikova, mi maestra en la escuela del Bolshoi.

—¿Cómo caracterizarías a Lazzini?

—Joseph fue uno de los tres coreógrafos franceses que dieron impulso al ballet del siglo XX, junto a Maurice Béjart y Roland Petit. Fue director de la Opéra de Marseille y de la de Liège. En París, creó el Théâtre Français de la Danse. Como coreógrafo independiente, recorrió el mundo con su impronta. Su manejo de las luces impresionaba en una época sin las posibilidades técnicas de hoy. Fue un visionario. Me enseñó a vivir y sentir la danza de una manera libre y profunda, casi espinoziana. Viví diez años a su lado, bailé sus creaciones. Muchas pasiones nos unían y nos alejaban. Hoy soy su heredera coreográfica, repongo sus obras: lo amo y lo extraño con gozo.

Convivir con los grandes

A.M.

—¿Qué señalarías en tu periodo profesional de décadas fuera de la Argentina?

—Compartí escenarios con las más grandes figuras de la época: George Piletta, que me acompañó durante muchos años; Ekaterina Maximova, con la cual tuvimos una hermosa amistad; Vladimir Vasiliev, Maya Plisetskaya, Jorge Donn, Carla Fracci, Alicia Alonso, Rudof Nuréyev, ya que nos reunía por el mundo mi representante y querido amigo Boris Trailine, en lo que él llamaba “Gala de estrellas”. Pero positivo y negativo son dos caras de la misma moneda, complementarias y necesarias. Lo oscuro y doloroso en mi vida era la soledad. Me angustiaba mucho llegar de una gira altamente exitosa y encontrarme en mi apartamento en París sola, una soledad que me quemaba por dentro y me llevaba al borde del abismo. Pero al día siguiente preparaba mi maleta y volvía a los escenarios. Así pasé mucho tiempo entre euforias y depresiones: Espinoza me lleva a comprender y a liberarme de ellas. Después de tantos años, volví a mi gente, a mi familia. Amo estar en la Argentina. Viví varios años en diferentes ciudades. Pero acá pude desarrollar todo mi potencial: crear escuelas, realizar intercambios, hacer mis propioas producciones y todo eso al margen de cada gobierno de turno. Yo siempre incentivo a los jóvenes a viajar, ver el mundo y volver. Acá hay mucho para hacer, pero hay que formarse. El conocimiento nos da la libertad y las posibilidades.